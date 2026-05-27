Javier Milei y sus medidas, en vivo: movimiento en el oficialismo y repercusiones del tedeum
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Las internas del peronismo recalientan el Senado bonaerense y mantienen frenada media Legislatura
En el Senado de la provincia de Buenos Aires, la actividad parece haber comenzado a normalizarse a partir de la conformación de diferentes comisiones de trabajo. Sin embargo, el trasfondo de esas definiciones es una interna en el peronismo bonaerense que afloró sin filtros el último viernes, en el encuentro inaugural de una de las comisiones, y dejó planteado un escenario de otra semana sin sesiones en una cámara que, al igual que la de Diputados, no celebró ninguna sesión ordinaria desde que comenzó el período legislativo, el 2 de marzo.
El último viernes, a las 16 y sin que estuviera previsto en la agenda del Senado, se conformó la Comisión de Seguridad y, como presidente, fue designado Sergio Berni, actual jefe del bloque del peronismo y alineado con Cristina Kirchner. Según pudo confirmar LA NACION de fuentes del peronismo y la oposición en el Senado provincial, el exministro de Seguridad bonaerense asumió el puesto en la comisión con duros cuestionamientos a la vicegobernadora Verónica Magario, que preside la Cámara. Le reprochó supuestos incumplimientos con los acuerdos del peronismo para este año, tanto en la integración de las comisiones como en la distribución de las autoridades del Senado.
Ariel Vallejo rompió el silencio en LN+ después de declarar en Tribunales: “La causa está tirada de los pelos”
El financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, insistió este martes que la causa en la que se lo investiga por liderar una presunta asociación ilícita “está tirada de los pelos” y admitió que manejaba “US$500.000 por día”.
“Está atada con un montón de artimañas, es un entramado y un enredo. Parece una locura que en la Argentina, con todos los problemas socioeconómicos que tenemos, una cantidad de juzgados se peleen por una causa, es increíble”, expresó el financista en una entrevista con LN+, que tuvo lugar durante un intercambio con el periodista Luis Gasulla en una conversación telefónica.
La bronca oculta de Milei con la Iglesia
El Gobierno tiene un problema con la religión católica. Ni siquiera se lo puede atribuir a la simpatía del Presidente por la religión judía porque el diálogo interreligioso, que el entonces cardenal Jorge Bergoglio impulsó desde Buenos Aires, ha continuado y comprende a todas las religiones, pero fundamentalmente a las tres monoteístas: al cristianismo, al judaísmo y a la musulmana. En ese contexto, y también cuando gobernaba el kirchnerismo, el 25 de Mayo se ha convertido no solo en la Fecha Patria, sino en un permanente tironeo entre la dirigencia política y los líderes de la religión católica por el contenido de las homilías de los arzobispos de Buenos Aires en el Tedeum.
Está más que claro que la homilía del lunes del actual arzobispo, Jorge García Cuerva, no le gustó ni a Milei ni a sus fanáticos seguidores. Aunque el Presidente fue mesurado en su respuesta a García Cuerva (solo calificó de “exagerados” algunos párrafos de la epístola del arzobispo), su voceros más fidedignos llegaron hasta la ofensa y la descalificación del jefe religioso. Deberían haber agradecido: García Cuerva no hizo ninguna alusión a la corrupción de la dirigencia política en un momento en el que se ventilan notables hechos de deshonestidad en la función pública, pasados y presente, en la Justicia.
La Justicia frenó los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
La Justicia falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en su pedido de dar marcha atrás a la Resolución 42/26 del gobierno nacional, que disponía la cesación de la prestación de más de 900 servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Tras la medida publicada en abril, los empleados estatales habían denunciado un intento de “desmantelamiento” del organismo para justificar más de 700 despidos.
La reacción de Jaldo ante la polémica por la ausencia de Tucumán en un mapa difundido por Milei
El gobernador de Tucuman, Osvaldo Jaldo, se metió este martes en la polémica de los últimos días en redes sociales por la ausencia de esa provincia en un mapa sobre el crecimiento de la actividad económica que había sido difundido por el presidente Javier Milei, y pidió “no faltarle el respeto” a las jurisdicciones del país.
“Quiero pensar que ha sido un error, un error pero grave. Hacer desaparecer las provincias de un plumazo del mapa de la República Argentina tiene una gravedad enorme. Ese mapa pasó por la mano de muchos funcionarios nacionales y parecería que nadie se dio cuenta que faltaba Tucumán, que a Santa Fe le faltaba una parte y que no estaban las Islas Malvinas”, expresó Jaldo a través de un comunicado.
El líder de la UOM recibió apoyo sindical, de Cristina y del kicillofismo contra la intervención del gremio
El desplazado secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, encabezó este martes una protesta en la sede central del gremio contra la decisión judicial de intervenir el sindicato y separar a su cúpula tras un proceso electoral impugnado. El gremialista, alineado con el kirchnerismo, recibió apoyo de sindicatos y de referentes políticos del peronismo en sus distintas variantes.
En declaraciones radiales, Furlán recordó que la UOM ya había sido intervenida en dos momentos históricos: “Fuimos intervenidos por las dictaduras de 1955 y 1976. Cada vez que hubo un intento por destruir a la industria, intervinieron a la UOM. Ahora pasa de nuevo. Es la primera vez en democracia”, afirmó a AM530.
El achique del Estado: el Gobierno despide a los trabajadores del complejo hotelero de Embalse que ordenó cerrar
CÓRDOBA.- A menos de un mes de que el Gobierno nacional habilitara la venta del complejo turístico de Embalse en Córdoba fueron despedidos los 40 empleados (entre contratados y permanentes) que se desempeñaban en el lugar. El mismo proceso está en marcha para el hotel de Chapadmalal, en cercanías de Mar del Plata.
Por el Decreto 322/2026 se habilitó, a comienzos de este mes, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “disponer, enajenar y/o transferir” 10 propiedades del Estado nacional (distribuidos en distintos puntos del país) para que pasen a manos privadas con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado y ahorrar los costos y gastos”. Una de esas unidades es la de Embalse.
Piden en Diputados conocer la “letra completa” del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos
El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro presentó un pedido de informes para que el gobierno de Javier Milei brinde detalles sobre el acuerdo que firmó con el Comando Sur de Estados Unidos para el patrullaje del Mar Argentino.
“Queremos conocer la letra completa del acuerdo, los compromisos asumidos, el alcance militar y operativo, los costos, el equipamiento involucrado y si existen cláusulas de confidencialidad o intercambio de información sensible”, expresó Ferraro este martes desde sus redes sociales, donde compartió la presentación.
Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei, levanta el perfil en el bastión de Pro y empuja un proyecto de ley “hojarasca” porteña
Mientras Patricia Bullrich coquetea con una posible candidatura porteña y enfoca sus críticas en las políticas de transporte, una alfil de Karina Milei levanta el perfil y se pone al frente de la agenda desreguladora en la ciudad. Se trata de Pilar Ramírez, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, quien insiste con proyectos de desburocratización e impulsa medidas gemelas a las del ministro Federico Sturzenegger a nivel nacional.
La semana pasada, el gobierno de Javier Milei se anotó un triunfo parlamentario luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción a la ley Hojarasca, impulsada por el Ministerio de Desregulación para derogar normas “obsoletas”. Apenas un día más tarde, ingresaba a la Legislatura porteña una iniciativa con el mismo espíritu -y nombre- para eliminar registros y trámites administrativos en el terruño de Jorge Macri.
Se reunió la mesa política del Gobierno después de los gestos de Milei para frenar la interna libertaria
Luego de la última escalada de la interna de La Libertad Avanza (LLA) y con su situación patrimonial en manos de la Justicia, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a encabezar este martes una reunión de la mesa política del oficialismo en la que se trazó la estrategia legislativa, según fuentes oficiales.
En el encuentro volvieron a verse las caras, por segundo día consecutivo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mano derecha de Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, protagonistas del último cruce entre “territoriales” y “celestiales”, como se autodenominan las tribus libertarias. Tres fuentes aseguraron que el tema de la interna “no se tocó”.
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