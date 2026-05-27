Quién es Luna Ortigoza, la funcionaria prófuga por narcotráfico que militó en Nuevo Encuentro

El link para ver el organigrama municipal está caído. Cuando se busca en Internet el apellido Ortizoga y aparecen documentos con cargos y designaciones, no se puede entrar.

Hasta el viernes, el nombre de Luna Suyai Ortigoza figuraba en documentos oficiales de Morón como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad. Tiene 27 años y está hoy acusada por narcotráfico y es intensamente buscada por las autoridades.

La Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una investigación que surgió por una denuncia anónima en Castelar, los agentes secuestraron de la casa de Ortigoza cerca de medio kilo de cocaína y la señalaron como parte de una organización dedicada a la venta de drogas.

Ortigoza fue desplazada del cargo el viernes pasado tras el hallazgo. La caída de la funcionaria de segunda línea del municipio gobernado por Lucas Ghi abrió una nueva arista: la de los vínculos familiares alrededor de la joven dirigente, cuyo apellido circula desde hace años en la estructura local.

Ghi, un intendente alineado con el PJ, aseguró ayer en TN que Luna Ortigoza fue nombrada en Morón por estar “formada y capacitada” y negó que su designación respondiera a militancia política. Además, dijo que ingresó a la municipalidad en la gestión anterior.

Sin embargo, la joven fue designada el 16 de junio de 2025 mediante el Decreto 1236/2025 con una carga de 48 horas semanales. El nombramiento fue firmado por el propio jefe comunal, que está en el cargo desde 2019, con un primer mandato previo, entre 2009 y 2015. La responsable directa de Ortigoza hasta su remoción era Laura De Peri, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad.

La designación de Luna Ortigoza

Mientras fiscales intentan determinar cuál era su rol dentro de la banda investigada, en Morón empezaron a reaparecer otros nombres, como el de Silvina Noemí Ortigoza, madre de Luna. Según supo LA NACION, integró en 2023 listas vinculadas a Nuevo Encuentro, una fuerza aliada al kirchnerismo, y es actualmente directora de la Unidad de Gestión Comunitaria N°5 de Castelar sur. Está en planta permanente y tiene una carga horaria de 48 horas semanales.

Fuentes al tanto dijeron que no se “lleva muy bien” con su hija Luna. A pesar de esto, en medios locales bonaerenses, como Zona Norte Diario y Primer Plano Online, circuló una versión de que la exfuncionaria está prófuga en la casa de su madre y que estaban esperando a que “se esclarezca todo”.

Otra familiar de Luna vinculada al municipio es su hermana, Betania Yael Milego, de 37 años. Es asesora de la senadora bonaerense Mónica Macha, una de las figuras históricas del espacio político en Morón.

La familia Ortigoza, especialmente la madre de la prófuga, está vinculada a Hernán Sabbatella, secretario Legal y Técnica de Ghi. En 2021, el funcionario fue denunciado por abuso sexual y entrega de estupefacientes por una exempleada municipal. En noviembre de ese año, la causa se archivó.

Hernán Sabbatella, a la derecha, junto con funcionarios de Género de Morón, entre ellos Luna Ortigoza, Silvina Ortigoza (su madre) y la secretaria de Género, Laura De Peri

El año pasado, el caso volvió a cobrar relevancia porque la denunciante pidió que la Justicia revierta el archivo. Sabbatella y Ghi, que apoyan al gobernador Axel Kicillof en el liderazgo del peronismo, están enfrentados políticamente con el hermano de Hernán, Martín, el líder de Nuevo Encuentro, que quiere postularse a intendente en 2027.

Nuevo Encuentro expulsó a Hernán cuando el caso creció en los medios de comunicación. La entonces secretaria de Género de Ghi, Cinthia Frías, que lideraba el equipo de contención a la denunciante, le había pedido la renuncia a Hernán Sabbatella, sin éxito.

En el marco de la interna, en abril del año pasado, Ghi reformuló su gabinete. Desplazó a varios funcionarios, entre ellos a Frías, y en consecuencia asumió como secretaria Laura de Peri, que fue quien finalmente nombró a Luna Ortigoza en su área.

Hallazgo y búsqueda

La PFA encontró en el domicilio de la exfuncionaria medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo, según pudo saber LA NACION.

Por otro lado, la Justicia ordenó la captura de Ángel Daniel Paz, de 34 años, pareja de Ortigoza, que tiene domicilio en Pasaje Florit al 3600, en Castelar. A su vez, la Policía detuvo en otro procedimiento a Norberto Hernán Aliano (42), que enfrenta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.

Se secuestraron varios elementos en la casa de la funcionaria de Morón

La causa se abrió en marzo con una denuncia anónima por narcomenudeo. En ese marco, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía.

En los ocho procedimientos que se realizaron en total, en colaboración con la Policía Federal Argentina (PFA), se incautaron 1,7 kilos de cocaína, 240 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver con su cargador, tres cartuchos y 43 municiones, tres celulares y documentación, según confirmaron a este medio fuentes oficiales.