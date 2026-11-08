ADEPA le dio la bienvenida al papa León XIV

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su alegría ante la llegada del papa León XIV al país. En un comunicado, la entidad destacó que la visita representa una valiosa oportunidad para “fortalecer los valores de la paz, la concordia, el diálogo y el encuentro entre los argentinos”, en un contexto mundial atravesado por profundas transformaciones e incertidumbres.

El pronunciamiento hizo un fuerte hincapié en el enfoque ético del pontífice frente a los avances tecnológicos y el papel de los medios de comunicación.

ADEPA reconoció la postura de León XIV ante “uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: preservar la dignidad, la libertad y la autonomía humanas frente al creciente protagonismo de las nuevas tecnologías y, particularmente, de la inteligencia artificial”. Sobre este aspecto, la entidad respaldó de manera enfática la premisa papal de que la tecnología debe “permanecer al servicio de las personas, y no a la inversa”.

Asimismo, el comunicado puso de relieve los conceptos vertidos en la encíclica Magnifica Humanitas, valorando “la búsqueda de la verdad, la comunicación humana y la responsabilidad de los medios en la construcción del bien común”.

En un escenario donde “la abundancia de contenidos de todo tipo convive con la desinformación”, la entidad reafirmó “el valor insustituible del juicio humano y de la tarea periodística de buscar, verificar, interpretar y comunicar los hechos con rigor, independencia y responsabilidad”.

ADEPA rescató la invitación del papa a “desarmar las palabras”, considerándola una guía para hacer frente a las “lógicas de la reacción inmediata, la simplificación y la polarización, tantas veces amplificadas por los algoritmos”.

Finalmente, la organización aprovechó la ocasión para señalar la urgencia de resguardar la viabilidad de los medios de comunicación en el nuevo ecosistema digital. Rememorando un reciente encuentro en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, se remarcó que “resulta fundamental proteger los contenidos periodísticos que nutren los sistemas de inteligencia artificial” a fin de preservar la sostenibilidad del periodismo independiente y “su función social indispensable para la salud de las democracias”.