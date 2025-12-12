ADEPA: los editores de medios lanzaron una advertencia sobre el nuevo Código Penal que impulsa el Gobierno

Durante la tradicional cena de fin de año de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), su presidente, Martín Etchevers, brindó esta noche un discurso con fuerte contenido institucional, en el que trazó un paralelismo entre la recuperación democrática y los desafíos actuales.

Ante autoridades de los tres poderes del Estado, entre ellos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de ADEPA hizo además un llamado enfático a proteger la labor de prensa frente a posibles cambios en el Código Penal y reivindicó la necesidad de acuerdos políticos y sociales.

El directivo de la entidad que nuclea a editores de medios de todo el país habló en el centro de convenciones del Hotel Sheraton, en Retiro, hasta donde se acercaron los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, la senadora Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Entre los 350 invitados también se destacaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti; y la titular del Tribunal Superior de la ciudad de Buenos Aires, Inés Weimberg.

En el encuentro fueron homenajeados con un video los jueces que juzgaron a las Juntas militares en el proceso de 1985. La ceremonia, además, concluyó con un reconocimiento a la dirigente venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado, que fue distinguida con el Gran Premio al Honor de la entidad.

Patricia Bullrich, en la cena anual ADEPA 2025 Maria Bessone

En un clima que Etchevers describió como de “convivencia democrática”, donde es posible “debatir, coincidir y disentir, pero entendiendo y respetando las funciones de cada uno”, su mensaje apuntó a las garantías jurídicas. Recordó que lo que suele incomodar al poder no es el insulto, sino “la revelación de hechos y decisiones cuestionables” y la exposición de “verdades incómodas”.

En ese marco, expresó la postura de ADEPA sobre la actualización del Código Penal que impulsa el Gobierno: “Esperamos que el nuevo Código Penal que se discutirá en el Congreso Nacional preserve la doctrina de nuestra Corte Suprema y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El directivo puntualizó en “la despenalización del desacato”, “la eliminación de las penas de prisión y la incorporación de la figura del interés público como exclusión de ciertas tipologías delictivas”. Etchevers dijo que “esa arquitectura jurídica es la que permitió el fortalecimiento del periodismo de investigación y su rol contra la corrupción y por la transparencia en las últimas décadas”.

Etchevers advirtió sobre las consecuencias de un retroceso en esta materia. “Ponerla en riesgo podría afectar a todos los ciudadanos, no solo a los periodistas. A quienes opinan en redes, a quienes critican decisiones públicas. A las organizaciones que defienden libertades y derechos civiles”, enumeró.

En relación con el vínculo con el Gobierno, Etchevers celebró la “actitud reciente del gobierno nacional de convocar al diálogo” y su promesa de evitar agresiones. “El periodismo no quiere ser enemigo de nadie; quiere hacer su trabajo”, afirmó, aunque mostró preocupación por sectores, como el del fútbol, donde se intenta “silenciar voces” mediante demandas abusivas.

Carlos Jornet, en la cena anual ADEPA 2025 Maria Bessone

Etchevers comparó “la democracia argentina que fue recuperada a partir de un consenso colectivo” con la necesidad de un consenso actual. La sociedad “sigue aspirando a ciertos consensos”, no solo los macroeconómicos como el equilibrio fiscal, sino también aquellos necesarios para “el desarrollo, la inclusión laboral, la calidad educativa o la movilidad social”, afirmó.

Sobre el papel del periodismo, aclaró que la función de la prensa no es obstruir, sino aportar una mirada distinta: “No se trata de poner obstáculos ni de impedir los cambios. Se trata de aportar una visión externa al fragor de la administración pública”.

La mesa principal de la cena anual de ADEPA María Bessone

Asimismo, destacó que la democracia liberal requiere de “una vigorosa libertad de expresión” como herramienta para “mejorar la gobernabilidad, no para obturarla”.

El presidente de ADEPA valoró la reciente implementación de la Boleta Única de Papel como un ejemplo de política pública gestada “desde abajo hacia arriba” y con el compromiso de los medios para exponer sus cualidades de “transparencia”. Además, interpretó el resultado de las urnas como la búsqueda de un camino donde se reivindican “espacios de libertad e independencia”.

Martín Menem y Martín Etchevers, en la cena anual ADEPA 2025 Maria Bessone

Hacia el final, el discurso abordó la transformación tecnológica. Etchevers señaló que la inteligencia artificial y las plataformas digitales presentan un desafío doble: la intermediación y el uso de contenidos para entrenar algoritmos. “Ambas situaciones implican el uso de nuestra propiedad intelectual. Entendemos que esto debe ser parte de esa agenda”, sostuvo.

Para concluir, el directivo reafirmó que la sostenibilidad del periodismo profesional es un “problema democrático” y llamó a defender a los medios como un “patrimonio intangible” esencial para concretar “el sueño mayor de un país desarrollado y con lugar para todos los argentinos”.

El presidente de la Corte

Rosatti destacó el hito del Juicio a las Juntas de la última dictadura. “El tránsito de un gobierno antidemocrático a otro democrático en Argentina había estado signado por la falta de rendición de cuentas, una especie de amnesia, una especie de olvido artificial forzado; este círculo se cortó en 1983 con el Juicio a las Juntas; se decidió judicializar con normas preexistentes”, expresó.

Horacio Rosatti Maria Bessone

Luego, el presidente de la Corte Suprema subrayó que la sentencia “no fue la justicia de los vencedores: los delitos estaban en el Código Penal, el tribunal estaba previsto y el procedimiento estaba estipulado; no fue una venganza encubierta, fue un juicio ejemplar”.

Rosatti trazó entonces un paralelo entre el Juicio a las Juntas y las causa de corrupción. “Con extorsiones concretas, estos jueces demostraron que siempre hay que hacer lo correcto; es el camino por ejemplo del combate contra la corrupción: hay que hacer lo correcto, es la lección que nos dejaron los jueces del Juicio a las Juntas”.

El jefe de Gabinete

A su turno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que es “un placer” participar de la cena anual y expuso sobre “el valor de la palabra”, en relación con el manejo del Estado, las redes y los periodistas.

“Nuestro trabajo depende de la relación que tenemos con la verdad, las dudas sobre la palabra de los funcionarios surge de lo que ocurrió en otras administraciones, que devaluaron la palabra de los políticos e hicieron que esa palabra valga cero”, aseguró.

Manuel Adorni en la Gala de ADEPA Maria Bessone

Adorni aseguró que el gobierno de Javier Milei llegó “para reparar este problema, el vínculo entre la palabra y la verdad”.

“Las redes sociales obligan a los periodistas a una rendición de cuentas ante su audiencia, son una oportunidad para mejorar el debate político y el papel del periodismo ante la sociedad”, sumó. Y, en referencia a su gobierno, dijo: “No le tememos a la verdad, los periodistas están para contar la verdad y nosotros para gobernar. Si hacemos las cosas bien, los periodistas lo contarán y si hacemos las cosas mal, los periodistas lo contarán”

“Yo, Manuel Adorni, y el presidente Javier Milei asumimos el compromiso siempre de que van a poder preguntar en la República Argentina y esto incluye a los periodistas de la Casa Rosada, a quienes les mando un gran saludo”, remató.

Durante la cena, a su vez, se entregó el Gran Premio de Honor a la Libertad de Expresión a Guillermo Ignacio. El galardón fue entregado por el periodista José Ignacio López.