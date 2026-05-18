Santiago Caputo vinculó a Martín Menem una cuenta anónima de X con críticas al Gobierno y el diputado se defendió

La interna libertaria se encendió el fin de semana con un mensaje en redes de Santiago Caputo en el vinculó a Martín Menem con una cuenta anónima de X desde donde surgieron críticas al Gobierno y a varios de sus integrantes.

La cuenta, denominada @PeriodistaRufus, fue dada de baja, pero la tropa digital que responde al asesor presidencial capturó decenas de posteos con críticas y hasta creó un archivo en donde se almacenan 584 tweets borrados.

“Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”, escribió Santiago Caputo en X. La cuenta eliminada disparaba contra integrantes de Las Fuerzas del Cielo, como se conoce a los adherentes al asesor de Milei, y contenía críticas a Patricia Bullrich, Luis Caputo y Sandra Pettovello.

Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos. — Santi C. (@slcaputo) May 16, 2026

“Lo malo del Gobierno de Milei es la economía que es un desastre. Lo más rescatable es la política”, posteó @PeriodistaRufus, que también defenestró a Felipe Nuñez, uno de los asesores más cercanos al ministro de Economía.

Otro posteo rescatado de la destrucción de la cuenta atribuida a Martín Menem, cruzaba una publicación de Lilia Lemoine en la que mostraba una foto de Sandra Pettovello y Patricia Bullrich tapadas hasta parte del rostro con un poncho durante el vuelo de regreso de Tucumán tras la firma del Pacto de Mayo. “Se acabó la jodita de viajar como un pobre tucumano subdesarrollado. Ahora viajamos premium porque podemos”, tiró.

También hubo un mensaje que apuntó contra el asesor presidencial, por un viaje reciente a Estados Unidos. “Decime que te querés sentir importante cuando estás en caída libre @slcaputo. Sos el fracaso más grande que carga el presidente. Te queda poco”, desafió @PeriodistaRufus.

La cuenta, sugestivamente, tenía mensajes de elogios con la Secretaria de la Presidencia. “Impresionante el liderazgo y la capacidad de formación que tiene Karina Milei. Pocos lo entienden y muchos operan”, dijo en uno de los posteos capturados previo a la baja de la cuenta.

“Esa es otra estupidez que estuvo circulando.Tengo una sola cuenta de Twitter y la manejo yo, Martín Menem. Hay gente que trabaja en Twitter y hay gente que boludea todo el día en Twitter. Yo trabajo en la Cámara de Diputados y cuando tengo que subir algo, lo subo. Hay un montón de operación, contraoperación y estupideces en Twitter”, dijo Martín Menem en LN+ cuando fue consultado por la cuenta de X borrada. Desde el equipo del titular de la Cámara de Diputados, atribuyen todo al error de un responsable de redes de Martín Menem, que reprodujo algunos de los mensajes publicados por ese usuario anónimo, según publicó hoy LA NACION.

El inicio de la pelea en redes

La tropa digital que responde a Caputo se activó después de que un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista, que suele difundir material opositor a la gestión de Javier Milei, fuera difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem, según consta en las capturas.

¿Por qué ocurrió? Cuando se comparte un link de Instagram en X, si el usuario tiene su sesión iniciada, el enlace abre una pestaña aparte que muestra al usuario que envió el material. En este caso, según las capturas difundidas por Caputo, el que habría hecho circular ese contenido habría sido Martín Menem.

Tras la eliminación de la cuenta que había distribuido esa publicación, y que llevaría a la cuenta de Menem, Santiago Caputo se hizo eco y expresó desde sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos”.

En la misma línea, el propagandista Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, uno de los referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, también se burló del supuesto error del sector de Menem.

No es la primera vez que las distintas facciones de las filas libertarias se enfrentan en redes sociales. El mes pasado, la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a 11 tuiteros por supuestas amenazas contra Sebastián Pareja, ladero de Karina Milei, dinamitó la interna en el seno de La Libertad Avanza (LLA).

Parisini salió entonces a cruzar a la diputada Lilia Lemoine, titular de la comisión de Juicio Político, por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja deben “dejar de seguir” en redes al Presidente. Ese fue el nivel de la discusión.

“Gordo Dan”, tuitero oficialista y streamer que se referencia en Santiago Caputo, le aclaró a Lemoine que ella no tenía “potestad para echar a nadie” de LLA.

Fue después de que la legisladora y excosplayer le dijera a un usuario de la red social X que dejara de seguir a Milei. Esa usuaria había criticado a Lemoine por haber “bancado” a Pareja.

Además, Karina Milei mantiene firme su avance contra las áreas que controla Caputo: el martes último, Pareja fue elegido presidente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, con lo que la funcionaria avanzó un casillero más en su disputa de poder con el asesor presidencial.

Con esa designación, será una persona de confianza de la hermana presidencial quien tendrá en sus manos el control de las acciones y los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), organismo que Caputo conduce a través de Cristian Auguadra.