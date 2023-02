Adolfo Rodríguez Saá desafió a su hermano y se lanzó como candidato a gobernador de San Luis

escuchar

La pelea de los hermanos Rodríguez Saá en San Luis tiene un nuevo foco de tensión . El senador Adolfo Rodríguez Saá volvió a desafiar a su hermano Alberto y se lanzó como candidato a gobernador en las elecciones provinciales programadas para el 11 de junio, en las que se aplicará la ley de lemas. Si bien no enfrentará directamente al actual mandatario, que no puede aspirar a una nueva reelección, anunció que “dará la batalla” con el objetivo de disputar la interna del oficialismo contra Jorge “Gato” Fernández, el candidato que eligió su hermano, un exjuez del Superior Tribunal de Justicia puntano.

“Si somos una auténtica expresión del justicialismo, ¿por qué no permiten que el movimiento justicialista se reúna y resuelva quiénes son los candidatos? ¿Será El Gato Fernández o elegirán al Adolfo? O, tal vez, eligen al Gato Fernández y al Adolfo. Pero una cosa es ser parte de una elección y otra cosa es lo que los tramposos dirigidos por el gobernador quieren hacer” , resaltó el senador el martes, en una asamblea de su partido Todos Unidos, sello electoral que utiliza desde que su hermano y gobernador impulsó su expulsión del PJ local, en 2019.

En la asamblea en la que Rodríguez Saá se volvió a postular a la gobernación se decidió pasar a un cuarto intermedio y retomar el 15 de febrero. Fuentes del peronismo puntano consultadas por LA NACION especularon con que, en ese período de pausa, pueda generarse algún acercamiento entre los hermanos que permita al expresidente competir dentro del oficialismo, “con condiciones de unidad, con garantías y sin trampas”. No obstante, por el momento no hay avances en ese sentido y el expresidente podría apelar a presentarse con un frente propio, por fuera del Partido Justicialista.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá Silvana Colombo - LA NACION

“Vamos a dar la batalla, y, si no nos dejan, que el Alberto entiende perfectamente bien lo que le estoy diciendo, vamos a dar la batalla en la forma más contundente. Basta de atropellos”, le advirtió el senador al gobernador en su lanzamiento.

“Si no comprenden la unidad, daremos la batalla en la forma más contundente. El daño que le ocasionan al pueblo de San Luis es muy grande. No son los dueños, el pueblo de San Luis merece otra cosa. Basta”, subrayó el senador, que destacó sus mandatos en la gobernación y criticó a su hermano. “Tomamos una provincia muy pobre y la llenamos de fábricas. ¿Qué hicieron los que me sucedieron, dónde están las fábricas?”, dijo en uno de esos pasajes de su discurso.

En un documento que Todos Unidos difundió, se acusa al gobernador de impedir la unidad del peronismo puntano. “Aspiramos y queremos la unidad, pero el único responsable de imposibilitarla es Alberto Rodríguez Saá”. Los hermanos compitieron por la gobernación en 2019, cuando Alberto ganó y Adolfo quedó tercero, 20 puntos por detrás.

El actual gobernador finalizará este año su cuarto mandato. Tras los cinco gobiernos consecutivos de Adolfo (entre 1983 y 2001, cuando accedió a la presidencia, que ejerció por siete días), Alberto anudó dos períodos (entre 2003 y 2011), Claudio Poggi -actual líder opositor y candidato a gobernador- lo sucedió durante un mandato (2011-2015), y en 2015 regresó para gobernar por otros dos mandatos, hasta la actualidad. En San Luis, desde 2007 se estableció que los gobernadores solo pueden ser reelegidos en una oportunidad, por lo que Alberto Rodríguez Saá está impedido de postularse nuevamente.

Adolfo Rodríguez Saá, el martes, en el lanzamiento de su candidatura a gobernador de San Luis

En la provincia se votará el 11 de junio. En noviembre de 2022, el gobierno de Rodríguez Saá logró derogar las primarias y establecer la ley de lemas, que permite que el candidato más votado de un partido sume también a su cosecha los votos de los competidores con los que compartió el mismo lema. Dentro del peronismo, Adolfo Rodríguez Saá, de 75 años, se sumó esta semana a la oferta. Su hermano, que tiene 73 años, ya había designado candidato a Fernández (que renunció a su cargo de juez del Tribunal Superior para postularse). A Fernández lo reemplazaría en el máximo tribunal puntano el fiscal de Estado, Eduardo Segundo Allende, candidato propuesto por el gobierno para el puesto.