Adolfo Rubinstein, exministro de Salud durante la gestión de Mauricio Macri, coincidió con la vicepresidenta Cristina Kirchner en la necesidad de impulsar una reforma del sistema sanitario. Durante su discurso en el acto del Frente de Todos del jueves pasado en La Plata, la expresidenta pidió un crear "un sistema de salud integrado" en todo el país.

"No sé qué habrá querido decir Cristina, pero estoy absolutamente de acuerdo con la definición macro. Yo creo que hace falta una reforma sanitaria profunda en nuestro país", afirmó Rubinstein en diálogo con La Once Diez. Y agregó: "Lo que pasa es que no sé si Cristina piensa lo mismo que pienso yo sobre qué es lo que hay que hacer".

En sintonía con las declaraciones de la exmandataria, el exfuncionario de Cambiemos remarcó que "el sistema salud tiene que ser reformulado de arriba para abajo". "Tenemos un sistema de salud que es bueno, pero que tiene enormes falencias en cuanto a ineficiencias e inequidades y problemas serios de calidad, disparidades sanitarias, a pesar de que gastamos casi el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) en Salud", apuntó Rubinstein, dirigente de la UCR.

Según el antecesor de Ginés González García en la cartera de Salud, la fragmentación del sistema sanitario "hace que sea ineficiente". "Esto sin tomar en cuenta la seguridad social. Dos terceras partes de las obras sociales son absolutamente inviables y siguen solo por cuestiones más políticas. Claramente hay que barajar y dar de nuevo", remarcó Rubinstein.

Dardos a la Ciudad

El jueves pasado, Cristina Kirchner dijo que la Argentina deberá "repensar" su sistema de salud en 2021. Y consideró que "debe estar más articulado" para optimizar los recursos. "El Estado, que es responsable de garantizarle la salud a los argentinos, tiene que rediseñar con el conjunto de la población un nuevo sistema sanitario", sostuvo.

En ese tramo de su discurso, Cristina Kirchner volvió a apuntar contra la Ciudad de Buenos Aires, principal bastión opositor. "Cuando se discutía en Diputados la finalización de los privilegios y de los fondos mal otorgados a la Ciudad, un legislador de la oposición para fundamentar que eso estaba mal decía que cada 10 porteños, solamente 3 ocupan los hospitales públicos de la Ciudad", relató.

"Y entonces, el señor presidente del bloque de diputados (por Máximo), cuando le tocó cerrar aquel debate, dijo lo obvio: que si solamente 3 utilizan los hospitales públicos de la Ciudad, quiere decir que esos hospitales tendrían que estar en otra parte", lanzó la exmandataria.

Consultado sobre los dichos de Cristina Kirchner, Rubinstein remarcó: "La vicepresidenta no dice que dos terceras partes de las camas de los hospitales públicos de la Ciudad son ocupadas por personas que viven en el conurbano".

El planteo de Cristina Kirchner

El sábado pasado, la expresidenta volvió a pedir una reforma del sistema sanitario durante el cierre del VII Encuentro Nacional de la Salud, organizado por el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

"No me voy a cansar de proponer que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice los recursos", señaló Cristina Kirchner, en un mensaje grabado que difundió Kreplak durante el seminario.

"La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente", indicó.

Según Cristina Kirchner, la pandemia de coronavirus "mostró que algunos lugares tienen muchos recursos que a otros les faltan". "Tenemos un modelo concéntrico que debe ser reformulado. Debemos trabajar con el compromiso que tienen todos los hombres y mujeres que aman a su pueblo", enfatizó.

La respuesta del albertismo no se hizo esperar. En una entrevista que concedió al canal A24, González García ratificó que no piensa renunciar a su cargo y minimizó el reclamo de la vicepresidenta: "Lo que pidió Cristina ya lo estamos haciendo".

