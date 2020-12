Alberto y Cristina llegaron por separado al acto que comparten con Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner Crédito: Captura de Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2020 • 19:11

LA PLATA.- El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se mostraron esta tarde junto al gobernador Axel Kicillof en el Estadio Unico de esta capital. "Un año después estamos tan juntos como siempre", dijo el Presidente.

Cuando tomó la palabra Cristina, dijo: "Cuando no nos pueden parar en el Senado se van a los juzgados. El famoso lawfare no es sólo para estigmatizar a los dirigentes populares. Es para disciplinar a los políticos. Para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer". Y recordó que irá a juicio oral junto al gobernador de Buenos Aires. "Todos aquellos que tengan miedo o no se animan. Por favor: hay otras ocupaciones además de ser ministros o ministras. Legislador o legisladoras. Vayan a buscar otro laburo", instó.

"Esta es la tercera vez que hablo desde el diez de diciembre (.) Tuve mucho miedo. Hablamos mucho con Axel. También con Alberto. Hablamos mucho con Axel", reiteró la vicepresidenta al mencionar los avatares de la pandemia y dejar en claro cuál es su interlocutor más frecuente.

La presidente del Senado se mostró respetuosa con el jefe del Poder Ejecutivo: "No quiero extenderme, tiene que hablar Alberto todavía. Pero se me ocurre que el desafío va a ser recuperar la economía. Vamos a tener que alinear precios y tarifas", vaticinó para el año que viene. Pero aclaró: "No quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más".

"Estamos hoy mostrando la unidad del campo popular- dijo a su turno Kicillof- Que nadie nos tuerza el rumbo. Judicialmente ni mediáticamente. Vemos que se tiran proyectiles, dardos mal intencionados mientras nosotros estamos gobernando a ciegas en esta pandemia. Quiero agradecer el esfuerzo inmenso del pueblo de la provincia de Buenos Aires", dijo al hacer anuncios vinculados a la gestión.

Afuera las peleas

Pero el tono principal del acto fue político. "Les pido que dejemos todo. Afuera las peleas y las miserias vituallas de la política. Los que especular lo mejor que vayan a un espacio construir un espacio diferente. Después veremos que hacemos cuando haya elecciones", dijo Máximo Kirchner.

En el mismo sentido Sergio Massa expresó: "El frente de todos representa unidad en la diversidad".

Unidos pero separados

La vicepresidenta arribó primero, en helicóptero. El presidente ingresó más tarde al Estadio Único. Cristina Fernández y Alberto Fernández fueron por separado al acto convocado por Axel Kicillof para abordar los desafíos de la reconstrucción.

La cita que comenzaba al caer el sol en esta capital acaso simbolizó una puesta en escena de la unidad del Frente de Todos, ya que faltaron la mayoría de los intendentes del radicalismo y de Juntos por el Cambio. Solamente algunos alcaldes vecinalistas acompañaron la convocatoria, citada como un lanzamiento de la gestión de 2021. En la práctica, una muestra de unidad en medio de versiones de grieta en la cúspide del gobierno.

La última vez que Cristina y Alberto se mostraron juntos en un acto público fue la semana pasada, cuando quedó en evidencia la frialdad entre ellos en un homenaje a los desaparecidos en la exESMA.

Y no se suben a un mismo escenario desde el triunfo electoral, allá por octubre del año pasado. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner asistirán hoy a la tarde a un acto en La Plata organizado por la gestión del gobernador Kicillof para hacer anuncios de medidas sociales.

Desde ayer se venía especulando con la posibilidad de que los socios del Frente de Todos se reencontraran y en las últimas horas los portavoces de todos ellos confirmaron su participación. La cita implicará un nuevo reencuentro entre el Presidente y la vicepresidenta, la segunda postal pública de acercamiento tras el clima de frialdad que se instaló entre ellos dos en el último tiempo.

El helicóptero que trasladó a Cristina Kirchner al acto

Cristina y Fernández tuvieron una coincidencia fugaz en el velatorio de Diego Maradona y se vieron hace una semana en la exESMA. Allí, en la previa, compartieron unos minutos fuera de las cámaras. Los laderos de Fernández advierten que el jefe de Estado volvió a los chats habituales vía Telegram con la exmandataria. Pero esos intercambios no alcanzaron para revertir el distanciamiento, que fue evidente durante casi dos meses. Todavía no se habrían dado una charla franca cara a cara, según fuentes oficiales. Ya todos en el Gobierno intentan naturalizar las diferencias entre ambos, con la intención de bajarle el tono a las internas en la coalición de gobierno.

El encuentro de hoy en La Plata mostrará a los líderes del Frente de Todos unidos en un acto de gestión que inevitablemente tendrá una atmósfera política muy potente. "No hay fisuras en el kircherismo. Estamos aprendiendo a convivir entre diferentes sectores con maneras diferentes de pensar", dijo al ingresar al acto Mario Secco. El alcalde de Ensenada fue uno de la decena de alcaldes peronistas presentes. También estuvieron Mariano Cascallares, Leonardi Nardini, entre otros jefes comunales del Gran Buenos Aires. Entre ellos Juan Zabaleta dijo a La Nacion: "Somos un frente político con diversidad y matices. Ganamos porque estuvimos unidos. Si no seguimos en unidad electoralmente no nos va a ir bien. Pero seguiremos unidos", apostó.

"Estamos en pandemia. Tenemos que trabajar juntos y zanjar las diferencias, si las hay", dijo Carlos Sánchez, el alcalde vecinalista de Tres Arroyos. En cambio los intendentes radicales y los de Juntos por el Cambio, que suman la mitad de los 135 municipios de esta provincia, faltaron al acto. "No fuimos porque era un acto partidario", dijo a La Nacion Jorge Macri (Vicente López).

En cambio si asistieron múltiples sindicalistas, entre ellos Hugo Moyano.

Conforme a los criterios de Más información