Adorni busca establecer una nueva dinámica interna, con el respaldo de los hermanos Milei

Manuel Adorni volverá a reunir mañana a la mesa política que encabeza para las negociaciones parlamentarias de la reforma laboral como primera meta, lo que entienden que demandará las próximas semanas.

En el medio, durante febrero, Adorni deberá encarar la tarea de reducir el tamaño de su área administrativa. Se prevé que durante febrero logre una reducción del 20% de la estructura y del 20% del personal, según reconocieron fuentes oficiales a LA NACION.

Será el segundo cónclave en lo que va del año de la mesa política, que se cuela en medio de la agenda de encuentros bilaterales que Adorni mantiene con los diferentes ministros del Gabinete. De esa forma busca establecer una nueva dinámica interna en el Gobierno, donde cuenta con la estratégica confianza del presidente Javier Milei y de su hermana Karina Milei. Ese respaldo es fundamental en el entramado libertario.

Adorni se enfoca en un triángulo crucial de cara a la segunda etapa de Gobierno: sus vértices son la negociación política, la gestión en los ministerios y el seguimiento de la reforma laboral.

Detrás de ese cúmulo de poder aparece la confianza de la hermana presidencial. “Manuel es Karina”, sintetizan en Balcarce 50 para definir del jefe de Gabinete, que lleva 80 días en la tarea, tras la salida de su antecesor, Guillermo Francos.

Entre los ministros y referentes del oficialismo reconocen que Adorni tiene el aval de Milei y, por lo tanto, la negociación con el jefe de Gabinete permite alcanzar acuerdos menos inestables que en los tiempos de Francos.

“Desde noviembre del 2023, cuando le ofrecieron el cargo de vocero, hasta ahora, Manuel jamás pidió nada”, sintetizan en Casa Rosada en referencia a la fórmula que, según creen, ubicó a Adorni en el lugar de confianza que le dieron los hermanos Milei.

Con ambos ya tenía una amistad que databa de antes de la asunción del libertario al poder. Y esa confianza también quedó en evidencia esta semana, cuando el Presidente y su hermana partieron a Davos y Adorni quedó a cargo virtualmente de la administración libertaria, ante la desconfianza de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El jefe de Gabinete también participará de la “Argentina Week”, en Nueva York. En el medio se dará el discurso del mandatario, frente a bancos y fondos internacionales, en un esquema organizado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

Desde que asumió la Jefatura, en noviembre pasado, Adorni mantiene reuniones de seguimiento con los ministros. Se reunió, entre otros, con los titulares de Economía y Relaciones Exteriores, Luis “Toto” Caputo y Pablo Quirno, antes de que partieran rumbo a Davos, Suiza, en la comitiva presidencial. También con el ministro de Interior, Diego Santilli; de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y de Salud, Mario Lugones. También recibió en su despacho de la planta baja al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Según pudo reconstruir LA NACION, los encuentros bilaterales con los ministros son “reuniones de seguimiento” de gestión. Allí se repasa lo que se hizo y se definen “las prioridades del Presidente” en cada una de esas carteras, “mirando hacia adelante”.

“Ahora hay más seguimiento de lo se hace y se necesita”, reconocen en los ministerios.

Si bien nadie esgrime críticas directas hacia Francos, el segundo jefe de Gabinete libertario -el primero fue Nicolás Posse- hay una visión compartida de que el antecesor estaba “más enfocado en la rosca o el diálogo político, que en la diaria de la gestión”.

También reconocen que, desde el cambio de nombres, a dos años de gestión, “se propició que haya diálogo entre los ministerios”, algo que también mencionan como una falta del período anterior.

En Casa Rosada mantienen bajo siete llaves los proyectos de ley en los que cada cartera trabaja, con el objetivo de no entorpecer las negociaciones parlamentarias actuales, pero admiten que hay al menos más de una treintena que el Ejecutivo apunta a mandar al Congreso este 2026.

“Hay que avanzar con las reformas y en los próximos dos años seguir avanzando con las cosas prioritarias que tienen que suceder en cada ministerio”, dicen en Casa Rosada. De todas formas, en el presente la mayoría de las carteras están involucradas en la aprobación de la reforma laboral que comenzará a tratarse en febrero.

Durante ese mes, a la par de lo que sucede en el Congreso, se espera que empiece a concretarse la reducción en la estructura y personal de la jefatura de Gabinete, que actualmente tiene más de 2400 personas en sus filas.