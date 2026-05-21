Eduardo Duhalde reapareció para un homenaje, pero pasó un mal momento

Eduardo Duhalde reapareció ayer públicamente en la Universidad de Lanús para la presentación de un libro su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999. El acto se interrumpió por un momento cuando un grupo de manifestantes entonó cánticos y lo acusó de ser el responsable de la Masacre de Puente Pueyrredón, en la que murieron los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

“A Darío y Maxi los vamos a vengar con la lucha popular”, le gritaron al expresidente desde la tribuna del cine universitario Tita Merelo. Duhalde, de 84 años, no aparecía en público hace varios meses. Incómodo, se mantuvo en silencio ante los insultos y los cánticos en su contra. Por momentos, sonrió de manera irónica. A su lado estaba Aritz Recalde, el autor del libro en homenaje a su gestión como gobernador bonaerense, y Daniel Bozzani.

Mal momento para Duhalde en una exposición universitaria

Kosteki y Santillán murieron el 26 de junio de 2002, cuando Duhalde ejercía como presidente interino tras la salida de Fernando de la Rua. Los manifestantes fueron víctimas de un violento operativo antipiquete llevado a cabo por la policía. Por el asesinato de los militantes, fueron condenados a prisión perpetua el excomisario bonaerense Alfredo Luis Fanchiotti y el excabo Alejandro Gabriel Acosta.

Los familiares de Kosteki y Santillán sostienen que la Justicia solo condenó a los culpables directos, pero no investigó la “responsabilidad política” de los asesinatos, que le atribuyen a Duhalde.

“¡Adonde vayan los iremos a buscar!”, le cantaron a Duhalde, que evitó responder y se mantuvo sentado en su silla. Un grupo de militantes peronistas contraatacó con la entonación de la marcha peronista, según imágenes divulgadas en redes sociales por asistentes a la sala Tita Merelo.

Por su parte, el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (CESACO) publicó un extenso texto en su cuenta de Instagram criticando la visita del exgobernador, donde señalan en un párrafo: “¡Darío Santillán y Maximiliano presentes!¡Juicio y castigo a los responsables de la Masacre de Avellaneda! ¡Basta de impunidad!”.