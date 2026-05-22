En la Iglesia y en el Gobierno entienden que la visita de León XIV a la Argentina entró en etapa de definiciones

“La agenda de las visitas pastorales del Papa suele oficializarse en Roma con unos cinco meses de anticipación”, insistieron fuentes eclesiásticas consultadas por LA NACION, al admitir que el posible viaje del papa León XIV a la Argentina entró en etapa de definiciones. Así, la Secretaría de Estado del Vaticano estaría a tiempo de anunciar una visita del sucesor de Francisco para antes de fin de año. La fecha probable que se menciona es noviembre.

A esta definición se llega en medio de una estricta reserva, tanto en el interior de la Iglesia como en el gobierno de Javier Milei, que intentan evitar filtraciones. En esa sigilosa estrategia, un paso decisivo fue la reunión que mantuvieron este jueves en el Palacio San Martín el canciller Pablo Quirno y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y el secretario general de la Conferencia Episcopal, monseñor Raúl Pizarro. Si bien en ese cónclave se habló de la agenda social, se conversó sobre el esperado viaje del Papa, un objetivo anhelado por la Iglesia y por el Gobierno.

El canciller Quirno y la ministra Pettovello recibieron en el Palacio San Martín a los arzobispos Marcelo Colombo y Jorge Ignacio García Cuerva y al obispo auxiliar Raúl Pizarro Conferencia Episcopal Argentina

En medio de las reservas, nadie niega que en el último mes existieron señales auspiciosas en favor de la concreción de una visita de León XIV. Una de ellas fue la designación del nuncio apostólico en nuestro país, el arzobispo estadounidense monseñor Michael Wallace Banach, cuya llegada a Buenos Aires se espera para fines de junio o principios de julio. La sede diplomática se encuentra vacante desde enero, cuando el entonces nuncio Miroslaw Adamczyk, de origen polaco, fue trasladado por León XIV a Albania.

El arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach será el nuevo nuncio apostólico en la Argentina Episcopado Argentino

“Sí, seguramente esto abra la puerta, por lo menos a que aumente la esperanza de la posibilidad de su visita, por supuesto”, había declarado el arzobispo García Cuerva, al destacar la designación del embajador del Vaticano, en diálogo con Radio Rivadavia.

La Iglesia argentina invitó formalmente al Papa a visitar “la tierra de su predecesor, el papa Francisco” en junio de 2025, cuando el obispo de Jujuy y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor César Daniel Fernández, le entregó formalmente una carta al Santo Padre.

El obispo de Jujuy y vicepresidente segundo del Episcopado, César Daniel Fernández, le entregó en junio de 2025 a León XIV una carta de los obispos para invitarlo a la Argentina

Las expectativas favorables a la visita del Papa se extienden al Gobierno, interesado en mantener en un buen cauce la relación con la Santa Sede. Con esa finalidad, el canciller Quirno le entregó también en mano al pontífice una invitación firmada por el Presidente, en febrero último.

A esos signos de acercamiento se sumó la designación de Agustín Caulo como secretario de Culto y Civilización. De buen vínculo con la Iglesia, Caulo se venía desempeñando como sub secretario del área y recibió un saludo de monseñor Colombo, en nombre del Episcopado. “Aprovechamos la ocasión para renovar en su persona nuestra disponibilidad para continuar trabajando mancomunadamente en la búsqueda del bien común para nuestro pueblo, a través de la labor coordinada entre la Iglesia Católica y el gobierno nacional al que usted representa”, expresa la nota.

En la Iglesia, además, tomaron nota de la decisión del Gobierno de imponer cambios al proyecto de ley que declara la inviolabilidad de la propiedad privada, durante su tratamiento en el Senado, en sintonía con las observaciones que habían marcado algunos obispos. Entre las principales modificaciones se destaca la desaparición completa del capítulo que eliminaba el programa nacional de regulación de tierras en villas y barrios populares.

Sin embargo, en la Iglesia entienden que la crisis social sigue siendo un termómetro sensible en la relación con el Gobierno.

“El Estado tiene que garantizar su presencia al lado de los que quedan atrás, al lado de aquellos que jamás tuvieron una oportunidad. Cuando el Estado directamente no se ocupa de los discapacitados, de los enfermos, de los jóvenes atravesados por la droga o el alcohol, o incluso los problemas del aprendizaje y la situación de la universidad pública, si el Estado se retira de eso, uno piensa que esto es sádico, porque daña a los más débiles”, expresó García Cuerva, quien este lunes encabezará el tedeum del 25 de Mayo en la Catedral porteña, con el presidente Milei sentado en primera fila.

El Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva Valeria Rotman

La agenda del Papa

El lunes pasado, con cuatro meses de antelación, la Santa Sede informó que León XIV hará su quinto viaje internacional a Francia, del 25 al 28 de septiembre, en el primer viaje pastoral de un pontífice después de 18 años. Con la misma anticipación se hizo pública la visita del Papa a España, que comenzará el próximo 6 de junio. Son dos países que no recibieron una visita oficial de Francisco en sus doce años de pontificado, al igual que la Argentina.

León XIV fue invitado a Francia por los obispos locales y por el presidente Emmanuel Macron, quien lo visitó en abril. En el viaje a París irá a la sede de la Unesco y podría visitar la Catedral de Notre Dame, devastada por un incendio en 2019.

En función de la probable visita del Papa, en la Iglesia argentina miran de reojo la situación política en Perú, que tendría un desenlace en la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Prevost vivió en Perú casi 20 años, primero como misionero agustino y luego como obispo de Chiclayo, donde intensificó su compromiso con los sectores marginados y defendió a las víctimas de abusos que derivó en el cierre de la comunidad del Sodalicio de Vida Cristiana, un escándalo que sacudió a la Iglesia de ese país.

Además, en 2017 se opuso al indulto que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó al dictador Alberto Fujimori si éste no pedía “perdón personalmente por sus injusticias”. Ahora Keiko Fujimori, hija del dictador, encabeza las encuestas, por encima del candidato Roberto Sánchez, psicólogo y exministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo. El próximo presidente asumirá el 28 de julio, en medio de una fuerte crisis política y económica, situación que el papa naturalizado peruano pase por alto en la definición de sus viajes.