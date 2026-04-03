Manuel Adorni contrató a un abogado penalista para que lo represente

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escuchó finalmente el consejo público que le dio el exministro Mariano Cúneo Libarona y contrató a un abogado para que lo defienda: Matías Ledesma.

Se trata de un penalista con experiencia en Comodoro Py, miembro del estudio que fundó su padre, Guillermo Ledesma, uno de los jueces del histórico Juicio a las Juntas.

Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por el fiscal Gerardo Pollicita, que ordenó decenas de medidas de prueba en las últimas semanas. Citó a declarar, para el miércoles próximo, a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, que intervino en las operaciones de compra del departamento del barrio de Caballito que Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, adquirieron el año pasado con un crédito hipotecario que les dieron dos mujeres por 200.000 dólares, y en la compra de la casa del country Indio Cua a nombre de Angeletti.

“Es un enorme expositor, brillante. Pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”, le había recomendado Cúneo Libarona al jefe de Gabinete la semana pasada, en declaraciones a Futurock.

Dr. Matías Ledesma, Abogado Captura Web

Adorni atendió esa recomendación y contrató a un abogado. Según indica en su perfil público en la red social LinkedIn, Ledesma es socio del estudio de su padre desde 2003. A su vez, informa que en 2011 se desempeñó como consultor “en el marco del convenio realizado” entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

En enero 2023, fue abogado de Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en una causa por los supuestos chats con Marcelo D’Alessandro, el exministro de Seguridad y Justicia porteño. Finalmente, la Justicia archivó esa causa porque consideró que los elementos que habían dado lugar a la denuncia eran ilegítimos.

Meses antes, Ledesma había acompañado al exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas a los tribunales de Comodoro Py, cuando el exfuncionario de Alberto Fernández declaró como testigo ente el juez federal Daniel Rafecas por sus dichos sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Tiempo después, Rafecas archivó el expediente al considerar que, según las pruebas recabadas, no se habían registrado irregularidades en la licitación.

Guillermo Ledesma, el padre del nuevo defensor de Adorni, fue abogado de Alfredo Yabrán durante siete años. De hecho, lo representó durante el caso Cabezas. Además, fue asesor legal de Guido Antonini Wilson, el venezolano que protagonizó el escándalo de la valija durante el kirchnerismo.

La causa penal en manos de Pollicita -a quien el juez Ariel Lijo le delegó la investigación- comenzó con una denuncia por el viaje a Punta del Este, en un vuelo privado, que hizo Adorni con su familia el año pasado el fin de semana largo de carnaval. A la investigación de ese viaje se acumuló una denuncia de enriquecimiento ilícito que, en paralelo, se había abierto en el juzgado de la jueza María Romilda Servini. Ahora, todo está acumulado en la fiscalía de Pollicita.

En las últimas horas, se sumó un nuevo elemento a revisar por la Justicia: un presunto viaje a Aruba del funcionario en 2024, cuando era portavoz de Javier Milei.

Si bien aún no está acreditado en el expediente, los investigadores del caso tienen datos de un viaje de Adorni a fines de 2024 a la isla holandesa del Caribe, con su familia.

Los datos que aportó la Dirección Nacional de Migraciones no registran ese destino, sino un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador, pero en aquel momento no había, como ahora, vuelos directos de Aerolíneas Argentinas.

Según informes oficiales consultados por LA NACION, no hay registros de Adorni en la Casa Rosada entre el 27 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, ambos días incluidos. No figuran ingresos del funcionario ni autorizaciones suyas para que entren otras personas. La sospecha es que el viaje fue en esa fecha, cuando el funcionario hizo público que se estaba tomando vacaciones, pero no precisó el destino.

Adorni había dicho, en marzo de este año, cuando se conoció su viaje a Punta del Este en un vuelo privado: “No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”. Fue en una entrevista con Luis Majul, en la que el periodista le preguntó, en referencia a ese viaje: “¿No es desproporcionado para tu patrimonio?“. Y él le respondió: “En el tiempo que le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcional”.

Adorni, sobre sus vacaciones en Punta del Este: "En un año y medio es lo único que hice"

El informe de Migraciones sobre los Adorni es el resultado de una de las medidas de prueba que pidió realizar la fiscalía a comienzos de esta semana cuando recibió la causa contra Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito.

Avanza la causa

A cargo de la investigación sobre las propiedades de Adorni, Pollicita ordenó una batería de medidas de prueba para verificar el patrimonio del jefe de Gabinete y su mujer.

Por un lado, solicitó todas las declaraciones juradas de bienes que Adorni presentó en la Oficina Anticorrupción (OA), incluidos los anexos reservados -hasta hoy no conocidos- donde están los bienes declarados a nombre de su mujer.

En ese documento debería constar la compra de la casa de Indio Cua, su valor y el origen de los fondos con los que se adquirió.

Respecto de la vivienda en el country, el fiscal ordenó además medidas para investigar si es cierto que Adorni hizo una obra importante antes de ocupar el inmueble. Le pidió a la administración del club que informe si “se ha gestionado o aprobado algún plano, permiso de obra, remodelación, ampliación o declaración de mejora respecto del lote 380 o de cualquier otro inmueble asociado a esas personas, y la fecha de inicio y finalización de eventuales obras”.

En paralelo, requirió información a la municipalidad de Exaltación de la Cruz, para saber si hubo “mejoras declaradas sobre el inmueble”.

Por otro lado, como informó LA NACION, Pollicita procura determinar cuál es el nivel de ingresos de Adorni. Por ejemplo, le pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, “el detalle mensual de haberes, suplementos, adicionales, viáticos, gastos de representación, reintegros, compensaciones, movilidad y toda otra suma liquidada a su nombre desde que se desempeña en la función pública hasta la actualidad, con indicación de período, concepto, importe bruto y neto, cuenta pagadora, fecha de acreditación y acto administrativo de sustento”.

También pidió a la Anses que remita la historia laboral completa de Manuel Adorni y Angeletti, “incluyendo aportes registrados, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, actividad autónoma o monotributista”.