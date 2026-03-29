Cúneo Libarona salió a defender a Adorni, pero le recomendó: “Cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona salió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las polémicas por sus viajes y por el incremento de su patrimonio desde que llegó al Gobierno. El abogado relativizó las acusaciones y consideró que, desde el punto de vista penal, no existe delito.

En su defensa, sin embargo, también dejó una recomendación. Definió a Adorni como un “enorme expositor, brillante”, pero sugirió que, ante cuestionamientos judiciales, lo mejor es delegar la defensa.

“Mejor buscate un abogado”, aconsejó. Y agregó: “Es un enorme expositor, brillante. Pero en causa propia es distinto. Es como los abogados: pueden ser buenos, pero cuando te toca a vos, mejor buscate un abogado”.

Manuel Adorni dio una conferencia de prensa sobre su gestión, sus viajes familiares en aviones privados y la composición de su patrimonio declarado (Fuente: captura de pantalla)

Cúneo Libarona también minimizó la controversia generada por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial. “Me parece irrelevante el tema del viaje de la mujer de Adorni”, afirmó. Aunque lo calificó como un “error”, aclaró que “los errores no son judicializables”.

Sobre el viaje a Punta del Este durante el feriado de carnaval en un avión privado, el exministro descartó en declaraciones a Futurock que se configure el delito de dádivas. “El delito de dádiva requiere que se le regale algo a un funcionario en base a su función”, explicó.

Según su versión, el vínculo personal entre los involucrados descarta esa hipótesis. “Son amigos de toda la vida. Vos a quién contratás: contratás a la gente en la que confiás, de la que sos amigo. Es lo más natural del mundo. Viajaron los dos amigos, las dos familias. Se fueron cuatro días en carnaval”, sostuvo.

Marcelo Grandío y Manuel Adorni Captura Web

En ese sentido, añadió: “Si me decís que es un regalo para obtener un beneficio, estás hablando de otra cosa. Y esto no fue así”.

Para el exministro, la polémica genera un impacto político injustificado sobre el funcionario. “Le están haciendo un daño tremendo a Adorni”, afirmó. También justificó el uso de un avión privado con un argumento práctico: “No es fácil para un funcionario público subirse a un avión”.

Consultado por los periodistas sobre la falta de facturas que respalden los gastos del viaje, respondió con ironía: “¿Pero vos le pedís una factura a un amigo? Déjense de joder, busquemos algo en serio. Es un viaje en un avión”.

“Jurídicamente no veo la tipicidad. Manuel es un funcionario extraordinario”, concluyó.

El vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este Captura

El exministro sostuvo además que las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete quedarán despejadas cuando se conozca su declaración jurada.

$LIBRA

Durante la entrevista también se refirió al caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En ese punto, cuestionó el tratamiento público del expediente.

“En el caso $LIBRA veo mucho sensacionalismo”, sostuvo. Y agregó: “Han aparecido llamados, que es lo más natural del mundo”.

Respecto de los mensajes hallados en el celular del empresario Mauricio Novelli -en los que se mencionan supuestos pagos al Presidente y a su hermana-, el exministro remarcó que las acusaciones deben ser probadas. “Tenés que probar que hubo pagos”, afirmó.

Milei, en 2021, durante una visita al instituto de Novelli

Cúneo Libarona también se refirió a la gestión de su sucesor en el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien evaluó positivamente. “Lo veo muy bien”, dijo, y destacó su intención de avanzar con la cobertura de vacantes judiciales. “Mahiques está terminando la designación de los jueces”.

Recordó además que fue su abogado en una causa judicial. “Fui abogado de Mahiques en la causa de Lago Escondido”, señaló.

YPF

Sobre el fallo internacional vinculado a la expropiación de YPF, lo calificó como un logro del Gobierno. “Lo de YPF es un triunfo histórico”, afirmó.

“Participaron muchos gobiernos, pero además contamos con el apoyo de Estados Unidos a Milei”, añadió.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de YPF y evitó que la Argentina pague 16.000 millones de dólares.

Según su interpretación, el giro en el caso estuvo marcado por el cambio político en la Argentina. “Estábamos en el descenso hasta que entró Milei”, dijo, y cuestionó la actuación del exministro de Economía Axel Kicillof en la expropiación de la petrolera: “Kicillof no obró ajustado a derecho”.

“Se apostó fuerte y se ganó”, concluyó.