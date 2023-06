Advertencia de Agustín Rossi a la oposición: “No va a ser necesaria una devaluación brusca”

escuchar

Durante su presentación ante la Cámara de Diputados, donde expone sobre la marcha de la gestión, el jefe de gabinete Agustín Rossi lanzó este mediodía una advertencia a la oposición al enfatizar que “no va a ser necesario” instrumentar una “devaluación brusca” de la moneda porque, sostuvo, a fin de año comenzará a evidenciarse una mejora de la economía y un fortalecimiento de las reservas en el Banco Central.

“Descreo de aquellos que dicen que, si ganan las elecciones, van a tener que hacer una devaluación brusca, que no hará otra cosa que duplicar la inflación, la pobreza y la indigencia, para recién después estabilizar. No va a ser necesario. No lo será porque las condiciones estructurales de la economía van a ser claramente favorables para los próximos años. Esto será así porque cambian las condiciones macro y porque el Gobierno está haciendo la infraestructura necesaria”, enfatizó Rossi.

Agustín Rossi, jefe de Gabinete, en la Cámara de Diputados

El jefe de Gabinete, quien se lanzó como precandidato presidencial del Frente de Todos, fundamentó su pronóstico en dos pilares. Por un lado, en la finalización del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, lo que permitirá ahorrar, según dijo, unos 4000 mil millones de dólares –con el consiguiente aumento en las reservas- y, por otro, en las buenas perspectivas para la cosecha fina luego de las últimas lluvias.

“Con plena conciencia de que este es un año difícil para los argentinos, digo que las condiciones estructurales empiezan a cambiar a partir del fin de este año. Tenemos previsto recibir reservas genuinas con la cosecha fina, que fue favorecida por las últimas lluvias y el año próximo no solo vamos a tener una estructura energética que nos permitirá ahorrar unos 4000 millones de dólares, sino que no vamos a tener los efectos de la sequía, que nos hizo perder 20.000 millones de dólares este año. Si esto es así, la Argentina tendrá una balanza comercial favorable, podrá sostener niveles de crecimiento económico, fortalecer sus reservas y tener mirada mucha severa sobre el tipo de cambio, lo que permitirá una curva descendente de la inflación”, enfatizó.

El jefe de Gabinete arrancó su discurso con los datos de aumento del empleo asalariado privado. Indicó que en marzo último se registró una suba del 0,3%, lo que significaron 19.000 nuevos puestos de trabajo ese mes. “Hace 32 meses consecutivos que el empleo privado viene creciendo, la serie más larga desde diciembre de 2017″, exaltó.