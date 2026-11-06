AFA: La sugestiva reunión de Tapia y Toviggino con el hombre de la máquina de contar billetes

La puesta en escena estaba prevista hace semanas. La excusa fue el centenario de la Liga Rionegrina de Fútbol. A la sede improvisada de la AFA Pilar llegaron Juan Pablo Beacon, que supo ser la mano derecha de Juan Pablo Toviggino, su padre, Alberto Beacon, y otros dirigentes de esa provincia. Tapia y Toviggino lograron mostrar la foto que buscaban hace tiempo, justo una hora que la Corte Suprema publicara un fallo muy adverso para los intereses de la AFA.

Beacon había interrumpido su relación con el tesorero de la AFA en octubre del año pasado. Toviggino lo acusaba de filtrar información sensible en su contra.

Durante años, el abogado había gestionado problemas judiciales de Toviggino y el manejo del dinero que supuestamente provenía de los desvíos en Miami. En marzo, LA NACION publicó videos y fotos que revelaban cómo se movía dinero en efectivo en cajas, bolsas y mochilas. Nunca fue citado a declarar.

Juan Pablo Beacon, exladero de Toviggino, cuenta y empaqueta más de 100.000 dólares, en un video de mayo de 2022

El circuito, a plena luz del día, arrancaba en financieras de la city porteña y terminaba en al menos dos domicilios vinculados a Toviggino.

Antes, había una parada intermedia en Lavalle 1718, donde trabajaban, al menos durante 2021 y 2022, Beacon, y uno de sus laderos, Cristian Brian Prendes, quien oficiaba como “secretario” o “cadete” y terminó como vocal del Comité Ejecutivo de la AFA.

Prendes también fue parte del encuentro en la sede de Pilar. Se lo vio sonriente a un costado de Toviggino.

Brian Prendes, de camisa blanca, a un costado de Toviggino. @tapiachiqui

En las oficinas de Beacon se hacía el recuento del dinero y salían los paquetes rumbo a “Montevideo y Quintana” o al “departamento de Belgrano”. “Llevale a PT a Montevideo”, o “llevale a Pablo a Montevideo”, son algunas de las instrucciones que presuntamente aludían a Toviggino, según el testimonio de una fuente con conocimiento del movimiento de fondos y la documentación.

Beacon se grababa a si mismo como un mecanismo para prevenir traiciones o desvíos.

En un video de casi diez minutos, Beacon mostró el conteo de los billetes para certificar la cantidad de dólares que le habían llegado. Son escenas similares a las que se vieron en “La Rosadita”, la financiera de Puerto Madero donde se contaba el dinero de Lázaro Báez.

Beacon se grababa en su oficina contando dólares y pesos.

En el medio le sirven un café y la grabación continúa hasta que encinta un sobre de papel madera. Al final le hace una marca específica con una birome negra y vuelve a encintar para resguardar ese “código interno”. “Queda la marca, así mismo lo llevo inmediatamente a la oficina”, dice mirando a la cámara. No aclara dónde estaba ni a quién le entregaría los US$115.600 que había contado. Sin embargo, otras imágenes a las que accedió LA NACION, demuestran que estaba en su propia oficina, en Lavalle al 1700, y que el dinero fue enviado ese mismo día a un domicilio vinculado a Toviggino.

Esa semana se habían movilizado más de US$800.000. Beacon lo dejó por escrito: “Saldo al 16/5: 235K. Ingreso el 17/5 y 18/5: 598 (92% de 650K). Saldo al 19/5: 833 K. Entregado el 19/5 y el 20/5: 265.600. Saldo al 20/5: 567.400. (Quedan como objetivo para el martes: 234.400 (350 - 115.600 q entregue hoy 20/5)”.

En otra de las fotos reveladas por LA NACION se pueden ver 39 fajos divididos en cuatro bloques. Dos de ellos tienen escrito en un papel amarillo que lleva escrito “C.C.”. Al costado quedaron otros billetes, que se encuentran doblados y agrupados con una gomita. Sólo se ven billetes de US$100. Si los fajos tenían US$10.000, tal como contabilizó Beacon en el video grabado, el monto acumulado en esa foto ascendería a 390.000 dólares.

39 fajos divididos en cuatro bloques. La foto fue sacada en las oficinas de Beacon.

Los protagonistas de esta trama también guardaron imágenes del delivery en la puerta de la AFA. El 7 de junio de 2022, Toviggino pidió que le lleven dinero en efectivo a “Chiqui” Tapia porque estaba en Pilar. “Para: Claudio Tapia. De: Pablo Toviggino”, decía la etiqueta pegada en una caja de vinos. La operatoria se repitió varias veces.

La caja y el chat que revelan la entrega en la sede de la calle Viamonte.

Se sospecha que todo ese dinero provenía de los desvíos del dinero que recaudaban las empresas “intermediarias” como TourProdEnter, de Javier Faroni. Esas firmas recaudaban los ingresos de la AFA en el exterior y luego la desviaban, en parte, a sociedades fantasma que emitían facturas truchas. Hay decenas de facturas que pasaron por las manos de Beacon y del propio Toviggino.