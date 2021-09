“Afinidad ideológica”: Javier Milei no descartó una posible fórmula presidencial con Patricia Bullrich en 2023

Javier Milei ya dijo que va por el segundo puesto en las elecciones a diputados de la ciudad de Buenos Aires en noviembre, pero hoy fue más allá y aventuró una posibilidad para las presidenciales de 2023. Al ser consultado en El Diario sobre si se imaginaba una fórmula compartida con la líder de PRO, Patricia Bullrich, sostuvo: “No es descartable por la afinidad ideológica que tenemos”. Anticipó, además, que su fuerza se expandirá a nivel nacional. “Llegada la circunstancia, vamos a crecer sin ningún tipo de problemas. No solo hay liberales en la Capital”, advirtió.

El economista liberal puntualizó en que “la línea divisoria” dentro de la política es la socialdemocracia. Entonces, mencionó en cuanto a la exministra de Seguridad macrista, con quien se fundió en un abrazo tras los resultados de las primarias, en un estudio de LN+: “Cuando yo trazo la línea de los socialdemócratas, a ella la veo en mi patio. Tengo afinidades con ella. Le valoro que va de frente y no miente, es complicado encontrar eso en este rubro”.

Su diagnóstico no fue el mismo para la candidata porteña de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal, a quien sí la tildó de socialdemócrata. “Es un socialismo de buenos modales, palomas”, describió a la nómina que encabeza la exgobernadora bonaerense.

Incluso consideró que él tiene “fuertes chances” de llevarse parte de los votos que Ricardo López Murphy cosechó en esa interna de JxC. “Somos la lista liberal. La de JxC tiene nueve socialistas en los diez primeros puestos”, manifestó el candidato, que sin embargo intentó mostrarse cauto: “Milei no es nadie todavía, hay que mostrar las cosas en la cancha. Yo soy bilardista: el gol no se hace cuando la pelota entró al arco, se hizo cuando el contrario mueve del medio”.

Aún sin arrepentirse de decirle “zurdo de mierda”, “gusano arrastrado” y “pelado asqueroso” al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque alega que lo hizo en una red social que tiene “su dinámica”, Milei volvió a elogiar al exmandatario norteamericano Donald Trump. “Entendió todo siempre”, dijo el economista en cuanto al republicano.

Por otra parte, expresó que “la democracia per se no hace que la economía crezca” y dijo que se la puede ver “como un tema de votación”. Asimismo, negó que Victoria Villarruel -quien lo secunda en la lista- niegue el terrorismo de Estado, pero se preguntó: “¿Por qué se reconoce a las víctimas de un bando, si hubo dos?”. Admitió que “es más grave” que hayan existido víctimas del Estado porque este tiene “el monopolio de la violencia”, pero indicó: “Hay distintos grados entonces, pero es todo condenable. Hay grados más complicados, es desigual por la desproporción de fuerzas”.

En la entrevista Milei se mostró una vez más contra la ley de aborto legal, al asumir que la vida comienza en la fecundación. “La vida es un continuo con dos saltos discretos: la concepción y la muerte. Cualquier cosa que metas en el medio es asesinato. Y si es la madre, es agravado por el vínculo”, resumió y cerró: “Hay gente a la que molesta que dos más dos sea cuatro. No podés cambiar la biología porque no te gusta. La mujer tiene derecho sobre su cuerpo, pero lo que está dentro de su cuerpo no es ella, es otra vida”.