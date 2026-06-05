La emoción de Kicillof al hablar sobre el Indio Solari: “Es un héroe argentino”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se mostró este viernes visiblemente emocionado al hablar sobre la muerte de Carlos Alberto Solari, el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Tanto que más de una vez debió interrumpir su discurso durante un acto y hasta parar unos segundos para tomar agua.

“Es un día triste, tristísimo para miles, cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno”, expresó Kicillof al encabezar la apertura del V Congreso de Políticas para la Igualdad, organizado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Las palabras de Kicillof sobre la muerte del Indio Solari

Para el mandatario provincial, este viernes se despedía “a un artista pero, sobre todo, a un héroe argentino”.

Kicillof consideró que el fallecido artista fue “alguien que le dio lenguaje, poética, que le dio voz a una generación, a varias generaciones, de argentinos y argentinas”.

En ese momento, el mandatario provincial debió aclararse la garganta, pedir “perdón” y tomar agua para recomponerse.

“Y nos deja banderas: la de la verdadera libertad, de la alegría y del futuro”, subrayó.

Por eso aclaró durante su discurso que “no podía dejar de plantear un homenaje al ‘Indio’ Solari”.

El mensaje de Cristina Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales por la muerte de Carlos Alberto Solari y expresó que “Vivir solo cuesta vida”, al citar una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El mensaje de la exmandataria era esperado dada la relación cercana que ambos habían cultivado en los últimos años, sobre todo a partir del apoyo manifiesto del artista a la figura de Fernández de Kirchner como dirigente política.

El verso “Vivir solo cuesta vida” pertenece a la canción Ropa Sucia, del disco ‘¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado’ (1989), de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y fue acuñado en numerosas oportunidades para distintas causas y campañas populares.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner junto al Indio Solari y Virginia Mones Ruiz

Carlos Alberto Solari, conocido como Indio Solari, miembro fundador y cantante de los grupos Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió este viernes a los 77 años. Estaba enfermo de Parkinson.

Se montó un operativo en su domicilio, en la localidad bonaerense de Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte a las 8.30, tras ser hallado cerca de su pileta techada por su cuidadora.