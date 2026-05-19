Luis Caputo afirmó que el gobierno de Milei y el de Macri son “opuestos” en términos económicos

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa del gobierno nacional y marcó una diferencia con la administración de Mauricio Macri -de la cual también formó parte-, a la que definió como “opuesta”. El funcionario aseguró que la gestión de Pro mantuvo el déficit que heredó de la gestión previa en los mismos niveles, durante los dos primeros años.

“Mucha gente comete el error de relacionar a este gobierno con el de Mauricio Macri simplemente porque no era peronista, pero, para decirlo bien concreto y que quede claro, en términos de política económica, no solo es diferente, sino que es opuesto”, dijo en el programa Economía de Quincho el titular de la cartera económica, que durante la administración macrista fue secretario y ministro de Finanzas y presidente del Banco Central.

Además, sostuvo: “Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haberlo. Él heredó un nivel de déficit muy similar al de Milei pero se mantuvo intacto los dos primeros años. No hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina”.

Luis Caputo se distanció del gobierno de Macri Presidencia

Las declaraciones de Caputo se dieron horas después de que firmara un acuerdo con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año. El trato, en tanto, no incluye el pago de las prestaciones que tomó el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández.

El ministro, por su parte, volvió a marcar una distancia entre los gobiernos de Milei y Macri y dijo, de cara a las elecciones presidenciales de 2027, que el actual presidente va a “ganar cómodo en la primera vuelta”. También sostuvo que la economía “se va a llevar puesta a la política”.

El Ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en "Economía de Quincho" con @DiPace4, @lacha, @JorgeGiacobbe y @fspotorno, afirmó que “los indicadores de marzo ya mostraron una recuperación” y anticipó que “a partir de junio continuará el proceso de desinflación y entrarán en obra los… pic.twitter.com/XegrzIusq7 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) May 19, 2026

En este sentido, después de conocerse que la inflación de abril fue de 2,6%, Caputo afirmó que los indicadores de marzo “mostraron una recuperación” y anticipó que a partir de junio se vendrán los mejores meses y continuará el proceso de desinflación. “Entrarán en obra los 9000 kilómetros de ruta de la concesiones viales y eso va a reactivar la construcción”, expresó.

Asimismo, cuestionó a los argentinos que tienen dólares abajo del colchón: “Si vos tenés tu dinero ganando un 5% porque preferís un bono del Tesoro, es un tema tuyo. Ahora, que la tengas abajo del colchón es malo para todos porque vos perdés plata y el mercado de capitales pierde el recurso fundamental para que ese ahorro se canalice a la inversión, que, en definitiva, es lo que va a crear crecimiento y trabajo”.

En otro tramo de la entrevista, el extitular del BCRA marcó como una de las aristas del Gobierno a la baja de impuestos y remarcó que, hasta el momento se bajaron 2,7 puntos. “Es un montón de plata, estamos hablando de casi 15 mil millones de dólares por año. Vamos a seguir bajando impuestos en la medida que el país crezca y se formalice”, indicó.

“Hay una parte que es cultural, de gente que no pagó nunca impuestos y considera que no tiene que hacerlo. Yo conozco gente ‘de plata’ que nunca lo hizo y critica y señala”, explicó luego.