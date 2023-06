Agitación política en Jujuy: Horacio Pietragalla reclamó una reunión con Gerardo Morales, que acusó al Gobierno de financiar el conflicto

escuchar

La tensión se mantiene elevada en Jujuy, donde esta madrugada fueron liberados los últimos detenidos por las protestas del sábado contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales que aprobó la Legislatura provincial. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, arribó a San Salvador de Jujuy el domingo, se entrevistó con personas detenidas y pidió una reunión con Morales, que denunció que el gobierno nacional estaba interviniendo para mantener vivo el conflicto en la provincia. Entre sus aliados, refuerzan el planteo sobre la presencia de infiltrados.

Pietragalla llegó el domingo a la capital jujeña y regresará a Buenos Aires esta noche. “ Pedimos reunirnos, pero los pedidos no fueron respondidos, ni por el gobernador ni por los ministros. No responden los llamados”, afirmó a LA NACION el secretario de Derechos Humanos.

Esta mañana, Morales acusó al Gobierno de agitar y financiar las protestas. “Ayer cayó Pietragalla en avión. El gobierno nacional está financiando gremios para que no bajen el conflicto”, afirmó el gobernador en declaraciones a Radio Mitre.

Enfrentamientos entre manifestantes y policías, el sábado, en Purmamarca, Jujuy

“Pensar que financiamos una movida es una locura de Morales, vinimos por la represión. Acá hay una movida de comunidades, no hay organizaciones sociales ni un líder. Mañana quieren jurar la nueva Constitución, pero se sienten atropelladas las comunidades, porque no se las consultó para la reforma, que toca intereses propios, como cuestiones de tierras y litio, por ejemplo”, señaló Pietragalla. “Estuvimos con un chico de 17 años que perdió un ojo. No había policías mujeres, y a muchas manifestantes les pegaron y las detuvieron efectivos varones”, agregó.

Pietragalla adelantó a LA NACION que su dependencia informará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en Jujuy. “Nos llamó la CIDH para que pasemos un informe, hay preocupación”, dijo el funcionario. “Vamos a dejar alguna presentación judicial para resguardar la integridad física de los manifestantes”, añadió.

Manifestantes tiran piedras a la Policía, el sábado, en Purmamarca

El gobierno jujeño denunció que tres policías fueron secuestrados en una protesta. “El gobierno de la provincia expresa su más absoluto repudio ante el secuestro de tres efectivos policiales producido en un corte de ruta de la ciudad de Purmamarca”, se informó oficialmente. En el parte gubernamental, el gobierno de Morales aseguró que Nelson Mamaní (cabo1º), José Rivera (sargento) y Eduardo Ortega (oficial ayudante) “se dirigían a prestar servicio en la Comisaría Seccional de Tilcara, cuando fueron retenidos por un grupo de manifestantes quienes, según sus propias expresiones, mantenían ‘secuestrados’ a los policías”.

¿Y Chaco?

Entre los aliados del gobernador Morales se refuerza el planteo de la infiltración de dirigentes en Jujuy. “Hay una infiltración del kirchnerismo, que está llegando con gente desde todos lados. Pietragalla bajó con diez tipos acá, para ver qué pasa. Yo le pregunto, ¿Chaco no está en la Argentina? Es una campaña direccionada, son las huestes del kirchnerismo y la izquierda. Entraron entre 200 y 300 personas a Jujuy. Llegan por goteo”, describió Marcelo Nassif, diputado provincial peronista que integra Cambia Jujuy, el frente que lidera Morales.

Morales acusó a Milagro Sala de tener responsabilidad en la organización de las protestas. “Milagro Sala tendría que estar en el penal, no en su casa dando órdenes y repartiendo dinero en este momento. Acá hay un fuerte embate del gobierno nacional para reestablecer un Estado paralelo en manos de las organizaciones sociales”, afirmó el gobernador sobre la líder de la organización Tupac Amaru, que cumple prisión domiciliaria por asociación ilícita y extorsión en su casa del barrio Cuyaya, en la capital jujeña.

Incidentes, en Purmamarca Télam

Fuentes de la Tupac Amaru en Jujuy negaron a LA NACION que Sala motorice las marchas y aseguraron que la organización de la dirigente kirchnerista no participa de las manifestaciones. Recordaron que, hace seis días, Sala publicó un video en el que rechazó estar detrás de las protestas docentes, que llevan dos semanas en la provincia. “Dejá de culpar a los demás y hacete cargo de lo que pasa en la provincia, de una vez por todas”, señaló, en referencia a Morales. En el final de esa filmación, aprovechó para pedirle al gobernador que le permita viajar a Buenos Aires para tratarse de una trombosis.

En la provincia, los reclamos se mantienen, con protestas en rutas del norte. Están activos distintos cortes en localidades como Purmamarca, Humahuaca, Abra Pampa y Tilcara, entre otras. También se sostiene el paro docente, que ya lleva más de dos semanas. La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó a una marcha este martes, a las 9.30, cuando se realizará la jura de la nueva Constitución.

Entre los detenidos que fueron liberados durante el fin de semana estuvo la convencional constituyente Natalia Morales, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que indicó que había ido a solidarizarse con una protesta de comunidades indígenas cuando fue apresada. “Fue en la intersección de las rutas 9 y 52, en Purmamarca, en una protesta de comunidades indígenas para rechazar la reforma que se aprobó entre gallos y medianoche y que avanza con el saqueo del litio en las comunidades. Me presenté a solidarizarme y, en la represión, infantería y policía jujeña tiraron gases y balas de goma apuntando a la cara, al punto que un joven de 17 años perdió un ojo. Los policías me arrastraron una cuadra y media y me llevaron a una camioneta. Estuve en el Servicio Penitenciario, me querían secuestrar el teléfono y me negué, pedí ver la orden judicial ”, señaló la dirigente, en diálogo con LA NACION.

Horacio Pietragalla denunció que un joven "perdió un ojo" durante la represión en Jujuy

“Me liberaron el sábado a la noche”, dijo la convencional constituyente, que añadió que el jueves debe presentarse a declarar en la Justicia. “Me hacen responsable de supuestas heridas y me imputan por el artículo 194 del Código Penal”, completó.