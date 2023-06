Los gobernadores peronistas aún presionan por la fórmula única y a Daniel Scioli se le complica el armado en las provincias

escuchar

CÓRDOBA.- Si efectivamente hay PASO en Unión por la Patria, los gobernadores peronistas reunidos en la “liga” presionarán para tener un representante en la fórmula que está digitando Cristina Kirchner junto con Sergio Massa. En ese marco, no quedarían demasiados “heridos” para que Daniel Scioli “pase la ambulancia” y arme listas competitivas en las provincias . Los mandatarios, pese a haber fracasado en su intención de que no haya PASO, insisten en que todavía confían en una fórmula “de unidad”.

Este diario consultó a media docena de dirigentes del círculo chico de los gobernadores: coincidieron en que no hay dirigentes provinciales del peronismo que estén enfrentados con los mandatarios a punto tal de aceptar enfrentar a la lista con la que se enrolen.

El jueves pasado, desde el entorno de Scioli contactaron a dirigentes cercanos a la diputada nacional del peronismo Natalia de la Sota. “No hubo ofrecimientos concretos, sí le preguntaron sobre qué expectativas tenía para las elecciones nacionales”, contó a LA NACION un allegado a la legisladora, quien agregó que la respuesta fue: “Ahora mi cabeza está puesta en la elección del domingo 25, en que Martín Llaryora sea gobernador”.

Alberto Fernández junto a Natalia de la Sota, hija del exgobernador

Natalia de la Sota, hija del exgobernador José Manuel de la Sota, aparece muy activa en la campaña cordobesa pese a que en algún momento se habló de que podría integrar la fórmula provincial. Cuando se la mencionó como una de las “perdedoras” del armado local, afirmó que estaba “conforme” porque hay dirigentes suyos candidatos.

Un caso particular es el de San Juan, con Sergio Uñac y José Luis Gioja, pero tampoco ahí esperan que haya un apoyo abierto a Scioli. En Misiones sí sumaron algunos dirigentes que quedaron relegados del acuerdo del Frente Renovador de la Concordia para integrarse a Unión por la Patria. Por ejemplo, la parlamentaria del Parlasur Julia Perié.

Sergio Uñac y José Luis Gioja

El nombre del tucumano Juan Manzur, envalentonado por el triunfo peronista del domingo en su provincia (donde además le arrebataron la capital a Juntos por el Cambio), volvió a cobrar fuerza en la liga de gobernadores como posible representante en una fórmula presidencial de Unión por la Patria.

Aunque hay algunas versiones de que, a las pocas horas de esa victoria, desde la Casa Rosada le ofrecieron a Manzur ser compañero de fórmula de Scioli, la apuesta del tucumano es integrar el binomio que definirá Cristina Kirchner. También sigue rodando la posibilidad de que lo haga Claudia Ledesma Abdala, esposa del santiagueño Gerardo Zamora y presidenta provisional del Senado.

Eduardo "Wado" de Pedro se sumó a los festejos en Tucumán

La noche de los festejos, Manzur posó con Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca) y los vicegobernadores Antonio Marocco (Salta), Florencia López (La Rioja) y el radical jujeño Carlos Haquim (su provincia integra la región Norte Grande). A ese grupo se unió el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien espera la definición de Cristina Kirchner. El sanjuanino Sergio Uñac recibió a Manzur este domingo con la excusa de la final del Panamericano de Ciclismo.

“Esa foto muestra para quién está jugando el peronismo de las provincias -asegura un referente catamarqueño-. Seguiremos insistiendo en una fórmula de unidad”. El último en reunirse con el embajador en Brasil hace dos semanas fue el riojano Quintela, en una visita que hizo Scioli con empresarios a esa provincia.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el presidente Alberto Fernández; el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli

Intercambiaron elogios públicos, pero el mandatario no habló de candidaturas pese a que ese mismo día Scioli dijo: “Quintela es un gran protagonista no solo en La Rioja, sino en el armado nacional. No quiero dar nombres sobre mi vicepresidente, porque acaba de ser reelegido gobernador, pero no tengan dudas de que ustedes tienen un gobernador que es protagonista en la escena nacional”.

En su discurso en Santa Cruz, la vicepresidenta -sin nombrarlo- se refirió al llamado que el presidente Alberto Fernández le hizo a la actual diputada nacional riojana Hilda “Beba” Aguirre de Soria para que lleve la boleta de Scioli. Otra razón para alertar a quienes reciben llamados de los armadores del exmotonauta.