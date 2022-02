Agustín Rossi dijo que la causa por obra pública contra Lázaro Báez y Cristina Kirchner es “insostenible”

Luego de que este martes el presidente Alberto Fernández declarara como testigo de Cristina Kirchner en el juicio por desvío de fondos públicos, que indaga sobre los beneficios que se dieron a Lázaro Báez, el exministro de Defensa Agustín Rossi defendió la figura de la vicepresidenta y del empresario. “Esta causa es insostenible”, afirmó.

“Me parece que está traída de los pelos, la verdad es que la elaboración de un presupuesto... Solo hay que pensar que entre el que otorga la concesión, el que inspecciona una obra pública y la Presidenta de la Nación hay veinte escalones. Entonces, imputar a la Presidenta... no es ni responsable política ni institucional. Si el que lleva adelante la administración del gobierno es el jefe de gabinete, si quedó demostrado que a Santa Cruz no le dieron más obra pública que al resto de las provincias”, opinó esta nota Rossi en TN.

Este miércoles, la Cámara de Casación ratificó el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos. Se trata de una definición adversa para la vicepresidenta en el expediente principal de la megacausa de los cuadernos escritos por el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.

En tanto, Fernández que declaró por su rol como exjefe de Gabinete durante los primeros gobiernos kirchneristas, dijo que le “llama mucho la atención” lo que se discute en el juicio. Pero en 2016, cuando estaba enemistado con su actual vicepresidenta, sostuvo que el caso le parecía “gravísimo” e incluso calificó de “increíble que nadie explique nada”.

Cristina Kirchner y Agustín Rossi. Archivo

Rossi se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las relaciones internacionales que llevó adelante el Gobierno. “La Argentina está teniendo una política internacional multilateral, está negociando con el FMI tiene una relación con la Federación Rusa, tiene una relación con la federación china. Para los que creen que hay que tener un solo ojo, mirando para un solo lado es muy difícil de entender este tipo de política internacional”, cuestionó.

En otro momento, le preguntaron por la figura del jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien definió como alguien que es “muy amigo” suyo. Entonces, Marcelo Bonelli le consultó: “Dicen que quizás lo reemplaza”, dejando entrever un posible desembarco de Rossi al gabinete. La reacción del exfuncionario fue solamente una risa corta, y evitó hacer comentarios al respecto.

El excandidato a senador nacional por Santa Fe sostuvo que el acuerdo con el FMI se va a aprobar “de manera contundente” y dirigió munición contra la oposición. “Si vos generaste este problema que tiene la Argentina, si te endeudaste de espaldas al Congreso, de espaldas al conjunto del pueblo, bueno actuá con responsabilidad, no te metas en la interna de una coalición”, lanzó.