Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) que salió la semana pasada, la pobreza llegó al 57,4%, el valor más alto en los últimos 20 años. El director del Observatorio Social de la institución, Agustín Salvia, realizó un duro diagnóstico por este mismo dato. “Todavía no hay una salida efectiva y sostenible a este largo y pesado período de decadencia”, sostuvo.

(*) Los datos de la EPH-INDEC del 2023 corresponden al segundo trimestre de ese año. (**) Estimaciones a partir de los datos de la EDSA 2023, evolución de CBA y CBT, incrementos de transferencias por programas sociales e incrementos de ingresos de los hogares. (***) Los datos EPH-INDEC del 2001-2002 corresponde a octubre de ese año Nota: Los datos de la serie EDSA Bicentenario 2010-2016 fueron ajustados a la serie EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023). La línea punteada indica que los valores de indigencia y pobreza previos a 2010 corresponden a una reconstrucción hacia atrás de las series EDSA/ODSA (2010-2023), empleando para tal fin estimaciones de dichos indicadores en base a EPH/INDEC. Fuente: EDSA Bases Históricas (2004-2009), EDSA Bicentenario (2010-2016) y EDSA Agenda para la Equidad (2017-2023), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA

En una carta de opinión, Salvia aseguró que los Gobiernos no resolvieron -o empeoraron- la pobreza. “Estamos transitando el final de un ciclo largo de acumulación de fracasos económicos, sociales y políticos que, a través de distintos gobiernos, lejos de resolverle problemas a la gente, los agravó o los naturalizó, al mismo tiempo que amplió las desigualdades económicas, sociales, ideológicas y culturales”, explicó, para luego agregar: “La eventual salida de esta crisis de régimen no sólo estaría generando - a manera de estimación- no menos de 55-60% de pobres, entre los cuales 15% serían indigentes, sino también -y sobre todo- un mercado de trabajo más precarizado, con 50% de trabajadores informales de bajos ingresos y sin seguridad social, cuatro de cada 10 familias dependiendo de la asistencia pública, y nuevos pobres de clase media con muchas dificultades para revertir la caída”.

En ese sentido, compartió una dura reflexión: “En todos los sentidos, una sociedad estructuralmente más fragmentada y empobrecida; aunque también testarudamente laboriosa y soñadora de un futuro distinto”.

Agustín Salvia, Jefe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Investigador de CONICET. FABIAN MARELLI

Según la UCA, el aumento se relaciona directamente con la devaluación impulsada por el Gobierno en diciembre pasado, que incrementó los valores de las canastas básica alimentaria y la total. Esto habría ocurrido a pesar de las subas en las fuentes secundarias de jubilaciones, pensiones e ingresos laborales. La indigencia, en tanto, fue ubicada por el estudio en el 15% de la población del país.

El informe explica que las proyecciones se calcularon ajustando los ingresos del tercer trimestre 2023 según “las variaciones reales en los salarios y las modificaciones en los programas de ingresos y transferencias monetarias”. A su vez, las canastas de consumo (CBA y CBT) “se actualizaron en función de la variación de los valores correspondientes al incremento de las mismas según estimaciones del INDEC”.

Además, Salvia brindó detalles sobre la evolución de la pobreza durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. “Si bien la situación social se ha agravado de manera significativa durante los últimos meses, la tendencia al deterioro comienza en 2013-2014, se agrava en 2016, y luego de una importante mejora en 2017, tiende a empeorar de manera casi sostenida hasta 2023, con o sin pandemia de por medio. A partir de aquí las proyecciones son casi obvias, dada las medidas de devaluación, ajuste fiscal y licuación de activos e ingresos corrientes, habría aumentado tanto la indigencia como la pobreza”.

Finalmente, el artículo concluye: “Si en los próximos meses -más temprano que tarde- se desacelera la inflación, se recuperan los salarios y las pensiones, se reactiva la inversión y crece la demanda de empleo, vendrá el alivio, pero todavía no hay una salida efectiva y sostenible a este largo y pesado período de decadencia. La construcción de un futuro diferente no estará en manos del Estado ni de los mercados, sino de los actores políticos y sociales que desde un marco democrático se arriesguen a protagonizar la transformación”.

