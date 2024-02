escuchar

En medio de la alta tensión entre los sindicatos y el gobierno de Javier Milei por la falta de discusión de paritarias, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro para el próximo lunes 26 de febrero. La medida de fuerza, que incluirá una “jornada de lucha” con asambleas y movilizaciones en todo el país, fue anunciada en X por Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato de estatales.

De acuerdo al comunicado publicado por Aguiar, la decisión fue acordada en un plenario de delegados y el objetivo del paro es reclamar un “aumento salarial por encima de la inflación, la inmediata reincorporación de despedidos sin causa y el pase a planta permanente”. El líder de los trabajadores nucleados en ATE detalló que la huelga será una “jornada nacional de lucha con paros, asambleas y movilizaciones”.

ATE RECHAZÓ EL 12% EN LA PARITARIA NACIONAL



No podemos avalar con nuestra firma un ajuste de esta magnitud en todos los salarios del Sector Público.

Una propuesta del 12% incrementa el número de estatales con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Según definieron este lunes, los trabajadores de la administración pública nacional recibirán en febrero un incremento salarial del 12%, esto se dio en el marco de la paritaria sectorial suscripta por representantes del gobierno de Javier Milei con la conducción del gremio de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Por su parte, los representantes de ATE, el otro sindicato que agrupa a los estatales nacionales, rechazaron el acuerdo debido a que la suba salarial fijada se ubica por debajo de la inflación. Por esta razón anunciaron un paro para el próximo lunes.

“Le ponen techo a las paritarias y las quieren hacer desaparecer. El ajuste es intencional y deliberado. Además, continúan con las amenazas de despidos y los intentos de privatizar empresas públicas”, expresó Aguiar. Y denunció: “En tan solo semanas deterioraron de manera grave las condiciones de vida de millones en toda la Argentina”.

En este sentido, advirtió: “Cuando el Presidente Javier Milei hace alusión a que en marzo o abril vamos a tocar fondo, se refiere a un concepto económico, que supone que luego existirá un rebote. Es bueno que sepan que cada vez que los trabajadores y los jubilados tocaron fondo, no rebotaron, siempre se quedaron ahí, en el fondo”.

Para cerrar, el dirigente gremial sentenció: “El Estado no está en venta”.

Conflictividad por sectores y más paros

El conflicto en los distintos sectores de trabajo de la sociedad producto de la licuación salarial debido a la alta inflación comenzó a crecer a pasos agigantados en las últimas semanas. Sin embargo, esta semana se llegó a la cima de la tensión: hoy estamos atravesando un paro de los maquinistas de tren que afectará el normal funcionamiento del sistema ferroviario por 24 horas. Mañana, jueves 22, habrá un cese de actividades en hospitales y clínicas por un paro que activará el gremio de la Sanidad, encabezado por Héctor Daer, uno de los jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Pero la conflictividad no termina acá, sino que continuará el lunes de la próxima semana con el paro de los estatales de la administración pública nacional. Además, el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo y Pablo Moyano, deslizó una posible medida de fuerza en todo el país al no acordar su paritaria, aunque aún no se anunció una fecha.

El sábado pasado Daer advirtió por la posibilidad de un nuevo paro general y aseguró que hay una “cantidad de conflictos” en cada gremio por la falta de recomposición de los sueldos. Minutos después, quien se sumó a las declaraciones fue Pablo Moyano, quien destacó que marzo y abril van a ser los peores meses y advirtió: “Que se prepare, porque no nos vamos a cruzar de brazos”.

Tras esto, en diálogo con Radio Mitre, Daer fue consultado por si se viene un segundo paro general contra la gestión de Milei: “El Gobierno está generando todas las condiciones para una nueva medida”, remarcó el dirigente social.

