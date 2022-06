Alberto Benegas Lynch (h), el pensador liberal que busca una alianza entre Mauricio Macri y Javier Milei

Mauricio Macri y Javier Milei tienen pensado volver a conversar a fin de mes. Fue el propio expresidente quien, antes de que concluyera la última reunión entre ambos, vía Zoom, del 1° de junio pasado, sugirió retomar el contacto para monitorear la situación del país. Sería el cuarto encuentro virtual entre el fundador de Pro y el líder de La Libertad Avanza en seis meses. En esos cónclaves secretos entre Macri y Milei, en los que suelen hablar sobre la batalla cultural entre liberales y estatistas, debatir medidas para reformar la economía o explorar las causas del traspié de Cambiemos en la Casa Rosada, hay un moderador: Alberto Benegas Lynch (h).

Con una extensa trayectoria en el mundo académico, Benegas Lynch es uno de los liberales más influyentes del país. Y desde hace meses pretende acercar posiciones entre Macri y Milei para que confluyan en un frente electoral en 2023 . Crítico del paso del Cambiemos por el poder nacional, Benegas Lynch está convencido de que la única manera de frenar el avance del “populismo” en la Argentina y evitar un avasallamiento del kirchnerismo contra la Justicia y la libertad de prensa es que se concrete una alianza entre el fundador de Pro y el economista libertario. Es más, cuentan quienes lo conocen, le transmitió a Macri que un acuerdo con Milei le permitiría demostrar que su “segundo tiempo” va en serio.

Docente y escritor, Benegas Lynch es un difusor de las ideas liberales y de la tradición de la Escuela Austríaca a través de foros, ensayos y libros. Preside el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso , el think tank liberal, y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de Ciencias de Buenos Aires. Además, es doctor en Economía por la Universidad Católica Argentina (UCA) y doctor en Ciencias de Dirección por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Su padre fue el fundador del Centro de Estudios sobre la Libertad.

Benegas Lynch, que tiene vínculos con Macri desde hace años, es un admirador de Milei. Lo conoció durante un almuerzo en La Biela, en el barrio de Recoleta, y quedó impactado por su capacidad didáctica. Si bien le cuestiona algunos de sus modos y la apelación a un “lenguaje soez” para rebatir los argumentos “estatistas”, considera que el diputado logró correr el eje del debate en la política y empujó a sus competidores en la oposición a modificar sus estrategias de posicionamiento e introducir en sus discursos y sus agendas “cápsulas liberales”.

Alberto Benegas Lynch (h.), el pensador liberal que trabaja para acercar a Macri con Milei

Benegas Lynch repite como un mantra “el liberalismo es el respeto irrestricto de los proyectos de vida de los otros”, una frase que Milei suele citar durante sus intervenciones ante la opinión pública o en sus clases militantes. El académico entienda al liberalismo como anti-ideología, porque lo considera “un proceso en ebullición”. Por esa razón, suele machacar con que los liberales no son “una manada” y están en contra del “pensamiento único”.

Benegas Lynch aboga por dolarizar la economía o implementar un esquema bimonetario . También promueve la abolición de la agencia pública de noticias. Para el académico, la existencia de Télam no se condice con una sociedad libre. Asimismo, ha sugerido “cortar por la mitad” la cantidad de representantes en el Poder Legislativo y que los senadores y diputados cumplan su labor de forma ad honorem, para reducir el gasto público.

El pensador liberal es crítico del papa Francisco, a quien considera “de izquierda” por sus encíclicas y su impronta social. Acérrimo detractor de los “regímenes” de Cuba, Venezuela y Nicaragua, su genealogía contiene un dato curioso: es primo de Ernesto “Che” Guevara.

Javier Milei se presentó en el club El Porvenir - Ignacio Sánchez

Inquieto por la crisis y el rumbo del Gobierno, Benegas Lynch se dispuso a tender puentes entre Macri y Milei. Y organizó un encuentro, vía Zoom, el 23 de diciembre pasado. En esa primera aproximación con el fundador de Pro y el líder de la Libertad Avanza, cuentan allegados a los protagonistas, hubo críticas a la gestión de Cambiemos. Macri escuchó reproches por su política social, el endeudamiento, el mal manejo de la economía que derivó en una espiral inflacionaria, el incremento del número de ministerios o la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

Para Macri, no fue una novedad. En septiembre de 2018, luego de que estallara la crisis cambiaria, Benegas Lynch le escribió una carta pública al fundador de Pro para pedirle que no se presentara a competir por la reelección. En ese momento, sostuvo que Cambiemos “era cristinismo con buenos modales”, como decía su amigo José Luis Espert, y afirmó que Macri no tenía ni “el más pálido reflejo de lo que significa el liberalismo”.

Tras la vuelta del kirchnerismo al poder, Benegas Lynch indultó a Macri: valoró que haya hecho autocríticas sobre su turbulenta travesía por la Casa Rosada e impulse los principios republicanos y la integración de la Argentina al mundo. Y, entusiasmado con la irrupción de Milei en el tablero político y su performance electoral en la Capital en las legislativas pasadas, se puso al frente de una cruzada para unir al líder de Libertad Avanza con el expresidente.

Tras la primera charla con Milei y Benegas Lynch, Macri sugirió volver a juntarse. Así, organizaron dos nuevas reuniones virtuales: el 28 de enero y el 1 de junio. El último cónclave, que reveló el diario Clarín, ocurrió cuatro días antes de que Gerardo Morales, jefe de la UCR, le adjudicara a Macri la intención de romper a Juntos por el Cambio para aliarse con “sectores de la extrema derecha antidemocrática”. La reacción del jujeño se concretó luego de que Macri le dedicara una crítica a Hipólito Yrigoyen, al que identificó como el “origen del populismo” en la Argentina. Benegas Lynch suele destacar la figura de del fundador del radicalismo: Leandro Alem.

En la última sesión virtual, Milei le ofreció a Macri que se incorpore a La Libertad Avanza para competir en las primarias de 2023. “El que pierda acompaña al otro”, le dijo. Macri no respondió, pero en su entorno descartan la posibilidad de que el co-fundador de Cambiemos selle un acuerdo con el libertario. Su objetivo, repiten, es blindar la unidad de la principal coalición opositora y fortalecer a Pro. “No hay fantasmas. Mauricio habla con todo el mundo”, dice uno de sus lugartenientes más leales. En un sector de la UCR desconfían de sus movimientos.

Mauricio Macri Gerardo Viercovich

Si bien Macri destaca la habilidad para dar la batalla cultural e imponer en la agenda las ideas de la derecha liberal, el fundador de Pro no está de acuerdo con las posturas extremas de Milei, como “dinamitar” el Banco Central. “Somos el cambio sin anarquía”, le han escuchado decir.

En las tres charlas con Benegas Lynch, Macri y Milei coincidieron en su preocupación por la política monetaria del Gobierno y en la necesidad de restablecer las ideas de Juan Bautista Alberdi. E intercambiaron visiones sobre el funcionamiento del Congreso y el vínculo de Milei con los medios de comunicación. “Estuvimos hablando sobre cómo yo reaccionaba. El propio Alberto salió en defensa, diciendo que yo no tenía esos comportamientos que me estaba achacando”, contó Milei en diálogo con Radio Mitre.

El líder de La Libertad Avanza y Benegas Lynch aguardan una respuesta de Macri a la propuesta del economista en la próxima reunión. “Si la gente quiere que él tenga un segundo tiempo, yo no soy quién para ponerme en el medio. Estaría dispuesto a ayudar”, avisó Milei.