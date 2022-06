El Gobierno salió rápidamente a celebrar el resultado electoral de Colombia

Sin perder tiempo, el presidente Alberto Fernández levantó el teléfono y felicitó a Gustavo Petro por su triunfo en el ballottage que lo posiciona como nuevo presidente de Colombia. Casi en simultáneo, lo mismo hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner, en una muestra de la lectura favorable que hizo el kirchnerismo de la definición colombiana.

“Lo felicitó, le dijo que su triunfo va a ayudar a consolidar la unidad en la región y acordaron verse pronto”, comentaron, sin ocultar su satisfacción, cerca del Presidente, quien también envió una felicitación vía Twitter menos de una hora después de conocido el resultado provisorio de la segunda vuelta en el país caribeño. “Me llena de alegría el triunfo obtenido por @petrogustavo y @FranciaMarquezM con el que culmina el proceso electoral en Colombia. Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él”, escribió el Presidente, para quien el triunfo del exalcalde de Bogotá “convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada , en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos”, destacó.

Minutos después escribió la vicepresidenta: “19:50 hs aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballottage en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: Hola presidente…”, señala el tuit. Y cierra: “Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía). Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. ‘Ahora a construir la paz’ me dijo. Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!”.

Con la misma velocidad, la cancillería que encabeza Santiago Cafiero emitió un comunicado en el que afirma que el triunfo de Petro “refleja la voluntad de cambio hacia un país más justo e inclusivo” .

Desde los despachos oficiales la alegría se combinaba con el alivio. Es que luego de la primera vuelta electoral, cuando Petro apenas arañó los 40 puntos porcentuales, el pesimismo se había instalado en el Frente de Todos, temiendo un triunfo del candidato populista Rodolfo Hernández, quien había obtenido un sorpresivo segundo lugar. “Éramos pesimistas, pero por suerte se dio vuelta”, expresaron desde el kirchnerismo, que sostiene una antigua vinculación con Petro a través de distintos dirigentes.

El senador Oscar Parrilli, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, estuvo ayer otra vez en Colombia, al igual que en la primera vuelta, cuando junto al diputado del Parlasur y próximo embajador en Venezuela, Oscar Laborde, llegaron a Bogotá en calidad de observadores de la votación.

Los miembros del grupo Hermandad, que nuclea a expresidentes latinoamericanos y que integra, entre otros, el diputado kirchnerista Eduardo Valdés, se expresaron días antes de la primera vuelta a través de un comunicado en respaldo tácito a Petro, objetivo según ellos “de amenazas y actos de amedrentamiento en contra de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República por el Pacto Histórico y la Coalición del Frente Amplio, Gustavo Petro y Francia Márquez”. El propio Petro participó de reuniones de ese grupo, la mayoría vía Zoom y durante la pandemia.