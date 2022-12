Alberto Fernández, al Financial Times: “Eso de que China está poniendo bases militares en Ushuaia son todas fantasías”

escuchar

El presidente Alberto Fernández dijo que “son todas fantasías” las versiones de la instalación de bases militares chinas en el sur del país y aseveró que la Argentina es “un país soberano”.

“Eso de que China está poniendo bases militares en Ushuaia, en Tierra del Fuego, son todas fantasías, todo eso no existe. No puede haber bases ni chinas, ni (norte) americanas, ni francesas. Somos un país soberano” , dijo el Presidente en el ciclo de videoconferencias organizado por The Financial Times.

La afirmación del mandatario argentino llegó luego de que el medio británico le preguntara sobre el proyecto de China que construyó una estación de observación espacial en la provincia de Neuquén que, según el grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, opera con poca supervisión argentina y podría usarse para la recopilación de inteligencia militar.

Según el periódico, “Fernández rechazó el argumento de que Argentina necesitaba elegir entre Estados Unidos y China y dijo que no deseaba recrear la era de la Guerra Fría. El Presidente sostuvo: “Argentina tiene que hacer lo que más le convenga a Argentina”. Y agregó: “Estados Unidos está muy preocupado por lo que China pueda hacer en América Latina, pero China puede hacer. . . exactamente lo mismo en Latinoamérica que EE.UU.: puede venir e invertir”.

Ante el medio económico, el presidente argentino calificó a la economía nacional como “extraña” porque “a pesar de la alta inflación y los niveles de deuda ‘impagable’, el país también tuvo niveles récord de inversión extranjera y exportaciones en la primera mitad del año, el desempleo era bajo y el consumo estaba creciendo”.

“Si te quedas con la imagen de una Argentina inflacionaria. . . de una Argentina endeudada, dirás que la Argentina está en un lío”, le dijo Fernández al diario y agregó: “Pero también están todos estos datos que indican un crecimiento sostenido y un enorme potencial”.

Luego añadió que la solución “a los problemas económicos de larga data de la nación sudamericana, dijo, era agregar valor a sus productos básicos. ‘Argentina debe dejar de ser exportadora de materias primas y convertirse en una nación industrial’”.

Noticia en desarrollo.

