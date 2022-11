Alberto Fernández arribó a París para reunirse con Emmanuel Macron y confirmó una bilateral con Xi Jinping

escuchar

PARIS (enviada especial) - Apenas rodeado de tres funcionarios de confianza, el presidente Alberto Fernández arribó este mediodía, pasadas las 14, a París, donde participará del Foro por la Paz, con eje en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Allí mantendrá esta tarde una bilateral con su par francés, Emmanuel Macron . Fue el propio mandatario el que invitó a Fernández a participar de la quinta edición del encuentro y le pidió que arribe al país un día antes del comienzo de la quinta edición del Foro para mantener un encuentro a solas. Fernández permanecerá en la ciudad luz hasta el domingo, cuando seguirá viaje a Bali, Indonesia, para participar de la cumbre del G-20.

Fernández llegó a Francia después de más de trece horas de vuelo, en los que descansó y charló con su comitiva, en el sector del avión normalmente reservado como “primera”. Evitó saludar a la prensa presente en el vuelo asignada a la cobertura de la gira.

La ciudad lo recibió con un sol radiante y una temperatura de 12 grados . Un clima más apacible del que dejó en la previa a su salida de Buenos Aires, en medio de dardos cruzados de su propio espacio y la tensión con el sector piquetero.

En la previa a su salida, el mandatario buscó dejar atrás Buenos Aires con una señal de hiperactividad, que contrastó con semanas anteriores. Tras un día de agenda completa, en la previa al despegue se hizo saber que había dejado firmado tres decretos (vinculados a extensión de ordinarias, el desdoblamiento de los aumentos a las prepagas y el bono de refuerzo alimentario) y también, que se había confirmado su reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping para la Cumbre del G-20, con la mira está la ampliación de swap.

Hasta ahora es la única confirmada, pero la expectativa en la comitiva está en que se puedan conseguir más. Sin embargo aseguran que la idea no es tenerla con Joe Biden, presidente estadounidense, con la expectativa puesta aún en que Fernández finalmente pueda viajar a Washington para cumplir con el encuentro que tenían planeado y se canceló por el Covid del titular de la Casa Blanca y luego nunca más se concretó.

Emmanuel Macron recibió a Alberto Fernández LUDOVIC MARIN - AFP

Con este nuevo viaje, que se extenderá hasta el jueves 17, cuando se espera el arribo del presidente poco antes del comienzo del nuevo discurso de Cristina Kirchner en La Plata, se da en medio de un nuevo capítulo de la feroz interna oficialista. Al conflicto interno, con declaraciones de alto voltaje contra Fernández, la tensión con la unidad piquetera y el nuevo foco de disputa con la Corte son solo algunos de los focos que atraviesa Fernández por estas horas.

Para esta tarde tiene previsto reunirse con Macron en el Palacio del Eliseo. Será entre las 17:45 y 18:30 hora local (13:45 y 14:30 de Argentina). Tras lo cual participará del Laboratorio de Protección Infantil de la Coalición para defender los derechos de los niños en el entorno digital.

En su encuentro con Macron el tema excluyente es el conflicto bélico en Ucrania por la invasión rusa. Cerca de Fernández aseguran que él viene hablando el tema con Macron desde mayo pasado cuando se realizó su gira anterior. Lo que siguió en el encuentro en el G-7 de Múnich, en junio, y el encuentro que tuvieron en septiembre en Nueva York, en el marco de la 77 Asamblea General de la ONU.

Fernández, según aseguran cerca suyo, le insistió a Macron sobre la necesidad de sumar a los países del sur y de los demás continentes al diálogo por la situación para “tratar de convencer a Vladimir Putin de que su conflicto no es solo con Ucrania o la OTAN sino con el resto del mundo”.

En esa línea también dan cuenta de que lo que se busca por estas horas, conscientes de que Putin solo no retrocederá es encontrar al menos un compromiso en el no uso de armas nucleares y de que no se ataquen centrales nucleares , para evitar las consecuencias que eso podría tener no solo para Ucrania, sino para el resto de Europa.

Comitiva en etapas

En el avión, Fernández viajó acompañado por tres funcionarios: el secretario general de presidencia, Julio Vitobello; la portavoz Gabriela Cerruti y la exministra y actual embajadora ante la Unesco, Marcela Losardo. Fue precisamente la extitular de Justicia, socia y amiga personal de Fernández, la primera baja del gabinete inicial, luego de que Kirchner buscara su cabeza.

En los diferentes sectores del resto de la nave se ubicaron miembros de ceremonial y protocolo, medios y la custodia presidencial que cubre las 24 horas del día a Fernández. Está compuesta por miembros de Casa Militar y de la división Custodia presidencial de la Policía Federal.

En esta ciudad Fernández se reunirá con su canciller, Santiago Cafiero, que llegó desde Arabia Saudita, junto a su segunda en el organismo, Cecilia Todesca. Cafiero viajó para participar de la VII Comisión Mixta de Argentina- Arabia Saudita en busca de diversificar exportaciones y promover inversiones.

Desde el Palacio San Martín se resaltó que la visita de Cafiero es primera de un canciller desde 2014. El país, en tensión entre otros con Estados Unidos, por los recortes en la producción de petróleo en el marco de la relación de Riad con Rusia, es noticia desde 2018 por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Por el caso, a comienzos del mes pasado, un abogado del príncipe de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, señalado como autor intelectual del homicidio, pidió a un juez que desestimara el caso en su contra, bajo el nuevo papel como primer ministro le otorga inmunidad legal.

El presidente Alberto Fernández arribó a París junto con la primera dama, Fabiola Yañez

Acá también se sumará el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, quien lleva el rol de sherpa -encargado de negociar y coordinar en nombre del país- en el armado de la cumbre del G-20. En tanto que en la comitiva que salió anoche desde Ezeiza también estuvo la primera dama, Fabiola Yáñez.

Inicialmente estaba previsto que también formara parte de ella el ministro de Economía, Sergio Massa, quien finalmente decidió unirse el fin de semana, de cara al encuentro del G-20, que tiene como eje fundamental la recuperación económica en la era post-Covid. Junto a él también se sumará el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Se trata de uno de los hombres de mayor confianza del presidente y también uno de los que mantiene lazos de con el ala dura del gobierno, un aspecto clave en momentos donde la tensión interna atraviesa momentos álgidos de cara a las elecciones del año próximo.

En París, además de la reunión de esta tarde está previsto que Fernández participe mañana de la conmemoración por el día del Armisticio, y por la tarde asista al “Universalismo frente a la guerra”: junto a Macron, Umaro Sissoco Embaló, Presidente de la República de Guinea-Bissau; Edi Rama, Primer Ministro de Albania; David Beasley, Director Ejecutivo, PMA (Programa Mundial de Alimentos); Comfort Ero, Presidente, International Crisis Group (Nigeria); Dubai Abulhoul, Presidente, Instituto Fiker (Emiratos Árabes Unidos); Kishore Mahbubani, Miembro Distinguido, Instituto de Investigación de Asia (Singapur).