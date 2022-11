Alberto Fernández condenó la invasión rusa sin mencionar a Putin y dio detalles del impacto económico en la Argentina

escuchar

PARIS (De una enviada especial)–. Alberto Fernández condenó hoy la invasión de Rusia a Ucrania, aunque evitó nombrar al líder ruso, Vladimir Putin. “La invasión de Rusia a tierras ucranianas no ha medido las consecuencias que esa acción iba a deparar a todo el mundo”, dijo el mandatario argentino en el marco de su presentación en el panel “Universalismo desafiado por la Guerra en Ucrania”, que compartió junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

Ambos se presentaron en la quinta edición del Foro por la Paz, al que Macron invitó personalmente a Fernández. El argentino atraviesa el segundo día de gira en este país, en el que ayer se reunió con el presidente galo en una bilateral y hoy volvió a mostrarse junto a él en el acto por la conmemoración del día del Armisticio. Más tarde está previsto que mantengan un encuentro por la situación de Venezuela, junto al colombiano, Gustavo Petro.

“No es un acto ingenuo que reclamar la paz. Nada más importante que reclamar la paz. Después de la pandemia que hemos vivido que algunos maten a otros por disputas territoriales, Argentina no quiere estar ausente y por eso está acá”, dijo Fernández en un discurso breve en el que se mostró vehemente. “Vuelvan a sentarse en una mesa de diálogo donde nosotros también seamos actores”, completó.

En otro de los pasajes de su discurso, Fernández dijo: “A la Argentina la guerra, todo este año, le significó una pérdida de 5000 millones de dólares”. Tras lo que completó: “América Latina es la región más desigual del mundo. Eso era así antes de la guerra y ahora es mucho más profunda”.

Alberto Fernández junto a Emmanuel Macron durante su gira por Francia MARIA EUGENIA CERUTTI

Luego Fernández habló de los diálogos que vienen llevando adelante con Macron por la invasión rusa a Ucrani, que ya lleva casi 9 meses. “Lo hablamos muchas veces con el presidente de Francia. No, no estamos haciendo un planteo ideológico. Esta no es la discusión entre occidente y oriente o entre Rusia y Estados Unidos o Rusia y la OTAN. Acá en el Norte vuelan misiles. Pero en el sur se desarrolla el hambre. Esta no es una guerra de la gente del norte, es también del sur, porque los costos de esa guerra también lo pagamos nosotros”, agregó.

“Ese conflicto tenemos que resolverlo entre todos. Porque excede a Rusia y Ucrania, a Estados Unidos, a la OTAN, a Europa. EL conflicto ha llegado al sur del mundo. Algunos dirán q el conflicto esta generando un problema de seguridad alimentaria. Vergüenza deberia darnos que después de perder más de seis millones (de vida) por la pandemia, que el mundo se anime a llevar adelante una confrontación bélica como está”, completó.

Más tarde, Fernández habló de Macron, quien había dado su discurso en primer lugar. “Venimos reclamando junto al presidente de Francia que vuelva a sentarse Ucrania y Rusia. O que en este conflicto no se puedan bombardear centrales de energía nuclear, porque no quiero pensar que después de todo lo que nos pasó, debamos soportar que una nube atómica sobre vuelve sobre nuestros países”, agregó.

El encuentro, que se extiende hasta mañana, tiene lugar en el Palacio de Brongniart, exsede de la Bolsa de París. Un imponente edificio cuya creación fue ordenada por Napoleón Bonaparte y comenzó en 1808. Inspirado en los templos de las antigua Grecia y Roma, civilizaciones admiradas por Bonaparte, hoy el lugar estuvo rodeado por un fuerte operativo de seguridad, atentos a la llegada de Macron y diferentes presidentes del mundo, como Fernández o el colombiano Petro.

Ceremonia parisina y más bilaterales

En sus dos días en París, Alberto Fernández vivió dos ciudades casi completamente distintas . Mientras que el jueves estuvo gélido y la ciudad se transformó en un verdadero caos de tráfico por una enorme huelga de transporte que afectó a su poderosa de red de subterráneos, este viernes amaneció con un sol cálido y una tranquilidad inusual por el feriado por el Día del Armisticio. Se trata de la fecha en que se conmemora el pacto firmado entre los Aliados (Francia, el Imperio Ruso, el Imperio Británico, Italia, y Estados Unidos) y Alemania para el cese de las hostilidades en la Primera Guerra Mundial, en 1918.

En Francia, en esta fecha es tradicional la ceremonia en la que el presidente francés pone una corona en la Tumba del Soldado Desconocido bajo el Arco del Triunfo en París. Hacia allí fue hoy Fernández, invitado por Macron y acompañado por el canciller Santiago Cafiero. No asistió más comitiva y tampoco cobertura fotográfica. Solo lo que más tarde pasó el gobierno francés.

Alberto Fernández y Emmanuel Macron, durante la gira del Presidente argentino por Francia ESTEBAN COLLAZO

Fuentes de la comitiva argentina aseguraron que allí pudo volver a verse “el excelente vínculo” entre ambos mandatarios. “Lo buscó y lo llevó con él toda la ceremonia”, recalcaron. Después de eso Fernández, Cafiero y el resto de la comitiva se dirigieron a la Embajada argentina en esta ciudad. Allí fueron recibidos por el embajador Leonardo Consentino, en un edificio del estilo Belle Epoque, ubicada en la elegante Rue Cimarosa. A Fernández lo une una relación de afecto con Consentino, quien era agregado en esta sede diplomática y él lo designó embajador. Se conocen desde tiempos en que Fernández era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Consentino, trabajaba para Roberto Lavagna.

En la comitiva celebran por estas horas la confirmación de dos bilaterales que sumó Fernández de cara a la siguiente etapa de la gira, con la Cumbre del G-20 en Bali, Indonesia. Mientras que en las últimas horas se confirmó una bilateral con el líder chino, Xi-Jimping, hoy se confirmó que Fernández también se reunirá con Kristalina Georgieva.