Alberto Fernández confirmó el bono de 8000 pesos para jubilados que cobran la mínima: cómo es el calendario de pago

Luego de conocerse que el Gobierno otorgará un bono de 8000 pesos para los beneficiarios de jubilaciones mínimas, el presidente Alberto Fernández oficializó el anuncio durante un acto en la Casa Rosada junto a la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

“A todos los que cobran la jubilación mínima, entre el 20 y el 23 van a recibir un bono de 8000 pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año”, afirmó el primer mandatario, en una actividad con una organización diferente a la usual, donde se sentó en una de las mesas redondas que se dispusieron al estilo de una fiesta. En otra estuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, una figura clave en estos días donde el Congreso debate el presupuesto para el 2022 confeccionado por su cartera.

“Esto es solo lo que les corresponde y lo que podemos hacer desde el Estado por ustedes. Terminemos este año un poquito más aliviados. Vamos en el camino correcto y vamos a insistir hasta que los jubilados tengan una jubilación digna”, sostuvo el primer mandatario.

Es que tanto él como Raverta se mostraron satisfechos con el impacto en los haberes jubilatorios derivados de la nueva fórmula de movilidad que aplicó el Frente de Todos y que dejó de lado aquella implementada durante la administración macrista, pero el Presidente dijo estar inconforme con el monto de la mínima, de 29.061 pesos. Por ello, se comprometió a “recuperar el ingreso real” de los jubilados.

El acto de hoy rompió con la tradicional disposición Captura

“Estamos trabajando por eso, estamos contentos con Fernanda cuando vemos que la fórmula nos permite ganarle a la inflación y que vayan recuperando el ingreso real. Es cierto que pasamos de una mínima de 14.000 a una de 29.000. Pero no estoy conforme, porque soy consciente que es poca plata y necesitamos ir mejorando el ingreso. Les pido que tengan plena seguridad de que vamos a seguir trabajando para que el ingreso de los jubilados sea digno, para que les permita vivir con tranquilidad”, planteó.

“Hasta tanto vamos a ir remediando las cosas como podemos”, admitió Fernández, que enfocó esa definición en el peso que la deuda externa tomada por el expresidente Mauricio Macri tiene sobre su administración.

Cómo es el calendario de pago del bono de $8000 pesos

El bono de fin de año se pagará antes de la Navidad, según terminación de DNI:

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0,1 y 2 el día 20/12;

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 3,4 y 5 el día 21/12;

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 6 y 7 el día 22/12 y

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 8 y 9 el día 23/12.

Alusión a la deuda: “Se hace difícil tomar decisiones que uno quisiera tomar y no tiene con qué”

Mientras que el Gobierno intenta alcanzar un acuerdo final con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el mandatario hizo alusión al ministro de Economía, que lo miraba atentamente sentado junto a un grupo de nuevos jubilados. “Tenemos la deuda esta... Martín, pobre, lidiando todos los días con acreedores. Se hace difícil tomar decisiones que uno quisiera tomar y no tiene con qué”, comentó.

El Presidente se refirió también al impacto de la pandemia sobre la distribución del ingreso. Dijo que la crisis sanitaria generó “una mayor concentración de la riqueza en los sectores poderosos del mundo” y que esto último es “más notorio” en América Latina.

Alberto Fernández compartió la mesa con nuevos jubilados en la Casa Rosada Captura

“Tenemos que permitir que el ingreso se distribuya de modo más equitativo. No es posible que en un momento en que la Argentina crece al 10% -y Martín tiene mucho que ver con ese crecimiento-, no llegue a todos por igual. Esas ganancias quedan concentradas en manos de unos pocos y seguimos distribuyendo pobreza en muchos. Hay que cambiarlo. Es el primer objetivo que tengo en la cabeza a cambiar el año que viene, venimos pensando con Martín cómo encararlo para que todos disfrutemos del crecimiento, no algunos”, planteó Fernández, que indirectamente ratificó la presencia de Guzmán en su Gabinete para 2022 y que expresó: “Si el crecimiento no llega a todos, no es un buen crecimiento. Tiene sentido si es igualitario”.

La jubilación 50.000 por reconocimiento a tareas de cuidado y la anticipada número 2000

En un acto en el que hubo músicos a los que el Presidente los felicitó -”me gusta mucho cómo suenan”, les dijo- y en el que también mencionó a la icónica banda de rock nacional Los Twist, Fernández entregó la jubilación 50.000 por el reconocimiento de aportes de tareas de cuidado, una medida destinada a mujeres en edad de jubilarse, que son madres y no llegan a los 30 años de aportes. Estas personas quedaron habilitadas desde julio para sumar años por cada hijo o hija.

“Esperamos que se convierta en un reconocimiento amplio al servicio de cuidados porque todos les debemos a nuestras madres habernos cuidado, educado... Es el trabajo más grande y peor pago, empecemos a cumplir con ellas reconociendo lo que hacen por nosotros”, sostuvo el mandatario.

Además otorgó la jubilación anticipada número 2000, una decisión que se oficializó en octubre con el objetivo de que hombres entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59, desocupados al 30 de junio de este año, con 30 años de aportes registrados, puedan jubilarse en la actualidad. De esa manera se les garantiza la cobertura social y 80% del haber hasta que cumplan la edad jubilatoria requerida y estén aptos para recibir el 100%, de forma automática.

“No es otorgar un privilegio, son derechos que tienen quienes han trabajado toda la vida y sobre el final, por razones ajenas, porque la Argentina dejó de funcionar, por malas políticas que se pusieron en práctica, perdieron su trabajo. No podemos dejarlos desamparados a su suerte, debemos tenderles una mano y ayudarlos a que sigan viviendo dignamente”, refirió el mandatario sobre estos últimos beneficiarios.

“Ahora, bien. Es un día de alegría, de felicidad. Voy a hacer como los novios, me voy a ir por las mesas a sacarme fotos”, bromeó Fernández.