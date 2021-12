Presupuesto: Martín Tetaz ironizó con que Victoria Tolosa Paz vive en un country y lanzó una advertencia para los diputados de su espacio

En la previa de la sesión de este mediodía, donde la Cámara de Diputados tratará en el recinto el presupuesto 2022, el legislador de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Tetaz habló de un proyecto “inconsistente” y, en su intento de desglosar esa afirmación, ironizó sobre que la oficialista Victoria Tolosa Paz vive en un country.

Además, y sin pruritos, lanzó una advertencia para sus colegas de bancada, ante la postura ya expresada por varios diputados -entre ellos él- de que votarán en contra de la iniciativa del ministro de Economía, Martín Guzmán. “Si algún diputado de JxC vota a favor del proyecto mañana [por hoy], o se levanta y se indispone, va a ser un escándalo, va a ser un escándalo de proporciones”, deslizó.

Presente en la Comisión de Presupuesto ayer, Tetaz -uno de los 49 integrantes- se mostró disconforme con que el mínimo no imponible para el impuesto a los bienes personales se fije en 10.000 dólares. “Si queda en 10.000 dólares, por efecto de la inflación va a pagar bienes personales el muchacho que tiene el Corsita con el cual le corta el pasto en el country donde vive la preopinante Victoria Tolosa Paz”, la chicaneó el economista.

Es que la diputada que fue cabeza de lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, que es contadora, le había respondido a él antes, en su exposición vinculada a los bienes personales. Luego de nombrarlo, Tolosa Paz expresó: “Hay una vocación del Ejecutivo nacional de trabajar, como hicimos todo este año, en leyes que nos van a permitir que no paguen impuesto a los bienes personales los que no tengan que pagar. Aquí estamos diputados y diputadas que creemos en la matriz progresiva. Cuando llegamos al gobierno aumentamos los bienes personales a los sectores que tienen capacidad contributiva, porque de esta manera contribuimos a una patria libre, justa y soberana. No somos los que pensamos que esa base imponible no esté castigando a hombres y mujeres de esta patria”.

La advertencia de Tetaz a sus correligionarios

Mientras que en JxC ya anticiparon que darán quorum, pero que no acompañarán al oficialismo en la votación del presupuesto, Tetaz deslizó anoche en RM por A24 que todavía había algunos díscolos ante esa postura y les hizo un aviso. “Va a ser un escandalo de proporciones si algún diputado se indispone o no hace lo que acuerda hacer el bloque”, dijo el economista, que integra UCR-Evolución, el espacio radical que se escindió de la conducción de Mario Negri y que tiene ancla en Martín Lousteau.

“Estamos todos hisopados, hoy nos hisopamos la mayoría, mañana se van a hisopar otros a la mañana... Ese tipo de cosas no pueden pasar, no hay lugar”, expresó el hombre que secundó a María Eugenia Vidal en la nómina capitalina y dejó ver algunas tensiones en el interbloque de JxC. “La decisión de dictaminar hoy en la comisión cerró mucho el bloque, lo cohesionó. Es cierto que había un debate hacia adentro, todavía hay un debate hacia adentro del bloque. Estamos muy cerca de construir esa mayoría opositora, pero ese debate está masivamente volcado al rechazo del proyecto. Sería una sorpresa que dejaría un offside muy grande si algunos diputados sorpresivamente no se presentan o votan a favor”, sostuvo.