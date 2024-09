Alberto Fernández denunció a la esteticista de Fabiola Yañez por falso testimonio

Escuchar

En el marco de la causa que lo investiga por presuntos hechos de violencia contra Fabiola Yañez, el expresidente Alberto Fernández denunció a Florencia Aguirre, la esteticista de su expareja: la acusó de haber incurrido en falso testimonio con el mero fin de perjudicarlo.

La cosmetóloga declaró ante la Justicia el 10 de septiembre pasado y dijo no creer que el hematoma de Yañez hubiera sido producto de un golpe involuntario. Aseguró además que sus tratamientos no dejan una secuela semejante.

“En dicha prédica juramentada, la mencionada incurrió en gravísimas faltas a la verdad, perjudicando de forma palmaria al imputado [por Fernández]”, dice la denuncia, que lleva la firma de la abogada del expresidente Silvina Carreira.

En su declaración, Aguirre sostuvo que Yañez le dijo, el 29 de junio de 2021: “Fue Alberto sin querer”, en alusión al moretón que tenía en uno de sus ojos, pero que ella no cree que le haya dicho la verdad. Frente al fiscal, Aguirre, en calidad de testigo, valoró: “Por la forma que tenía el hematoma no parecía un sin querer”.

“Quizá por hacer un cursito on line –dice Fernández en su denuncia– cree que puede arrogarse una condición médica que no posee.”

Más allá de esta apreciación, la controversia gira en torno a que Aguirre, al no ser médica, no podría realizar uno de los tratamientos que presuntamente le aplicó a Yañez, conocido como Plasma Rico en Plaquetas (PRP). En su declaración, la cosmetóloga sostuvo: “No. No aplico botox porque no soy médica. Sí tengo conocimiento de Plasma Rico en Plaquetas, pero no le realicé ese tratamiento a la señora Yañez”.

“ Podemos observar que la declarante ha omitido deliberadamente decir que sí le hizo PRP a la querellante, ya que no tiene título habilitante ”, indicó el exmandatario en el escrito.

La denuncia fue realizada horas después de que una empleada que trabajó en la quinta de Olivos durante el mandato de Fernández, Cintia Romina Tonietti, prestara declaración frente al fiscal Ramiro González y afirmara que Aguirre, la esteticista, le inyectaba “pinches” a Yañez como parte de un tratamiento estético. “Se hacía tratamientos en la panza, masajes en la cola y pinches en la cara. Yo juntaba el descarte en el baño”, dijo. Y más adelante, afirmó: “Llegaba la esteticista y le aplicaba los tratamientos (...). Se llamaba Flor”.

Cintia Romina Tonietti

Para debilitar su testimonio, además de apoyarse en el relato que ayer volcó la exempleada Tonietti, que -según entienden en el entorno de Fernández, contradice al de Aguirre- Fernández se vale de otros testigos de identidad reservada que si bien declararon frente a un escribano, todavía no lo hicieron ante el fiscal y, por eso, sus dichos aún no tienen peso de testimonio judicial dentro de la causa.

Se trata del “Testigo B”, que afirmó haber visto cómo Yañez se practicaba un tratamiento en el que se le extraía sangre y se le aplicaba de nuevo en la cara, y el “Testigo G”, quien, por su parte, afirmó que una mujer -Aguirre, presuntamente- le realizaba el tratamiento PRP.

Además, la denuncia del expresidente señala que Aguirre mintió cuando dijo haber ido a la quinta de Olivos el 29 de junio de 2021. “Solo hay que confrontar los registros de entradas y salidas”, dice la denuncia, aunque como consignó este medio, el flujo de personas que entraban a la quinta no quedaba necesariamente plasmado en el registro de ingresos y egresos. Para Fernández, Aguirre “recurrió a todos los medios posibles” para perjudicarlo. “Fue preparada por alguien, pero lo hicieron mal ya que no ingresó a la Quinta, ergo, nunca vio esa fecha a la querellante”, dijo.

Como parte de la prueba, Fernández aportó capturas de pantalla en las que se observa cómo Aguirre promocionaba en su página profesional el PRP como tratamiento. Solicitó, también, que se certifique su número de teléfono y que se informen las llamadas de los últimos tres meses. Pidió además, de entre otras medidas de prueba, un allanamiento a su domicilio.

Aguirre, además, fue denunciada por el ejercicio ilegal de la medicina tras su declaración, aunque no trascendió quien motorizó la demanda.

La defensa de la esteticista

Tras la denuncia, la esteticista se defendió: “Me sugerían que diga la verdad, que no caiga en esta mentira. Yo dije la verdad, fui a declarar porque Fabiola era clienta mía desde hace mucho tiempo”, sostuvo en diálogo con TN, y ratificó lo dicho ante la Justicia: “Ella [Fabiola] me dijo que fue Alberto sin querer. Yo no le creí, pero no le dije nada”.

“Estoy muy angustiada. Recibí mensajes en mi Instagram. Tengo miedo por mí y por mi familia. La vi con un golpe muy fuerte, tenía un hematoma amarillo. Después de contarlo ante la Justicia me allanaron mi casa”, contó.