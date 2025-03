Facundo Manes presenta en Comodoro Py una denuncia contra Santiago Caputo por “amenazas coactivas”

Luego del cruce que protagonizaron Santiago Caputo y Facundo Manes en el Congreso tras la apertura de sesiones ordinarias, el diputado nacional presentará esta mañana una denuncia penal en Comodoro Py, tal como había anticipado. LA NACION accedió al documento, en el cual se acusa al asesor presidencial de efectuar “amenazas coactivas”.

"Más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró a un diputado nacional en el marco del discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas y la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer la delictuosidad del comportamiento Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas que se ha configurado el delito de amenazas agravadas“, expresó Manes en la denuncia y señaló que el integrante del triángulo de hierro de Milei tiene ”injerencia en cantidad de actividades y organismos del Estado".

El momento de la pelea entre Caputo y Manes

Además, justificó: “ La inmunidad parlamentaria prohíbe que un diputado o senador sea molestado por sus dichos o votos y el Código Penal brinda una herramienta penal para sancionar a quien intente coaccionarlo mediante amenazas. De este modo, el ordenamiento asegura no solo que el legislador no pueda ser judicialmente responsabilizado por sus opiniones, sino también que terceros no puedan impunemente amedrentarlo para condicionar su conducta parlamentaria“.

Días atrás, Manes había explicado cómo ocurrió el episodio, aunque no detalló la situación, pero hizo hincapié en que Caputo lo amenazó: “Ya me vas a escuchar. Te voy a hacer mierda. Para hacer lo que hiciste tenés que estar limpio”. Además, afirmó que en el cruce cara a cara recibió “dos golpes en la zona renal” que le propició un acompañante del asesor y que el sobrino del actual ministro de Economía le dio “dos fuertes palmadas con su mano derecha en el pecho“.

NO SOY EL PRIMERO AL QUE PATOTEAN. TAMPOCO SERÉ EL ÚLTIMO.



Ayer en el Congreso no se “sacaron”: esta es una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional. Por eso había que ir ayer. Para poner el cuerpo y no dejar que se… — Facundo Manes (@ManesF) March 2, 2025

En una entrevista en A24, Manes dijo que iba a realizar una denuncia y explicó que “si esto le pasa a un diputado en una Asamblea Legislativa, le puede pasar a un periodista honesto que investiga al poder o a un policía honesto que quiere desarmar a la policía corrupta”.

En este contexto, argumentó: "Este es un gobierno con sesgo autoritario. Ordenó la macro, bajó la inflación, manejó la pobreza de forma enfática, tiene muchos puntos que la sociedad valora y que hay que reconocerlos. Pero el Presidente empezó a hablar de la Justicia, yo pensé que iba a hacer leyes nuevas y no dijo nada de la cripto estafa, tampoco dijo nada de los jueces nombrados por decreto como en un país bananero y autoritario. Ahí es cuando me nombra a mí y yo siento que me gritan desde el palco”.

En la denuncia, el diputado solicitó que se le pida testimonio a dos periodistas que estuvieron en el momento del escándalo y sus compañeros de la Cámara baja: Pablo Juliano, Germán Martínez, Marcela Coli, Melina Giorgi y Danya Tavella.

A su vez, Manes arremetió contra Milei por haber minimizado el episodio y tratarlo de mentiroso. “ Al Presidente le dieron información falsa o está mintiendo. Yo no mentí, lo más grave fue la amenaza a un diputado, no los cortitos . ¿Por qué voy a mentir?“, señaló en LN+.

LA NACION