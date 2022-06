Alberto Fernández, en el acto por el Día de la Bandera: “La Argentina no es ese país sin destino que algunos quieren plantear”

El presidente Alberto Fernández encabezó este 20 de junio el acto por el Día de la Bandera desde el exterior del Centro Cultural Kirchner (CCK), donde también tomó la Promesa de Lealtad a más de 2000 estudiantes de cuarto grado. “La Argentina no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos”, sostuvo el primer mandatario, que le pidió a los niños y niñas que se preparen “para un mañana mejor” y que fue arengado por los alumnos. Incluso, se mostró emocionado por esa demostración. “Nada llena más mi corazón que la voz de los niños de esta Argentina, de verdad, gracias”, les dijo.

En principio, el Presidente -que no viajó a Rosario para el acto desde el Monumento- destacó el rol de Manuel Belgrano, a quien describió como un hombre “singular, único, despojado y solo equiparable a San Martín y Martín Miguel de Güemes”. Habló, además, de su contribución para que la Argentina sea un país “libre e independiente” y de su aporte en materia económica.

“La patria le dijo: ‘Tenés que ponerte el uniforme militar’. Y allá fue con todas las limitaciones en materia de estrategia militar, pero con un coraje y una valentía que en pocos hombres se reconocen”, aseguró sobre el prócer. “Belgrano estaba convencido de que en la educación radicaba el futuro de nuestra patria”, aseveró Fernández, quien puntualizó además en el rol de Juana Azurduy, cuyo monumento está emplazado en el frente del CCK.

“Que hoy conmemoremos la figura de Belgrano es algo que deberíamos hacer todos los días. Estos héroes que la patria tuvo son el ejemplo que debemos seguir en tiempos de incertidumbre”, planteó Fernández, que les dijo a los estudiantes, mientras flameaban sus banderas: “Todos ustedes son parte de una generación que ha sufrido el no compartir con los compañeros las horas de recreación que la infancia exige. Van a hacer el futuro y lo mejor es tomar estos ejemplos”.

El Presidente dijo estar seguro de que la Argentina tiene “un enorme futuro por delante” y fue ahí cuando aseveró: “La Argentina no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos. Es un país que quiere ponerse de pie, que ha sufrido una y mil veces”. En ese momento, el mandatario incluso citó un extracto de la canción Como la cigarra. “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando”, dijo, sin cantar pero dándole una cierta musicalización a ese pasaje de su discurso. “Vamos a ponernos de pie una vez más, con ustedes, para que tengan la patria que se merecen”, les prometió a los niños y niñas.

“Quiero de corazón darles las gracias”, siguió Fernández, que fue interrumpido por los gritos de los pequeños que lo alentaron diciéndole: “Presidente, presidente”. Conmovido, les respondió: “Tengan la cereza de que vamos a hacer ese país y prepárense para un mañana mejor, porque el futuro es de ustedes”.

En ese sentido, continuó: “Suelo decir: ‘Nadie quiera convencerme que el pasado es lo mejor, mañana es mejor. Y el mañana es de todos ustedes, pero empezamos a construirlo hoy con mucha fuerza, con total convicción de que sabemos dónde estamos parados y dónde queremos llegar; pero también sabemos, como alguna vez dijo Néstor [Kirchner], dónde no queremos volver”.

Junto a él estuvieron los ministros de Educación, Jaime Perczyk; de Cultura, Tristán Bauer; de Defensa, Jorge Taiana, y otros miembros del Gabinete nacional.