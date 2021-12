Alberto Fernández habló del plan de los mil días y reivindicó un Estado que “iguale”

El presidente Alberto Fernández participó esta noche del cierre del Primer Encuentro Federal del Plan de los 1000 días, en Tecnópolis, en el cual resaltó también la ley de interrupción del embarazo, el mandatario enarboló las premisas del feminismo, pidió a las mujeres que se empoderen y lanzó: “Les prometo que el primer feminista voy a ser yo”.

Además, reivindicó un Estado que iguale derechos y sostuvo que se debe construir una sociedad “mucho mejor”. En esta línea, dijo que es el Estado el que tiene que garantizar la igualdad entre los ciudadanos. “El Estado tiene que poner a todos en un plano de igualdad para que de ahí en más todos puedan avanzar, si todos tenemos las mismas posibilidades van a poder llegar muchos más pero si las posibilidades al momento del arranque son distintas a algunos les va a costar mucho y a otros le va a resultar muy fácil”, argumentó.

Del encuentro participaron también las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Cultura, Tristán Bauer; de Interior, Eduardo de Pedro, y de Educación, Jaime Perczyk, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

El presidente encabezó el acto del Primer Encuentro Federal del Plan de los 1000 días realizado en Tecnópolis.

El Plan contempla políticas de ingresos, de identidad y de salud y tiene como población objetivo, de manera anual, a alrededor de 600 mil personas gestantes y 1,8 millones de niños y niñas. La actividad es impulsada desde la Unidad Coordinadora 1000 días y busca relevar las diferentes experiencias territoriales en la implementación de la política integral y propiciar espacios de trabajo similares en cada una de las jurisdicciones.

Durante el encuentro, se analizaron en talleres, charlas debates y stands los avances en la aplicación de la ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (N° 27.611), que fue aprobada en 30 de diciembre de 2020 por el Congreso de la Nación.

“Siento que hemos dado un paso formidable le hemos dado a la mujer la posibilidad de decidir lo que ella crea mejor y en los dos casos el Estado está presente y en los dos caso celebramos que esa mujer tenga ese derecho real de decidir lo que ella quiera hacer”, enfatizó Fernández.

Asimismo, en un tono efusivo, se refirió a la pandemia: “Tenemos que celebrar, porque después de tanto tiempo difícil que nos tocó vivir, que nos tocó afrontar, podemos ver el futuro con otra perspectiva. Lo peor caminó entre nosotros, debemos construir una sociedad mucho mejor”.

No obstante, pidió: “Quiero pedirles a todos que sigamos cuidándonos si alguno no recibió las dos dos por favor vayan a dársela y si alguno le toca la tercera por favor inscríbanse. No nos olvidemos que esta es una pelea que da para largo”, sumó, mientras a su lado se encontraba la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Y cerró: “Mujeres, por favor empodérense, porque nosotros los hombres también tenemos que hacer hacer un ejercicio de aprendizaje que venimos de esa cultura que diferenciaba y ponía en segundo lugar a la mujer. Las mujeres nos enseñaron que eso era un mal modo de vivir juntos”.