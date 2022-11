Alberto Fernández: “Interferir con una suma fija genera muchos problemas”

escuchar

(PARIS, enviada especial) Alberto Fernández luce cansado en el último atardecer parisino, en el ocaso de la primera etapa de su gira, en el marco de la cual mañana partirá a Bali, Indonesia, para participar de la cumbre del G-20. Llegó el jueves a esta ciudad en la que se mostró más cercano que nunca al presidente francés Emmanuel Macron, quien lo invitó a participar de la quinta edición del Foro por la Paz, con lo que Fernández buscó potenciar su perfil de política internacional en medio de las internas dentro de su propia fuerza.

Desde el primer piso de la embajada argentina en París, un exquisito edificio de la Belle Époque, en diálogo con periodistas argentinos, Fernández confirmó que habrá bono y no suma fija, como quería el kirchnerismo duro, en lo que puede convertirse en un nuevo capítulo de la tensión interna. También se refirió a las PASO, el otro ring donde el oficialismo libra parte de sus batallas: “no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año”, dijo .

A poco de que se cumpla un año sobre su anuncio de que quería PASO en 2023 y mientras crece la expectativa por lo que el próximo jueves puede decir su vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el Día de la Militancia, Fernández busca dejar atrás esa realidad. Prefiere hablar de los avances que se lograron el viernes por la tarde en una mesa de negociación entre la oposición y el oficialismo venezolano o las propuestas que consensuaron con Macron en busca de encontrar una salida en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. O de lo que vendrá a partir del lunes en Bali.

¿Por qué el Gobierno optó por el bono para los trabajadores y no por la suma fija? Algunos socios del gobierno, actores del Frente de Todos, venían reclamando eso.

— Básicamente porque en la Argentina las paritarias funcionan plenamente y lo que hay que dejar es funcionar las paritarias. Y las paritarias han tenido en cuenta toda esa realidad. Y la verdad es que interferir con una suma fija a los salarios más bajos también genera muchos problemas en muchos lugares porque los salarios más bajos están en los municipios y están en los pequeños comercios, y el riesgo que se corre en ese caso es generar un problema fiscal en los municipios y generar un problema también en muchos pequeños comercios que no tengo ninguna duda lo resolverían haciendo que sus empleados salgan de la formalidad y pasarlos a la informalidad. Entonces lo que nosotros tenemos que recuperar es el salario de todos, incluyendo a los de más bajos ingresos y nosotros confiamos que el método de la paritaria es el método adecuado. En la emergencia, llegando a fin de año, entendemos que hay salarios más postergados y a ellos vamos a tratar de ir en su auxilio.

— Se va a cumplir justo un año del acto del Día del Militante en el que usted planteó dirimir las candidaturas en una gran interna, todas las candidaturas. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Confía en sus posibilidades de ser reelecto?. Y a la luz de los cuestionamientos, algunos surgidos desde La Cámpora, desde el kirchnerismo, puede eventualmente declinar su candidatura o de qué depende si va a ser o no candidato.

— Yo pensé que en París íbamos a evitar estas cosas pero veo que ni París me hace evitar estas cosas, no, pero muy simple, lo que yo dije el 17 de noviembre es lo que creo. La verdad es que creo que esa idea que tuvo Cristina (Kirchner) de poner las PASO fue una gran idea para abrir los partidos políticos y que no se conviertan en un lugar cerrado de los dirigentes. Yo valoro mucho, lo dije en aquel entonces cuando la ley salió y lo vengo defendiendo desde siempre. Después el resto son todas especulaciones, falta un año y no sabemos qué va a pasar de acá a dentro de un año. Yo tengo una preocupación, mi preocupación es que no vuelvan a ganar los mismos que pusieron a la Argentina de rodillas frente al mundo y hundieron a vastos sectores de la sociedad argentina en la pobreza y en la miseria y endeudaron a la Argentina durante generaciones. No quisiera que ellos vuelvan a gobernar la Argentina. Y para eso haré todo lo que deba hacer para que eso ocurra. Todo lo que deba hacer.

En los próximos días, en Bali, se va a reunir con Kristalina Georgieva, titular del FMI Internacional, donde va a tratar el tema de los sobrecargos y una posible reducción de ellos. A exacto un año que en el G-20 de Roma hubo una promesa por parte del Fondo de que eso podía llegar a suceder y no se registraron avances, ¿Cree que en esta oportunidad puede haber novedades sobre ello?

— En la última charla que tuve con Kristalina Georgieva telefónicamente yo le planteé las dos cosas. En primer lugar le hice notar cómo los efectos de la guerra estaban dañando a todo el mundo, no solamente a Europa, no solamente a Rusia y a Ucrania, sino que a la Argentina concretamente la guerra le costó 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares que debimos pagar de más como consecuencia del costo de la energía, como consecuencia del costo de los fertilizantes, como consecuencia del costo de los alimentos. Y le volví a plantear la necesidad de que de una vez por todas se revisen los sobrecargos que a nuestro juicio son mecanismos muy injustos que afectan a los países más castigados por las deudas y que en un caso como Argentina además es consecuencia de un endeudamiento absolutamente irresponsable que se tomó. Ayer hablando con el presidente Macron le volví a plantear el tema de los sobrecargos. Le pedí que por favor Francia nos acompañe con el planteo. Y también le llamé la atención con un tema que por ahí no todos advierten que sobrecargos también está pagando Ucrania. Entonces creo que este es un muy buen momento para que, como Georgieva ha dicho públicamente más de una vez, los programas sean revisados a partir de lo que ha ocurrido a partir de la guerra. Y seguramente será parte de la conversación porque será a continuación de esa conversación telefónica que tuve con ella donde todos estos temas los hablamos.

— Respecto de lo conversado entre usted y Macron por el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿hay alguna propuesta concreta para llevar al G-20?.

— Yo entiendo que la propuesta no debe ser una propuesta de un país individual sino que debe ser una propuesta más amplia y por eso insisto en que la discusión salga del Hemisferio Norte y se traslade a todo el mundo. Cuando participamos en el G7 participó Argentina, participó la Unión Africana, participó India, participó Indonesia. Y justamente la idea era decirle al G7 que ese no era un problema de la OTAN con Rusia ni era un problema de Europa con Rusia, ni era un problema de Rusia con los Estados Unidos, era un problema del mundo y que el Hemisferio Sur estaba pasándola muy mal. En un escenario en el que la FAO está preanunciando una hambruna que va a alcanzar a 300 millones de habitantes que en su mayoría están en el Hemisferio Sur. Desde entonces vengo planteando que encontremos una solución entre todos y que entendamos, salgamos de la lógica bélica de dos que se pelean y tratemos de buscar una solución global. Yo quiero que Argentina esté sentada en esa mesa de la solución porque quiero encontrar una solución. Y lo que quedamos con el presidente Macron es hablar con otros líderes en el G20 para ver si podemos tener algún tipo de acciones ya más concretas en favor de constituir una mesa que recupere el diálogo y que empiece por el cese del fuego.

