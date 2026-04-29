La Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en la causa por la contratación de los seguros del Estado

La Cámara Federal de Casación anuló hoy el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa en la que estaba siendo investigado por la contratación de seguros del Estado en beneficio de empresarios amigos suyos.

El fallo es de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, que conformaron una mayoría, con la disidencia del camarista Gustavo Hornos, que votó por dejar firme el procesamiento del expresidente.

De esta manera, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar, por mayoría, al recurso de la defensa de Alberto Ángel Fernández. Anuló así la resolución que había confirmado su procesamiento en la causa y ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento.

La causa investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por organismos del Estado a partir del Decreto 823/2021, que centralizó esas operaciones en Nación Seguros S.A.

Según el caso, el esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado y posible perjuicio estatal.

También se trata de un expediente de alto impacto público, en el que Fernández había sido procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con embargo por $14.634.220.283,68 y prohibición de salida del país.

Borinsky sostuvo que no existió controversia entre la defensa de Fernández y la fiscalía ya que ambos habían pedido revocar el procesamiento y dictar la falta de mérito.

Para el magistrado, la confirmación del procesamiento por parte del tribunal de apelaciones implicó resolver en exceso la pretensión acusatoria y afectó el principio acusatorio y el debido proceso.

En esa línea, Borinsky remarcó que la intervención posterior del fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, no subsanaba el problema.

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