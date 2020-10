Alberto Fernández: "Leí la carta de Cristina Kirchner y me gustó; la sentí como un gesto de respaldo" Fuente: Archivo

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que la carta que publicó ayer Cristina Kirchner es un "apoyo" a su gobierno, a pesar de que señaló "desaciertos" en la gestión y destacó que "hay funcionarios que no funcionan".

"La leí y me gustó. La sentí como un gesto de respaldo", dijo, en diálogo con Radio Metro.

Fernández negó que le hayan molestado las críticas de la vicepresidenta a su Gabinete y afirmó que no le sorprendieron las definiciones: "No me resultó novedosa porque son cosas de las que hablo con Cristina", sostuvo.

"Dice esa frase ('funcionarios que no funcionan') en un contexto que está criticando a otros.Tiene conceptos elogiosos, afectuosos y generosos conmigo", apuntó.

En una extensa carta con fuerte impacto político en el oficialismo, Cristina Kirchner señaló ayer "desaciertos" en la gestión de Fernández. A la vez, tomó distancia de la administración del Gobierno, al afirmar que "el que decide" es el Presidente.

"La economía es mi responsabilidad. Acá se construye la idea de que Cristina gobierna y hace todo lo que se le da la gana" , remarcó Fernández. "Si Cristina abre un debate con esto, bienvenido sea", agregó.

Y se quejó de las interpretaciones y lecturas que generó la misiva de la vicepresidenta. "No sé cómo ven las cartas. Esta es una carta de fuerte compromiso y no sé cómo deducen lo que deducen", señaló.

La carta

El texto de la vicepresidenta, titulado "27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas", fue publicado el día previo al décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Cristina adelantó que no concurrirá hoy a ningún acto de homenaje.

Tras criticar a la gestión de Mauricio Macri, a empresarios y medios, propuso un acuerdo "que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina" para solucionar el problema de la moneda y el dólar.

La exmandataria apuntó al dólar como el problema central de la economía argentina y expresó que "el freno a la economía y la incertidumbre generalizada sobre qué va a pasar con nuestra vida son agobiantes".

