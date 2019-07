Alberto Fernández en Mar del Plata - Fuente: Télam 01:10

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019 • 22:50

El precandidato a presidente del Frente de Todos , Alberto Fernández , encabezó hoy un acto de campaña en Mar del Plata junto a la fórmula bonaerense que componen Axel Kicillof y Verónica Magario y advirtió que la "opción" para las elecciones de octubre es "entre los que endeudan la Argentina y los endeudados".

Al cerrar un encuentro partidario en el Club Talleres de la ciudad balnearia, Fernández apuntó contra la plataforma electoral de Juntos por el Cambio y sostuvo que "dicen que son el cambio de ellos mismos, pero son el pasado".

En otro tramo de su discurso, Fernández apuntó: "Si hay gente que quiere una reforma laboral que empobrezca a los que trabajan, no me voten a mí. Si quieren seguir castigando la educación pública, no me voten. Y si quieren que la salud siga privatizada y las vacunas de sarampión no lleguen a nuestros chicos, no me voten".

Al respecto, planteó que su objetivo es gobernar con un país con "jubilados con derechos y chicos con salud y en el colegio".

En el acto también estuvo Kicillof, quien dijio: "Prometían una fiesta y basta ver cómo les va a familiares, amigos y socios del poder para ver que la fiesta es para pocos" Fuente: Télam

Como compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner , el postulante ponderó la unidad del peronismo, pidió a la militancia "no dejar que vuelvan a dividirnos" y destacó la irrupción de una "nueva generación política de reemplazo para la Argentina". Además, al referirse a Kicillof, lo definió como un "hombre honesto moral e intelectualmente, chiquito pero gigante, con un futuro enorme" y que "merece ser gobernador".

En tanto, Kicillof apuntó a la gobernadora María Eugenia Vidal y dijo que es la "caja de resonancia" de las políticas de Macri, tras lo cual hizo eje en la campaña del oficialismo: "Prometían una fiesta y basta ver cómo les va a familiares, amigos y socios del poder para ver que la fiesta es para pocos".

"Tenemos una gobernadora que prometió cuidar a la provincia, y lo más grave es que entregó la provincia al programa económico: cuidó a Macri y descuidó la provincia", evaluó Kicillof. Y añadió: "La provincia no se gobierna ni desde Internet, ni desde Instagram ni desde un helicóptero".

Del acto participaron también Magario, compañera de fórmula de Kicillof; Fernanda Raverta, precandidata a intendenta de Mar del Plata; los jefes comunales Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Juan Pablo De Jesús (Partido de la Costa) y los diputados Andrés Larroque y Facundo Moyano, entre otros.

Agencia Télam