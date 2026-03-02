Asamblea Legislativa: el discurso de Milei no despertó grandes emociones en los tribunales

“Mucho ruido y pocas nueces”. Así definieron en el mundo judicial el discurso ante la Asamblea Legislativa de Javier Milei en lo que hace a los temas que preocupan en los tribunales. No hubo nada nuevo, sino una reedición de anuncios que ya se hicieron otros años, dijeron funcionarios judiciales a LA NACION.

El Presidente, dijeron fuentes de los tribunales, enumeró los grandes temas, los “highlights” de la Justicia, pero no les puso contenido en un discurso de una hora y 40 minutos que se centró en los temas económicos.

De hecho, el Presidente mencionó la necesidad de cubrir las vacantes que llegan al 37 por ciento, pero no dijo si lo iba a hacer en breve y si iba a incluir a las dos sillas vacías en la Corte Suprema.

Javier Milei en el Congreso durante el inicio de Sesiones Ordinarias

Lo más interesante al respecto, de hecho, lo dijo luego en una entrevista con LN+, donde prometió enviar los pliegos en manos del Poder Ejecutivo (hoy son más de 200) para cubrir vacantes de jueces y fiscales que no requieran una mayoría calificada.

Esto implica que Milei está en camino de hacer una transformación en la integración del Poder Judicial, pues tiene el poder de nombrar a casi cuatro jueces de cada 10.

También en el Congreso, Milei habló de la necesidad de aumentar las penas para una serie de delitos, pero no envió el proyecto de nuevo Código Penal. Mencionó el nuevo sistema procesal acusatorio, que se aplica en el 67 por ciento del país, pero no dijo si efectivamente comenzará a regir en Comodoro Py en abril como está previsto luego de varias demoras.

Es uno de los avances del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que prepara su salida del cargo, luego de dos años y medio de gestión.

Gabinete Nacional antes de partir hacia el Congreso de la Nación a escuchar las palabras del Presidente Javier Milei @madorni

En el discurso, Milei mencionó como sus logros la aprobación de la ley de juicio en ausencia, la ampliación del sistema acusatorio o la implementación del sistema de juicios por jurados que Cúneo Libarona impulsa. Milei no nombró al ministro con nombre y apellido como sí lo hizo con Patricia Bullrich, Luis Petri, Luis Caputo, Sandra Pettovello o Federico Sturzenegger.

La danza de nombres para reemplazar a Cúneo Libarona continuó el fin de semana, sin definición aún de la interna entre Santiago Caputo −ausente en las imágenes de la transmisión− y Karina Milei.

Las cámaras de la transmisión oficial de la Asamblea Legislativa, cuya dirección quedó bajo el control del “ala karinista” del Gobierno, mostraron a Cúneo Libarona en diversos momentos de la transmisión, pero siempre dentro del paneo general de los ministros. Sugestiva fue la insistencia en exhibir al Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla.

Esta vez, los jueces de la Corte estuvieron sentados muy cerca de Milei, pero fueron enfocados solo dos veces por las cámaras de la TV oficial, y no hubo alusiones al máximo tribunal en el discurso presidencial, lo que fue interpretado como una buena señal en el Palacio de Justicia.

“Pensemos de dónde venimos y adónde estamos. Cristina Kirchner les decía barbaridades en la cara y debían aguantársela,; Alberto Fernández buscaba denigrarlos desde el micrófono en el Congreso. Ahora que no los nombren es casi una bendición”, analizó un funcionario judicial, que remarcó que Milei “no les reclamó nada”. El Presidente, eso sí, habló de la “promiscuidad histórica entre la política y la Justicia”.

La Corte y el Consejo de la Magistratura están teniendo una época de buen diálogo institucional con el Gobierno, al punto que lograron una reasignación presupuestaria que aumentó sus fondos en un 270%.

Los tres jueces de la Corte pasaron casi inadvertidos, sentados uno junto al otro. Solo ganaron espacio en las redes sociales cuando circuló una fotografía de la diputada Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza, cuestionada por sus nexos con Fred Machado, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

“No la conocen, ninguno de los tres. Es una diputada que se acercó a saludar”, dijo un funcionario de la Corte acerca de la foto que circuló en la red social X.

Los jueces recibieron el saludo de Jorge Macri, que les dio la mano a cada uno. La Corte decidió la semana pasada revocar el sobreseimiento del jefe de gobierno porteño en una causa donde se lo investiga por supuesto lavado, por la compra de un departamento en Miami en 2011.

No hubo una elaboración de la Corte sobre el discurso. De hecho, terminó tarde en la noche del domingo y este lunes los magistrados no se habían reunido.

No obstante, en los tribunales primaba la tranquilidad y el optimismo en que los pliegos para cubrir las vacantes de los jueces inferiores, principal preocupación de la Corte, iban a ser enviados en breve.