Apertura caliente: el kirchnerismo y la izquierda replicaron los cuestionamientos de Milei en plena Asamblea Legislativa

Las casi dos horas de discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa dejaron este domingo un Congreso agitado. Mientras repasaba los logros de sus primeros dos años de gestión, el Presidente respondió una por una las provocaciones de la oposición dura y reforzó el tono combativo que marcó toda la apertura de sesiones, decidido a exhibir su fortaleza parlamentaria.

Las críticas al clima de la sesión llegaron primero desde espacios dialoguistas. “La lógica de tribuna no puede reemplazar al debate parlamentario”, escribió Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas en Diputados. “Los gritos y la descalificación, de ambos lados de la grieta, debilitan nuestras instituciones”.

En la misma línea se expresaron otros dirigentes. “Qué decadencia”, resumió la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica. Frente al tono del discurso, varios legisladores abandonaron el recinto antes del cierre, entre ellos la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), la senadora neuquina Julieta Corroza (La Neuquinidad) y la diputada bonaerense María Teresa García (Unión por la Patria).

Todo muy vergonzoso y vulgar. — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 2, 2026

Los cruces más visibles se dieron con legisladores de izquierda y del kirchnerismo. Mientras caminaba hacia el atril, Nicolás del Caño le gritó “¿dónde está José Luis Espert?”. Desde algunas bancas peronistas se escucharon insultos, mientras la militancia libertaria respondía con cantos desde los palcos superiores, que estuvieron colmados. “Saquen al pingüino del cajón, para que vea que los pibes cambiaron de idea y llevan la bandera que trajo el león”, coreaban.

Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias Marcos Brindicci - LA NACION

Milei tampoco evitó los cuestionamientos a empresarios con los que mantiene enfrentamientos públicos. Habló de “don chatarrín de los tubitos caros”, en alusión a Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint; “Gomita”, por Javier Madanes Quintanilla, de Fate; y “lengua floja”, por Roberto Méndez, de Neumáticos Neumen.

“¿Acaso les parece pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros por la extorsión de 920 trabajadores?”, cuestionó Milei al referirse al cierre de Fate.

Desde un palco, flanqueado por el tuitero Daniel Parisini -conocido como Gordo Dan- y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, Santiago Caputo siguió de cerca la exposición presidencial. En varios pasajes intercambió gestos con legisladores opositores, mientras Parisini pedía silencio llevándose el dedo a la boca.

Santiago Caputo, Daniel Parisini y Sebastián en uno de los palcos de Diputados

El peronismo tuvo una participación parcial. El bloque del PJ en el Senado decidió no asistir, mientras que los diputados sí estuvieron presentes, aunque sin figuras del kirchnerismo duro ni referentes de La Cámpora.

Una de las pocas que participó fue Florencia Carignano, que levantó tres dedos en alusión a los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se menciona a Karina Milei y supuestas coimas.

Máximo Kirchner no estuvo en el recinto, pero sí Juan Grabois, de Patria Grande, quien protagonizó uno de los cruces más intensos. Con carteles escritos a mano sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA y José Luis Espert, le gritó “fascista” al Presidente y lo desafió a “mostrar el doctorado”. Milei le respondió llamándolo “oligarca vestido de pordiosero”.

Tras la sesión, Grabois respondió en X: “Es de una atroz cobardía, siendo presidente, rodeado de custodios y con el único micrófono habilitado, insultar a un rival sin posibilidad de defensa”, escribió. En redes sociales, la discusión giró además en torno a la aparente frialdad de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el empujón a Karina Milei y el tono beligerante del discurso presidencial.

El jefe de Estado también apuntó contra la diputada Romina Del Plá, del Partido Obrero, a quien calificó como “chilindrina troska” mientras la legisladora interrumpía el discurso.

“Cada vez que le digo ‘gatito mimoso’, Milei se pone nervioso. Nos agredió en un circo totalmente preparado, como un cumpleaños donde cada cosa que decía se la aplaudían”, evaluó Myriam Bregman.

UNA VERGÜENZA Y UNA FALTA DE RESPETO A TODOS LOS ARGENTINOS



¿Tan mal le va en las encuestas reales al Presidente que vino al Congreso a hacer un chiquero con el pasado?



No pudimos apreciar un discurso de un Jefe de Estado de la Nación como prevé la Constitución. Solo se enfocó… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) March 2, 2026

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, se levantó para reclamar ante Martín Menem por las agresiones del Presidente, mientras que Guillermo Michel sostuvo en redes que hubo “una intencionalidad de desprestigiar al Congreso convirtiéndolo en un circo patético”.

Los cuestionamientos también llegaron desde dirigentes que en otros momentos se mostraron cercanos a los libertarios. “Alguien que le avise que ya no es más panelista de Intratables”, lanzó la santafesina Amalia Granata. Desde el MID, Eduardo Falcone cuestionó la falta de definiciones a futuro cuando el discurso ya superaba la hora.

A los K no los quiero nada!!! pero esto se le parece mucho

Qué lástima porque era una oportunidad histórica de demostrar otra cosa. — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) March 2, 2026

Hacia el final, Milei anunció un paquete de “90 leyes”, entre las que mencionó una reforma electoral, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y modificaciones en los códigos Civil, Comercial y Penal.

Desde la oposición, el tono fue uniforme. “Es vergonzoso ver a un Presidente sacado y disociado de la realidad”, sostuvo la diputada Sabrina Selva, del Frente Renovador. El santafesino Agustín Rossi también se sumó a las críticas y definió la exposición como “vergonzosa y agresiva”.