Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Los nuevos laberintos del reformismo de Milei
El domingo dejó dos preguntas políticas sobre la mesa. Primero, ¿por qué Javier Milei retomó decidido el estilo de panelista desaforado y lo escaló hasta el Congreso y la cadena nacional? Segundo, ¿cómo fue que uno de los enemigos estratégicos que elige el mileísmo le propició una derrota al Gobierno en su propia cancha, la diplomacia internacional, y que ni siquiera vio venir? Con el anuncio de la liberación del gendarme Nahuel Gallo, Claudio “Chiqui” Tapia le metió un gol político, inesperado, al Gobierno. Sobre todo en un día tan clave como el del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa: dos horas antes del inicio de la cadena nacional, a las 19.03, la AFA de Tapia copó la conversación pública con su posteo en X sobre la liberación del gendarme Nahuel Gallo. El hecho era de tal relevancia que el posteo no necesitó exagerar el rol de la AFA: “El Fútbol, un puente humanitario”, decía. Casi una ironía.
Las dos preguntas conectan con una cuestión: cuando Milei y el mileísmo en el poder se sobregiran en sus formas y arrinconan a su enemigo político, desde Tapia al kirchnerismo, ¿le quitan fuerza a sus opositores más duros o se crean obstáculos políticos? El riesgo para el Gobierno es que la confrontación extrema los encierre en su cámara de eco: les hace perder de vista las movidas de sus principales adversarios. Le pasó lo mismo con el cierre de Fate, que también los tomó por sorpresa.
Axel Kicillof desafió a Javier Milei desde la Asamblea Legislativa bonaerense y alertó sobre una “estanflación”
LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof habló este lunes ante la Asamblea Legislativa bonaerense. Desde este escenario lanzó su candidatura presidencial: “Hay otro camino. Es necesario cambiar el rumbo nacional”, convocó. Y llamó a sumar fuerzas para una alternativa federal. Pero lo hizo en un contexto desfavorable, en medio de un paro docente, de judiciales y estatales que complica a la Provincia.
El mandatario centró su discurso en confrontar con el presidente Javier Milei, en alertar sobre la existencia de una estanflación y proyectarse como un modelo antagónico, en medio de la denuncia de asfixia financiera en este territorio por una deuda de 15 billones de pesos. Esta cifra mas retracción de la inversión sumaría unos 22 billones de pesos.
Juan Manuel Olmos advirtió sobre los niveles de desempleo e instó al peronismo a crear una alternativa económica con orden fiscal
Juan Manuel Olmos cuestionó el programa económico del presidente Javier Milei y sostuvo que el peronismo debe construir una alternativa basada en el orden fiscal y el desarrollo productivo. El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) formuló estas declaraciones en el programa Odisea Argentina, por LN+, donde también analizó el reciente discurso del Presidente en el marco de la apertura de sesiones legislativas y el escenario político.
En ese marco, Olmos advirtió que desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025 se perdieron 278.000 empleos registrados en la Argentina y que en el mismo período dejaron de operar 22.000 empresas. También indicó que la utilización de la capacidad instalada industrial se ubica en 53,8%, por debajo del nivel registrado durante la pandemia, y que el endeudamiento de las personas pasó de un salario y medio a dos salarios y medio en un año, según cifras del Banco Central.
La Comisión Europea felicitó a Milei por ser “el primero” en cumplir los requisitos para el acuerdo entre el Mercosur y la UE
Con tono inusualmente coloquial, y en el día después del sorpresivo regreso del gendarme Nahuel Gallo junto a dirigentes de la AFA y luego de 500 días secuestrado por el régimen chavista, el gobierno de Javier Milei y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno recibieron buenas noticias desde Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen felicitó por carta al presidente Milei por ser “la primera nación” del bloque sudamericano en finalizar los trámites legales para validar el acuerdo UE-Mercosur. Para la Casa Rosada y el Palacio San Martín, la misiva deja en claro que fue Argentina, y no el Uruguay del presidente Yamandú Orsi (que aprobó el acuerdo unas horas antes en su parlamento), la que cumplió primero los requisitos para acceder a los beneficios del acuerdo.
“Querido Javier, quería extender mis felicitaciones, siguiendo la comunicación del ministro Quirno a la Unión Europea, sobre la ratificación de procedimientos para el acuerdo UE-Mercosur”, inicia la carta, a la que accedió LA NACION de fuentes europeas. Y tal vez en el párrafo más festejado por el Gobierno, Von der Leyen afirma: “Es un gran logro que Argentina se haya convertido el primer país del Mercosur en completar el proceso de ratificación nacional llegando con todos los requerimientos formales para la aplicación”. También califica el proceso de “un gran paso hacia adelante” y agrega: “creo que tu liderazgo está llevando adelante este proceso de manera rápida y exitosa”.
Asamblea Legislativa: el discurso de Milei no despertó grandes emociones en los tribunales
“Mucho ruido y pocas nueces”. Así definieron en el mundo judicial el discurso ante la Asamblea Legislativa de Javier Milei en lo que hace a los temas que preocupan en los tribunales. No hubo nada nuevo, sino una reedición de anuncios que ya se hicieron otros años, dijeron funcionarios judiciales a LA NACION.
El Presidente, dijeron fuentes de los tribunales, enumeró los grandes temas, los “highlights” de la Justicia, pero no les puso contenido en un discurso de una hora y 40 minutos que se centró en los temas económicos.
“Hay que surfear la ola”: Villarruel se mantiene en silencio tras los ataques de Milei y no piensa cambiar sus planes
Aunque cansada de lo que considera agresiones gratuitas y falsas, Victoria Villarruel no piensa responder, todavía, de manera pública a los ataques que sufre de parte del Gobierno y que recrudecieron en las últimas horas cuando Javier Milei sugirió, de manera poco sutil, que la vicepresidenta participó en un intento de desestabilización de su gobierno.
Más allá de alguna alusión a lo ocurrido en la noche del domingo en redes sociales y de alguna que otra acción que, reconocen, tomaron para obligar a Milei a tener que, al menos, darle la mano en su ingreso al Congreso, la idea que impera en las oficinas de la Presidencia del Senado es guardar silencio y aguardar con paciencia tiempos mejores.
Milei, en el Congreso: la puesta en escena y las imágenes que la transmisión oficial eligió no mostrar del recinto
El Gobierno cuidó al detalle la puesta en escena durante la Asamblea Legislativa que inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. La transmisión oficial evitó mostrar a gran parte de la oposición y la ubicación de los invitados fue diseñada para reforzar una imagen de fortaleza oficialista y para minimizar las voces críticas.
En un tono abiertamente confrontativo, Javier Milei respondió a las provocaciones de la oposición, aunque en la transmisión oficial solo se escuchaba su voz. En el recinto, en cambio, los gritos fuera de micrófono y los carteles se distinguían con claridad. Fue parte de lo que la cadena nacional no mostró: un Presidente que replicaba a voces que quedaban fuera del aire y que solo podían reconstruirse a través de registros extraoficiales y publicaciones en redes sociales. Un intercambio que Milei libró casi en soledad, con el control total de la escena.
