Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

El domingo dejó dos preguntas políticas sobre la mesa. Primero, ¿por qué Javier Milei retomó decidido el estilo de panelista desaforado y lo escaló hasta el Congreso y la cadena nacional? Segundo, ¿cómo fue que uno de los enemigos estratégicos que elige el mileísmo le propició una derrota al Gobierno en su propia cancha, la diplomacia internacional, y que ni siquiera vio venir? Con el anuncio de la liberación del gendarme Nahuel Gallo, Claudio “Chiqui” Tapia le metió un gol político, inesperado, al Gobierno. Sobre todo en un día tan clave como el del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa: dos horas antes del inicio de la cadena nacional, a las 19.03, la AFA de Tapia copó la conversación pública con su posteo en X sobre la liberación del gendarme Nahuel Gallo. El hecho era de tal relevancia que el posteo no necesitó exagerar el rol de la AFA: “El Fútbol, un puente humanitario”, decía. Casi una ironía.

Las dos preguntas conectan con una cuestión: cuando Milei y el mileísmo en el poder se sobregiran en sus formas y arrinconan a su enemigo político, desde Tapia al kirchnerismo, ¿le quitan fuerza a sus opositores más duros o se crean obstáculos políticos? El riesgo para el Gobierno es que la confrontación extrema los encierre en su cámara de eco: les hace perder de vista las movidas de sus principales adversarios. Le pasó lo mismo con el cierre de Fate, que también los tomó por sorpresa.