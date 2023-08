Alberto Fernández se mantiene lejos de Massa y Kicillof y no estaría en el cierre de la campaña de Unión por la Patria

escuchar

Dedicado a defender a diario su gestión en contrapunto permanente con la de Mauricio Macri, y con una nutrida agenda internacional por delante, el presidente Alberto Fernández no participa de la campaña electoral, y todo indica que tampoco lo hará en los diez días que restan hasta las decisivas primarias del domingo 13.

La decisión se extiende, por el momento, un paso más allá. El primer mandatario no estaría en el acto de cierre de Unión por la Patria, un evento aún sin fecha precisa que es motivo de debate en el búnker partidario de la calle Mitre al 300, a escasos doscientos metros de la Casa Rosada.

“Hasta ahora no va, aunque aún no se sabe si se hace el acto, y dónde”, comentaron cerca del Presidente, que hoy participará de una recorrida por viviendas en Morón, junto al ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, y el intendente local, Lucas Ghi. Fuentes oficiales dieron cuenta del debate interno en el comando electoral, en el que una de las voces que más se escucha es la del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, quien no es partidario de los actos masivos y prefiere los “micro-cierres”, más cuidados y con menos riesgos de errores finales que podrían resultar costosos.

Antoni Gutiérrez-Rubí

Desde el cierre de listas de fines de junio, el Presidente compartió escasos actos junto a Massa. El 9 de julio, en Salliquelló, ambos participaron de la inauguración oficial del gasoducto Néstor Kirchner, con la vicepresidenta Cristina Kirchner también como oradora, siempre cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof y a distancia prudencia de su compañero de fórmula. Kicillof, en tanto, evitó cualquier acto en compañía del Presidente, como quedó en evidencia la semana pasada, cuando evitó cruzarse a pesar de que el jefe del Estado estaba con agenda en su distrito.

Sin Fernández, al menos por ahora en los papeles, junto a Sergio Massa y el resto de los candidatos del oficialismo, se mantiene la incertidumbre sobre la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, cuya última aparición pública fue el 17 del mes pasado, cuando sí compartió con Massa la inauguración de un simulador de Aerolíneas Argentinas. “Ella va a estar cuando así lo considere, la decisión la toma ella”, comentó otro encargado de la comunicación de la campaña.

Cerca del Presidente explican esta y otras ausencias en la decisión que tomó Fernández de no participar y “dejar lugar” a la fórmula Massa-Agustín Rossi y el resto de los candidatos del oficialismo. Relativizan el escaso interés de esos candidatos por incorporarlo a la campaña, y afirman que la gestión tiene “muchos puntos para destacar”, ya que “si la gestión fuera tan mala, no tendríamos tantos ministros que a la vez son candidatos”, desafían.

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, relativizó hoy la poca presencia de Fernández en la campaña electoral. “El Presidente decidió dedicarse a la gestión y allanarle el camino a los candidatos”, dijo en su conferencia semanal.