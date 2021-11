Alberto Fernández se mostró junto a Victoria Tolosa Paz en el último fin de semana de campaña

A una semana exacta para las elecciones generales legislativas, que serán el 14 de noviembre, desde el oficialismo aceleran la última parte de la campaña con un Alberto Fernández de bajo perfil mediático, pero cercano al territorio. En el último fin de semana proselitista, este domingo el Presidente llegó a José C. Paz, gobernado por el oficialista Mario Ishii, y dio la orden de largada en la quinta edición de la tradicional maratón que allí se realiza. Ayer había estado en Quilmes con la camporista Mayra Mendoza.

En las fotos de la jornada de hoy pudo vérselo al mandatario sonriente besar y abrazar vecinos agolpados a él y a la candidata bonaerense del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, en una clara señal de también querer dejar atrás el distanciamiento propio de la pandemia que marcó los primeros momentos de Fernández en la Casa Rosada. El mandatario ni la postulante usaron tapabocas en esta ocasión, como así tampoco muchos de los que llegaron a ellos.

Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz con Mario Ishii en José C. Paz Presidencia

La actividad también incluyó el paso de Fernández por una de las carpas montadas en el lugar donde se desarrolló “Corre José C. Paz”, donde Ishii le mostró planos de obras que encabeza en su distrito, varias respaldadas por el gobierno nacional. El Presidente también tomó café con vecinos y vecinas en una estación de servicio de la zona.

Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz con Mario Ishii en José C. Paz Presidencia

En este partido, el intendente Ishii le dio buenas noticias a la Casa Rosada cuando obtuvo la mejor performance a nivel local del Frente de Todos, dentro de unas primarias que ocasionaron un vendaval en el oficialismo por el avance de Juntos, que triunfó en la Provincia, el bastión fuerte del kirchnerismo.

Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz con Mario Ishii en José C. Paz Presidencia

La lista que respaldaba Ishii para los cargos de concejales y consejeros escolares alcanzó 49% de los votos. Así también se impuso Tolosa Paz con 44,67% de los sufragios contra 24,29% de Juntos, con el 96,68% de mesas escrutadas que contabilizó LA NACION.

Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz con Mario Ishii en José C. Paz Presidencia

Después de la derrota electoral, Fernández ya había visitado José C. Paz en un acto donde las declaraciones del intendente causaron polémica cuando apuntó contra los medios de comunicación. “Les pido por favor a los medios que tengan piedad. Son todas pálidas. Un día el pueblo se va a levantar contra los medios, no tengo dudas. No puede ser tanto veneno hacia la población”, dijo el anfitrión -que fue electo por primera vez en el cargo en 1999 y que ganó también en 2003, 2007, 2015 y 2019-, cuando Fernández inauguró la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz).

En esa casa de estudios ahora pretenden sumar la carrera de Ciencia, Tecnología y Robótica, que fue el lema por el cual se disputó la carrera de este año, que pasó por el predio que había visitado el Presidente. La largada tuvo lugar en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen (ex Ruta 197) y la calle Muñoz, donde además de la entrada de calor y la entrega de kits hubo una clase de zumba para los participantes y acompañantes que se acercaron al lugar, de acuerdo a lo que informaron desde la Casa Rosada.

Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz con Mario Ishii en José C. Paz Presidencia

Ishii había causado repercusiones también en julio del año pasado, en plena cuarentena, cuando se filtró un video en el que discute con un empleado municipal y asegura: “Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”. Luego, el intendente dijo que la frase fue sacada de contexto porque la discusión duró 40 minutos y el video muestra un pequeño extracto.