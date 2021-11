Un ministro de Schiaretti se enfrentó al gobierno nacional por las retenciones y el cepo a la carne

El ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, se diferenció del ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, que había negado la existencia del cepo a la exportación de carne. Además, Busso opinó que “las retenciones se tienen que ir eliminando gradualmente y a crédito del impuesto a las ganancias”.

Anteayer, en Río Cuarto, Domínguez le respondió a un periodista que lo había consultado sobre la continuidad de la restricción (la cuotificación está vigente hasta el 31 de diciembre próximo) a la exportación de carne vacuna: “No me pregunte eso porque evidentemente o no conocés el tema o hablás sin fundamento”, cuestionó el titular de la cartera al periodista Germán Pablo Tinari.

El funcionario le respondió que se exportaron 50.000 toneladas y le sugirió que, por su “prestigio periodístico”, consulte la información del Ministerio. “Te vas a dar cuenta de que eso no tiene fundamento en el negocio y en el comercio”, le dijo Domínguez.

Después de ese episodio, el funcionario nacional amplió a LA NACION: “Lo único que logran estos mensajes, que no tienen ningún asidero en la realidad, es perjudicar al productor. No hay cepo a la carne, no hay cepo a las exportaciones. Queremos que Argentina siga exportando en lo máximo de sus posibilidades productivas”.

Tras las declaraciones, aunque sin nombrarlo, Busso se refirió en Twitter a Domínguez: “Hay funcionarios que vienen a la provincia de Córdoba para decir que no hay cepo a la exportación de carne. Habrá que intentar dilucidar qué entienden por cepo, porque mientras haya restricciones, cepo hay”. Luego añadió: “Las flexibilizaciones parciales son un placebo, no debe haber ningún tipo de freno a la venta externa. Una medida desacertada que comenzó en mayo y que a partir de allí sufrió todo tipo de variaciones es un cepo; lo pueden negar o ponerle el nombre que quieran”.

Para Busso, “los dirigentes nacionales deberían repensar lo que entienden por cepo, limitaciones o incentivos para el sector productivo”.

Retenciones

Por otra parte, tras participar ayer del acto inaugural de la 87° edición de la Exposición Rural de Río Cuarto, el ministro de Agricultura de Córdoba habló de las retenciones al campo.

“Reafirmamos nuestro reclamo: las retenciones se tienen que ir eliminando gradualmente y a crédito del impuesto a las ganancias. Tiene que volver al productor lo que le corresponde, porque eso es más empleo, más inversión y más crecimiento”, precisó.

“Hay un profundo desconocimiento desde el gobierno nacional de lo que significa el hombre y la mujer de campo. Si al campo no se lo reconoce no se lo puede proteger y mucho menos incentivar. Nosotros fuimos por el camino de trabajar junto al sector productivo”, añadió.