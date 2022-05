Alberto Fernández se reencontró con Axel Kicillof, habló sobre las diferencias en el oficialismo y se propuso superar un récord de Cristina Kirchner

LA PLATA.- El presidente Alberto Fernández comparó hoy su gobierno con el de Cristina Kirchner y se propuso superar uno de sus indicadores, durante un acto en Cañuelas donde volvió a mostrarse y a dialogar con el gobernador Axel Kicillof, en un intento de reconstruir la unidad ante el avance de la oposición de cara a 2023.

“Escucho por ahí ‘que el gobierno se ponga las pilas’. Nos ponemos las pilas todos los días y nos paramos contra los poderosos. El Estado está para trabajar, para reponer el equilibrio donde desaparece”, dijo. De inmediato, trazó una comparación con el gobierno de la expresidenta. “Me conmueve ver que la Uocra registra su mayor nivel de trabajadores desde los años que Cristina gobernaba. Vamos a superar ese número”, aseguró Fernández.

A su lado, lo escuchaba el gobernador de Buenos Aires. Cuando culminó el acto, Kicillof fue el último en pararse a aplaudir al Presidente. No obstante, una vez terminado el encuentro, el gobernador y el Presidente se reunieron aparte, en un encuentro “distendido”, según testigos. “Fue como una reunión de dos personas que se distanciaron y se vuelven a encontrar”, dijo uno de los funcionarios que compartió la jornada sobre la Ruta 3 de Cañuelas.

Cerca de Kicillof señalaron que no fue un encuentro “a solas” entre los mandatarios, por la presencia de algunos intendentes, pero coincidieron en el tono del intercambio: que Fernández y Kicillof hablaron de las diferencias internas y marcaron la necesidad de conversar sobre ellas . “Porque si no se superan, el año que viene no se podrá cumplir con las expectativas de los votantes”, resumió una fuente bonaerense.

Durante el acto, Fernández y Kicillof encontraron como punto de unión la crítica férrea a Mauricio Macri, justo cuando el expresidente realiza movimientos preparatorios para volver a competir en 2023.

Alberto Fernández junto a Axel Kicillof, Sergio Massa, Gabriel Katopodis; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; y su esposo, el administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, en el acto de presentación del inicio de las obras de la Variante Cañuelas Presidencia

“Es hora de que nos cansemos de escuchar la diatriba de los sinvergüenzas que llevaron al país a la ruina” dijo Fernández, y criticó en duros términos a “los ladrones de guante blanco”, que identificó con la última gestión de gobierno. Enumeró distintos “robos” con millones de dólares por la PPT. “Esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra por los medios. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco a los poderosos a rendir cuentas”.

El presidente se mostró junto a su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

“Cuando llegamos, el 70 por ciento de las obras estaban paralizadas. Así cualquiera logra el déficit cero, dejando de hacer lo que el Estado tiene que hacer. Hoy hay 5800 obras”, aseguró el Presidente. “Ni a Axel ni a mí nos tocó el mejor momento para gobernar. Pero somos compañeros, como peronistas le ponemos el pecho. No nos escapamos. Nada nos paró. Nada nos puede parar”, agregó.

A su turno, el gobernador también reivindicó el plan de obras del gobierno nacional: “Si no comprendemos lo que pasó en el pasado, difícilmente comprendamos el futuro. Esta obra forma parte, Alberto, de lo que pusimos en marcha en 2019 por instrucciones tuyas con Katopodis. No hay un plan nacional y uno provincial. Nación, provincia y municipios hacen a la fortaleza”, manifestó Kicillof.

En un acto de Alberto Fernández pasaron video institucional con imágenes de Macri

El gobernador criticó también a los gobiernos de Macri y María Eugenia Vidal. “ Se endeudaron hasta la manija, llegó el FMI y dejaron ni 2% hecho de lo que prometieron. Firmaron contratos en dólares con empresas extranjeras, privatizaron, extranjerizaron. Endeudaron al país: la síntesis perfecta de lo que Macri hizo en el país, lo que Vidal hizo en la provincia ”, enumeró el gobernador.

El mandatario bonaerense tuvo varios gestos conciliadores con Fernández durante el acto. “Con el Presidente recorrimos muchas obras que eran difícil reactivar. Quiero agradecer que hoy estemos poniendo en marcha esas obras. Ha sido un esfuerzo tremendo para deshacer lo que habían hecho. En negociados salían tres veces más las obras”, dijo Kicillof.