Alberto Fernández y Verónica Gómez en la quinta de Olivos.

30 de enero de 2021

El presidente Alberto Fernández recibió ayer, en la quinta presidencial de Olivos, a Verónica Gómez, la jurista que la Argentina propone para ocupar el lugar que dejará vacante Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH).

La Corte IDH es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

Fernández expresó en un tuit: "Gómez es una prestigiosa jurista egresada de la Universidad de Buenos Aires y especializada en derecho internacional, con singular experiencia en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Además obtuvo un Master of Laws en derecho internacional en la universidad de Nottingham, en Reino Unido".

"Actualmente dirige el Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín y preside el Global Campus of Human Rights, una iniciativa regional y global conformada por una extensa red académica, compuesta por universidades y centros de estudios de todo el mundo", agregó el Presidente en su cuenta de Twitter.

El exministro de la Corte Suprema de Justicia, que fue elegido para integrar una de las siete sillas de la Corte IDH en 2015, no renovará su mandato en ese tribunal, que vence el próximo 31 de diciembre.

Según un comunicado difundido por el propio Zaffaroni, el magistrado no se presentará a la reelección como juez de la Corte IDH por que considera que el lugar debe ocuparlo alguien más joven.

"Ante una 'fake news' que dice que el gobierno nacional no quiere renovar mi postulación para ser reelecto como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me veo precisado a aclarar que: 1) No presentarme a la reelección es una decisión exclusivamente mía, en razón de que no quiero ser el 'juez eterno' y terminar un mandato casi a los 90 años. 2) Creo que, como un día me fui de la Corte Suprema cuando la Constitución lo marcaba, ahora debo dejar la Interamericana para que otro/a argentino/a más joven ocupe mi lugar. 3) Esto lo conocen todos mis colegas y lo conversé con el Canciller hace casi un año. 4) También lo sabe el Secretario de DDHH de la Nación y lo dije en la Comisión de DDHH del PJ. 5) A este respecto dirigí notas al Presidente de la República y a la Vice-presidenta. 5) La noticia es errónea también en cuanto a mi mandato actual, que no vence en abril sino el 31 de diciembre de este año. 6) Los nuevos jueces tampoco son electos en abril, sino en la Asamblea de la OEA, creo que en junio. 7) No tengo ningún conflicto con la Cancillería, sino que esta está procediendo conforme a lo que habíamos conversado y acordado desde hace casi un año".

