Dan 50 días a Fred Machado para decidir si se declara culpable o va a juicio oral en Estados Unidos por narcotráfico, lavado y estafa

Federico “Fred” Machado tiene 50 días para definir si se declara culpable en Estados Unidos o reafirma su inocencia hasta las últimas consecuencias. Y si no alcanza un acuerdo con la Fiscalía antes del 6 de febrero, deberá enfrentar un juicio oral y público por presunto narcotráfico, lavado de activos y estafa, a partir del 2 de marzo. Así lo dictaminó el juez federal del Distrito Este de Texas, Amos Mazzant.

Los plazos y vencimientos quedaron definidos tras una presentación de la defensa que contó con el visto bueno de la Fiscalía, en un primer indicio del ida y vuelta entre las partes que se desarrolla por fuera del expediente. No fue el único. El argentino indicó en su escrito que está “en discusiones” con la Fiscalía para determinar si el caso “puede resolverse” sin necesidad de “presentar ni discutir una gran cantidad de mociones previas y sin llegar a un juicio oral”.

La declaración vertida en el escrito de la defensa abre un abanico de opciones en pos de evitar un juicio por jurados. Entre otras, la eventual negociación de un acuerdo de culpabilidad, la desestimación parcial o total de los 5 cargos criminales que afronta Machado o, incluso, un posible acuerdo alternativo que podría incluir, por ejemplo, la firma de una “probation” o una resolución condicional.

Tras analizar el escrito de la defensa y el visto bueno de la Fiscalía, el juez Mazzant convalidó un nuevo cronograma. Afirmó que los “fines de la Justicia” que se persiguen con estos nuevos plazos superan el interés del público y del propio acusado por acceder a un juicio rápido. Y subrayó que las fechas actualizadas resulta indispensable para que la defensa pueda “prepararse efectivamente para el juicio”, dada la complejidad de la prueba.

De no llegar a un acuerdo antes de las 16 horas del 6 de febrero, el argentino perderá el beneficio de una reducción de puntos en su sentencia por “aceptación de responsabilidad”, aclaró el magistrado, y comenzaría una hoja de ruta muy distinta que incluiría la selección del jurado y la definición de qué evidencias podrán ser exhibidas durante el juicio oral, como las transferencias de dinero al exdiputado nacional José Luis Espert.

Fred Machado, preso en Estados Unidos

La presentación de Machado y la resolución del juez Mazzant llegaron apenas cinco semanas después de que el argentino fue extraditado a Estados Unidos y se presentó ante la Corte en Texas, donde se declaró “no culpable”, posición que podrá modificar hasta el 6 de febrero. De ser así, podría aportar información sensible sobre las campañas electorales que financió y su interacción con otros dirigentes de ese mismo u otros espacios políticos.

Según consta en las pruebas que ya presentó la Fiscalía en Texas, sin embargo, Machado transfirió al menos US$ 200.000 a Espert durante 2020, a través del Bank of America, que consignó los fondos en planillas internas que aportó al expediente criminal junto a la matrícula del avión de Machado que el economista y dirigente utilizaba en Argentina: N28FM.

La clave probatoria de este hallazgo radica en las instrucciones “further credit to” de la transferencia, un mecanismo que la fiscalía utiliza para rastrear al destinatario final de los fondos lavados, dándole un alto valor probatorio a la prueba documental, que los abogados de Machado –Christopher Clore, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, y Jamie Hoxie Solano- pidieron más tiempo para analizar.

Espert, congelado

Tras la revelación pública de esa transferencia de dinero, la Justicia argentina abrió una investigación por presunto lavado de activos. Y a pedido del fiscal federal Federico Domínguez, el juez Lino Mirabelli ordenó congelar todos los bienes que Espert, su esposa, su hijo y otros familiares y socios tengan en el país.

José Luis Espert está recluido en su casa de Beccar desde que renunció a su banca de diputado nacional por los vínculos con Fred Machado Martín Cossarini

En el expediente que tramita en Texas, identificado como “USA v. Mercer-Erwin et al”, se describe cómo Machado y otros acusados –entre ellos, su socia Debra Lynn Mercer-Erwin, condenada a 16 años de prisión- habrían utilizado un entramado de empresas de fachada, contratos fiduciarios y cuentas escrow para canalizar dinero de dudoso origen, aprovechando la opacidad en la compraventa de jets y helicópteros.

El tiempo para que Machado decida si se convierte en un cooperador de la justicia estadounidense o si se arriesga a una condena a varios años de prisión por veredicto de un jurado popular ha comenzado a correr.