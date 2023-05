Alberto Fernández se sumó a la denuncia contra Patricia Bullrich por el atentado a Cristina Kirchner

escuchar

Luego del tuit que publicó la vicepresidenta Cristina Kirchner esta mañana contra la candidata de Pro, Patricia Bullrich, el presidente Alberto Fernández se sumó a esa denuncia. Ambos hicieron énfasis en la ampliación de la declaración que realizó una de las asesoras de Gerardo Milman, Ivana Bohdziewicz, en el expediente por el atentado contra la exmandataria. La colaboradora dijo en Comodoro Py que su teléfono celular fue borrado por un especialista en informática en las oficinas de Bullrich. “Es algo imperdonable en términos institucionales”, marcó el Presidente desde La Rioja, donde se mostró con el gobernador reelecto Ricardo Quintela.

“Lo que está en riesgo es la democracia” , consideró el Presidente, y remarcó: “Cuando leo en los diarios que en el despacho de una diputada (por Patricia Bullrich] se borraban los teléfonos de un empleada para que no queden registros después del atentado a la vicepresidenta... Eso, en términos institucionales, es de una gravedad significativa”.

En este sentido, Fernández dijo sentirse “impresionado con lo que se conoció”. “Porque que en el despacho de una dirigente como [ex]presidenta de Pro se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrar su contenido por temor a qué pueda verse en la Justicia me parece algo vergonzoso”, argumentó el Presidente, y enfatizó: “Es algo definitivamente imperdonable en términos institucionales, con todas las letras”.

Además, el Presidente señaló que tanto Bullrich como el diputado nacional Gerardo Millman tienen que dar explicaciones. “Indujeron a la empleada a hacer lo que hizo”, acusó, y siguió: “Valoro el gesto de esa empleada, que seguramente sintiendo que podía correr riesgos se animó a decir la verdad porque así podemos saber cómo se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar”.

Alberto Fernández destinó críticas a la Justicia, al tiempo que aseguró haber enviado “distintos proyectos para revisar el funcionamiento”. “Todos naufragaron en el Congreso Nacional con el argumento de que tendían a favorecer a Cristina”, apuntó. “En Internet esta mi declaración jurada, pero nadie sabe los bienes de un juez nacional en la Argentina. Sabemeos que no pagan Ganancias, pero no sabemos sus bienes. Y, en términos republicanos, es importante que todo el mundo conozca nuestros patrimonios para que vean que no nos enriquecemos en la función. Sería bueno que los jueces lo hagan, porque es parte de la función pública”, protestó.

En clave electoral

En su aparición desde La Rioja, Alberto Fernández volvió a hacer hincapié en la necesidad de definir un candidato en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el Frente de Todos. “Si no hay un candidato que sintetice [al espacio], bueno, que surja el candidato que sea mas votado por una primaria como la PASO”, indicó el primer mandatario, y agregó: “Mi tarea es mantener unido al peronismo, garantizar transparencia y respetar lo que la gente diga”.

Fernández descartó así que el se haya bajado de la competencia. “No me bajé de ningún lado”, señaló, y argumentó: “Bajarse quiere decir irse a la casa, yo soy un militante, soy el presidente de una República. Mi mayor obligación es trabajar en los problemas de la Argentina, y si me encierro en una campaña voy a tener que dividir mi tiempo entre los problemas de los argentinos y la campaña” .

“Quiero que el Gobierno resuelva problemas para que los argentinos voten a un compañero para que nos suceda”, siguió, y remarcó: “No me bajé de mi esto, de luchar, solo entendí que mi puesto de lucha en este momento es ser Presidente de la República”.

