Qué penas les dieron a Sabag Montiel y Brenda Uliarte por intento de homicidio a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal N°6 dictó este miércoles la sentencia en el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte recibieron condenas por su participación en el hecho ocurrido el 1 de septiembre de 2022. El tercer implicado en la causa, Nicolás Carrizo, fue absuelto por los jueces.

Qué penas les dieron a Sabag Montiel y Brenda Uliart por intento de homicidio a CFK

Fernando Sabag Montiel recibió una pena de diez años de prisión, mientras que Brenda Uliarte fue sentenciada a ocho años. El tribunal encontró a Sabag Montiel, quien gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, culpable del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A Uliarte, su pareja en ese momento, la consideró partícipe necesaria del mismo delito.

Fernando Sabag Montiel recibió una condena de diez años de prisión por tentativa de homicidio Ricardo Pristupluk

La condena de Sabag Montiel se unificó con una sentencia previa de cuatro años y tres meses de prisión por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. De esta manera, su pena total asciende a 14 años de prisión. En el caso de Uliarte, la Justicia también unificó la pena con una condena anterior por portación ilegal de documentos, lo que resultó en una sanción final de ocho años y dos meses.

El veredicto fue leído al mediodía por la presidenta del tribunal, Sabrina Namer, junto a los jueces Ignacio Fornori y Adrián Grünberg. Los condenados escucharon la sentencia sin sobresaltos, en una sala con custodia reforzada para la ocasión.

Fernando Sabag Montiel manipulando el arma que usó en el intento de magnicidio

La absolución de Nicolás Carrizo

El tercer acusado del juicio, Nicolás Carrizo, resultó absuelto. Sobre él ya no pesaba ninguna acusación. Tanto la fiscalía como la querella retiraron los cargos en su contra durante el proceso. Carrizo se encontraba excarcelado al momento del veredicto.

En sus últimas palabras ante el tribunal, Carrizo se refirió a su situación personal y al tiempo que pasó detenido. “Me parece un poco injusto que vaya gente presa y tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y recién ahí, a esa persona le digan: ‘Ah, bueno, ya te podés ir en libertad’”, expresó. “Siento esa impotencia, por haber pasado esos tres años que nadie me los va a devolver”, finalizó.

El tercer implicado en el juicio, Nicolás Carrizo, resultó absuelto por los jueces Ricardo Pristupluk

Los planteos rechazados

Las sentencias para Sabag Montiel y Uliarte fueron menores a las solicitadas por la fiscalía. El ministerio público había pedido penas de 15 y 14 años, respectivamente. La solicitud se basaba en agravantes como la alevosía y la violencia de género en modalidad de violencia política. El tribunal descartó estas calificaciones.

Fernanda López Puleio, abogada de Sabag Montiel, postuló la inimputabilidad de su defendido. El defensor de Uliarte solicitó la suspensión del trámite por una supuesta “incapacidad sobreviniente” de la acusada para enfrentar el proceso. Ambas solicitudes fueron desestimadas.

Brenda Uliarte fue sentenciada a ocho años como partícipe necesaria del mismo delito Enrique Garcia Medina

Las últimas palabras de Sabag Montiel

Horas antes del veredicto, Fernando Sabag Montiel ofreció un relato confuso. Afirmó que el caso estuvo “armado” y lo comparó con la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Básicamente, lo que quiero aclarar es que toda esta causa estuvo armada. Que plantaron un arma”, dijo.

En una declaración desordenada, mencionó a la jueza María Servini, al fiscal Carlos Rívolo, a Santiago Maldonado y al diputado Gerardo Milman. También se refirió al presidente de Brasil, Lula da Silva. “Todos sabemos que [Lula] fue a visitar a Cristina y le pidió expresamente y personalmente que se encargue de mi situación”, afirmó. Brenda Uliarte, por su parte, optó por no hablar antes de conocer la sentencia.

