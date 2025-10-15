Indagaron por falso testimonio al asesor kirchnerista que vinculó al diputado Milman con el atentado contra Cristina

Jorge Abello, un asesor legislativo del kirchnerismo en el Congreso y exdiputado en Santa Fe, fue indagado hoy por la Justicia Federal en una causa donde está acusado de falso testimonio por vincular al diputado de Pro Gerardo Milman con el atentado que casi que le cuesta la vida a Cristina Kirchner.

Abello dijo en 2022 que, días antes del 1° de septiembre, cuando ocurrió el ataque a Cristina Kirchner, estaba en el café Casablanca, frente al Congreso, cuando escuchó desde otra mesa al diputado Milman conversar con dos asesoras y decir la frase: “Cuando la maten yo estoy camino a la costa.

Se presentó ante la Justicia 23 días después de aquel episodio, para plantear que Milman tenía conocimiento de que iba a ocurrir el atentado.

Gerardo Milman en la tercera jornada de debate por la "Ley Ómnibus" en la cámara de Diputados Hernán Zenteno - LA NACION

Nadie confirmó esas expresiones (ni siquiera la persona que compartía la mesa con Abello en el café), ni se halló en su teléfono el mensaje que dijo que le envió a su jefe, el diputado kirchnerista Marcos Cleri, para dar cuenta de esas afirmaciones.

La justicia investigó la pista Milman y la descartó tres años después, a comienzos del presente mes, por lo que decidió archivar el caso en torno al legislador y avanzar sobre Abello por falso testimonio.

El asesor fue indagado por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Jorge Rívolo. En un interrogatorio de dos horas, Abello insistió con que había oído a Milman hacer esas manifestaciones, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Escuché lo que escuché”, afirmó. Sin embargo, dijo que las menciones se hicieron en tono jocoso, entre risas entre Milman y sus asesoras.

Cuando le preguntaron por qué demoró 23 días en contar esta supuesta escena, dijo que dudaba y que fue presionado por su familia para no hacerlo.

Contó que tras este episodio tuvo un ACV y que no recuerda algunos detalles de lo sucedido.

En el lugar había otras personas en mesas cercanas que declararon ante la Justicia que nunca escucharon a Milman decir lo que afirma Abello.

La jueza Capuchetti espera ahora un informe oficial con las llamadas entrantes y salientes del celular de Abello y sus mensajes, para determinar si es que hubo algún tipo de complot para que el asesor legislativo se presente como testigo para incriminar a Milman con un objetivo político.

Tras analizar esta evidencia y eventualmente ampliar su declaración indagatoria, la jueza estará en condiciones de resolver si procesa o no a Abello.

Capuchetti archivó el caso contra Milman “De momento no existen cauces independientes a la declaración de Abello que permitan sostener la acusación”, explicó la jueza.

“Los elementos de prueba analizados no permiten evidenciar sospecha alguna, y ante la ausencia de nuevas medidas de prueba, entiendo que corresponde adoptar un temperamento conforme lo normado por el artículo 195 del CPPN, hasta tanto surjan nuevos elementos”, dice el fallo.

El teléfono de Milman había sido secuestrado a fines de 2023, pero recién se abrió en mayo pasado, cuando el diputado entregó la clave de seis dígitos. En julio se realizó el primer análisis con la presencia de la jueza Capuchetti y sus secretarios. La defensa de Cristina Kirchner y la fiscalía objetaron ese informe preliminar y se ordenó un nuevo peritaje de manera manual.

Los peritos concluyeron que no había pruebas contra Milman. “No se registraron conversaciones ni material digital que contenga menciones a las expresiones, que según el testigo Jorge Abello, habría proferido Gerardo Milman ni que guarden relación con el intento de homicidio perpetrado contra la exvicepresidenta de la Nación”, sostuvo ese informe.